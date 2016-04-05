Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:48

vitaliiangel написав: Hotab написав: Так а як ти збирався пройти відбір в державну школу , коли тебе не взяли і ти образився на все життя? Ти в кочегарку просився? Чи охороняти на вході? Так а як ти збирався пройти відбір в державну школу , коли тебе не взяли і ти образився на все життя? Ти в кочегарку просився? Чи охороняти на вході? у тебя нездоровый интерес к моей жизни. Перед смертью я напишу подробные мемуары и один экземляр вышлю тебе. А здесь ветка не о том, на какую должность я трудоустраивался, ты когда с диспетчером общаешься, тоже ему такие вопросы задаёшь? у тебя нездоровый интерес к моей жизни. Перед смертью я напишу подробные мемуары и один экземляр вышлю тебе. А здесь ветка не о том, на какую должность я трудоустраивался, ты когда с диспетчером общаешься, тоже ему такие вопросы задаёшь?

Цікавість лише в тому, що ти плутаєшся в показах постійно.То ти великий бізнесмен з дитинства, возиш на Польщу товари і за одну ходку заробляєш місячну зарплату батьків разом взятих, то на сухарях 4 роки.Просишся на роботу в державну школу, без педагогічного диплому, і дивуєшся , що не беруть (це вони точно гроші хотіли від тебе, угу)То ти знов в Одесі заробляєш по 3-5 куїв в місяць, працюєш на «трьох найпрестижнижніших підприємствах України» , то «сейчас никуда не устроиться больше чем на 10 к грн».Це точно все про одну і ту ж людину?Куди раптом зникають скіли , що починається голод. І звідки раптом знов беруться, після років на сухарях? І де вони ці скіли зараз, що знов «невозможно найти» та приносяться графіки безробіття по країні.Навіщо йти ПЛАТНО вчитись у ВУЗ, після якого нема роботи 4 роки, то я навіть не питаю.