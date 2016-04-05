я не знаю к чему стимулирует пособие но в период 20-24л я по полгода сидел на сухарях в поисках работы и везде одно и тоже "извините люди не нужны, вакантных мест нет". Если вы с рождения были государству нужны - значит и сейчас ваше место на фронте.
зазвичай пошук роботи займав 2-3 місяці. ви яку посаду шукали?
я не знаю к чему стимулирует пособие но в период 20-24л я по полгода сидел на сухарях в поисках работы и везде одно и тоже "извините люди не нужны, вакантных мест нет". Если вы с рождения были государству нужны - значит и сейчас ваше место на фронте.
зазвичай пошук роботи займав 2-3 місяці. ви яку посаду шукали?
Айтівці ,є приклади,коли більше року свої хотєлкі не можуть збалансувати з реальністю. Ви самі за два останні роки шукали офіційно працевлаштування чи знову статистика ОБС?
Бетон написав:Издание отмечает, что местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, однако Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.
moveton написав:Государству все нужны
Яку маячню пише людина! Спочатку у вироку зазначається стаття та частина за яку засуджено , якщо на практиці використовуються ст.75 КК , то іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.
Ви самі за два останні роки шукали офіційно працевлаштування чи знову статистика ОБС?
«За два останні роки» Віталію було набагато більше ніж 20-24 роки. Вкотре незрозуміло що ви читаєте і про що кажете. Та і взагалі при випуску з пед і псих (або пед-псих) ВУЗу часто насильно кудись відправляли на перший контракт. Але не так що «сидів на сухарях, не було роботи».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 26 січ, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:те. Та і взагалі при випуску з пед і псих (або пед-псих) ВУЗу часто насильно кудись відправляли на перший контракт.
я учился за деньги, как ты мог забыть, таких не отправляют. А вот теми кого отправляли, как раз были заняты все места. Ни один человек с моего потока (пока мы общались) в школу/вуз трудоустроится не смог.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 26 січ, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.