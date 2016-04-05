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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 65026503650465056506 ... 6508>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:36

  vitaliiangel написав:
  moveton написав:а это стимулирует работать.
я не знаю к чему стимулирует пособие но в период 20-24л я по полгода сидел на сухарях в поисках работы и везде одно и тоже "извините люди не нужны, вакантных мест нет". Если вы с рождения были государству нужны - значит и сейчас ваше место на фронте.

зазвичай пошук роботи займав 2-3 місяці. ви яку посаду шукали? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:51

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  moveton написав:а это стимулирует работать.
я не знаю к чему стимулирует пособие но в период 20-24л я по полгода сидел на сухарях в поисках работы и везде одно и тоже "извините люди не нужны, вакантных мест нет". Если вы с рождения были государству нужны - значит и сейчас ваше место на фронте.

зазвичай пошук роботи займав 2-3 місяці. ви яку посаду шукали? :D

Айтівці ,є приклади,коли більше року свої хотєлкі не можуть збалансувати з реальністю. Ви самі за два останні роки шукали офіційно працевлаштування чи знову статистика ОБС?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:55

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Издание отмечает, что местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, однако Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.
  moveton написав:Государству все нужны

Яку маячню пише людина! Спочатку у вироку зазначається стаття та частина за яку засуджено , якщо на практиці використовуються ст.75 КК , то іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:13

  andrijk777 написав:
  vitaliiangel написав:
  andrijk777 написав:Питання аналогічне питанню: "Чому ми не живемо так як США?"

зачем сразу США, берите Польшу 1991года и сравнивайте. Какие там принимались решения, а какие у нас. Где держали людей за быдло, в Польше или у нас? Где из под палки выбирали чивокуню и прочее прочее.

Є багато об'єктивних причин чому Польща змогла, а Україна ні. І головна з них це абсолютно різні стартові умови в 1991 році.

Дійсно, правильно кажете, умови були різні:
На 1991 рік приблизно:
Україна - 5 АЕС, Польща - 0.
Україна - 6 ГЕС, Польща - 0.
Літакобудування, ракетобудування - так само.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:15

Ржака

https://t.me/evpatoriyachat2/333698
Може в когось є посилання на ціле відео, а не шматок?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:16

sens ,
Ви самі за два останні роки шукали офіційно працевлаштування чи знову статистика ОБС?


«За два останні роки» Віталію було набагато більше ніж 20-24 роки. Вкотре незрозуміло що ви читаєте і про що кажете. Та і взагалі при випуску з пед і псих (або пед-псих) ВУЗу часто насильно кудись відправляли на перший контракт. Але не так що «сидів на сухарях, не було роботи».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 26 січ, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:17

  Hotab написав:те. Та і взагалі при випуску з пед і псих (або пед-псих) ВУЗу часто насильно кудись відправляли на перший контракт.
я учился за деньги, как ты мог забыть, таких не отправляют. А вот теми кого отправляли, как раз были заняты все места. Ни один человек с моего потока (пока мы общались) в школу/вуз трудоустроится не смог.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 26 січ, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:18

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:те. Та і взагалі при випуску з пед і псих (або пед-псих) ВУЗу часто насильно кудись відправляли на перший контракт.
я учился за деньги, как ты мог забыть, таких не отправляют.

Мова не про те, що тебе не відправляли, а про те, що якщо примушували когось працювати, то очевидно було ДЕ працювати.

Тобі не вистачило на вступних балів вчитись безкоштовно навіть в незатребуваному ВУЗі?
Ти тоді писати не вмів навіть? Бо в такі ВУЗи не було проблеми вступити на бюджет.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:21

  Hotab написав:якщо примушували когось працювати, то очевидно було ДЕ працювати.
ку-ку
Заре­гистри­рованных
безра­ботных Всего
насе­ления
2000 1178,7 49429,8
2001 1063,2 48923,2
2002 1028,1 48457,1
2003 1024,2 47658,3
2004 975,5 47318,9
2005 891,9 46958,7
2006 784,5 46667,6
2007 673,1 46398,1
2008 596,0 46162,8
2009 693,1 45982,9
2010 452,1 45795,9
2011 505,3 45644,4
2012 467,7 45560,3
2013 487,6 45439,8
2014 458,6 42953,9
2015 461,1 42774,6
2016 407,2 42603,9
2017 352,5 42403,0
2018 341,7 42177,6
2019 338,2 41922,7
2020 459,2 41629,9

ты оспариваешь своими домыслами официальную статистику? наверное с вертолёта виднее.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Може в когось є посилання на ціле відео, а не шматок?

є трохи більше з початку
ФБ підписка на коміка Гарік Харламов
сьогодні крутилося
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