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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:24
vitaliiangel , у тебе труднощі з розумінням не тільки тоді буди, але і зараз??
До чого загальна статистика безробіття, до конкретно твоєї професії. Надлишок економістів, але нестача педагогів. Не чув?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:24
vitaliiangel написав: andrijk777 написав:
Є багато об'єктивних причин чому Польща змогла, а Україна ні. І головна з них це абсолютно різні стартові умови в 1991 році.
у них климат лучше, полезных ископаемых больше? какие объективные причины.
в т.ч. сразу были огромные финансовые вливания , потому что поляки законодательно отодвинули от даже потенциального управления страной персон, замаранных в свойом комуняцком прошлом ( а это совсем не пустяк - Медведчуков там не проросло);
Еще и потому, что в целом было понятно: для западной цивилизации уже те поляки - полностью "свои",
а в Украине до последнего времени полстраны считало, что мы адиннарод и почти аднастрана с необучаемыми жизни среди людей зверями.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 26 січ, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:26
flysoulfly написав:
а в Украине до последнего времени полстраны считало, что мы адиннарод и почти аднастрана с необучаемыми зверями.
а как иначе называть людей которые дают
взятки? индейцы. Откуда коррупция, один даёт, другой берёт. Без 1го не будет и 2го. Но эти двое себя считают самыми хитрожопыми, чем создают неравные экономические условия всему обществу. Мой друг живущий в польше, дважды попробовал дать на лапу, оба получил очень неприятный разговор в стиле на 1й раз прощаем, а потом будет досвиос.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 26 січ, 2024 20:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:27
vitaliiangel написав: Hotab написав:
те. Та і взагалі при випуску з пед і псих (або пед-псих) ВУЗу часто насильно кудись відправляли на перший контракт.
я учился за деньги, как ты мог забыть, таких не отправляют. А вот теми кого отправляли, как раз были заняты все места. Ни один человек с моего потока (пока мы общались) в школу/вуз трудоустроится не смог.
Так ты у нас из педа ... ещё и учился за деньги ...
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:28
Hotab написав:
До чого загальна статистика безробіття, до конкретно твоєї професії. Надлишок економістів, але нестача педагогів. Не чув?
ты и в этом специалист) Я не педагог блть. у меня нет педагогического образования.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:30
vitaliiangel написав: Hotab написав:
До чого загальна статистика безробіття, до конкретно твоєї професії. Надлишок економістів, але нестача педагогів. Не чув?
ты и в этом специалист) Я не педагог блть. у меня нет педагогического образования.
Так а як ти збирався пройти відбір в державну школу , коли тебе не взяли і ти образився на все життя? Ти в кочегарку просився? Чи охороняти на вході?
Но эти двое себя считают самыми хитрожопыми, чем создают неравные экономические условия всему обществу.
Шоколадка касиру банку, щоб дав сині долари, це воно, чи «другоє»?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 26 січ, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:33
Hotab написав:
«За два останні роки» Віталію було набагато більше ніж 20-24 роки. Вкотре незрозуміло що ви читаєте і про що кажете.
до чого тут ВІТАЛІЙ ?
питання про працевлаштування стосувалось Відповідача,який наголошує що загальна практика пошуку роботи складає 2-3 місяці . Ось мені стало цікаво звідки така точна статистика і чи сам Відповідач за останні ДВА роки був в УКРАЇНІ в пошуках роботи , чи цифра у 2 чи 3 місяці це власний досвід або ОБС ( ОДНА БАБЦЯ СКАЗАЛА сидячі на лавці інший під час спеки 30 лютого ) .
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:33
Hotab написав:
Ти в кочегарку просився?
Нашо йому в кочегарку? щоб стати Цоєм або Ю.Шевчуком?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:35
Hotab написав:
Так а як ти збирався пройти відбір в державну школу , коли тебе не взяли і ти образився на все життя? Ти в кочегарку просився? Чи охороняти на вході?
у тебя нездоровый интерес к моей жизни. Перед смертью я напишу подробные мемуары и один экземляр вышлю тебе. А здесь ветка не о том, на какую должность я трудоустраивался, ты когда с диспетчером общаешься, тоже ему такие вопросы задаёшь?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:37
budivelnik написав:
Найбільша перевага Польщі - це наявність прошарку приватних власників.
В них в сільському господарстві навіть в 1945-1990 - працювали приватники (фермери)
flysoulfly написав: vitaliiangel написав: andrijk777 написав:
Є багато об'єктивних причин чому Польща змогла, а Україна ні. І головна з них це абсолютно різні стартові умови в 1991 році.
у них климат лучше, полезных ископаемых больше? какие объективные причины.
в т.ч. сразу были огромные финансовые вливания , потому что поляки законодательно отодвинули от даже потенциального управления страной персон, замаранных в свойом комуняцком прошлом ( а это совсем не пустяк - Медведчуков там не проросло);
Еще и потому, что в целом было понятно: для западной цивилизации уже те поляки - полностью "свои",
а в Украине до последнего времени полстраны считало, что мы адиннарод и почти аднастрана с необучаемыми жизни среди людей зверями.
Итого в сухом остатке: самая главная объективная причина того, что Украина развилась так, как получилась, что её в 1991м населяли украинцы. Так бы и сразу.
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