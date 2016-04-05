vitaliiangel написав:[quote="5678632:andrijk777" Є багато об'єктивних причин чому Польща змогла, а Україна ні.
у них климат лучше, полезных ископаемых больше? какие объективные причины.
в т.ч. сразу были огромные финансовые вливания , потому что поляки законодательно отодвинули от даже потенциального управления страной персон, замаранных в свойом комуняцком прошлом ( а это совсем не пустяк - Медведчуков там не проросло); Еще и потому, что в целом было понятно: для западной цивилизации уже те поляки - полностью "свои", а в Украине до последнего времени полстраны считало, что мы адиннарод и почти аднастрана с необучаемыми жизни среди людей зверями.
Итого в сухом остатке: самая главная объективная причина того, что Украина развилась так, как получилась, что её в 1991м населяли украинцы. Так бы и сразу.
Так это правда. Только не "украинцы" - а жители УССР. Это важная разница. Т.к. у украинцев, тех что в канадах-америках-австралиях , жизнь в целом получше, чем у среднестатистического пересічного тут . Совпедєніє?
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 26 січ, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
20 тысяч гривен в месяц — и можно спокойно не идти на фронт? В украинском парламенте появилась новая инициатива по бронированию сотрудников от мобилизации для всех компаний. Но как всегда «есть нюансы».
Кто сможет воспользоваться преимуществами нового закона? Возможно ли его реализовать чисто технически? И не является ли это просто новой легальной схемой «откосить»?
Hotab написав:Так а як ти збирався пройти відбір в державну школу , коли тебе не взяли і ти образився на все життя? Ти в кочегарку просився? Чи охороняти на вході?
у тебя нездоровый интерес к моей жизни. Перед смертью я напишу подробные мемуары и один экземляр вышлю тебе. А здесь ветка не о том, на какую должность я трудоустраивался, ты когда с диспетчером общаешься, тоже ему такие вопросы задаёшь?
Цікавість лише в тому, що ти плутаєшся в показах постійно. То ти великий бізнесмен з дитинства, возиш на Польщу товари і за одну ходку заробляєш місячну зарплату батьків разом взятих, то на сухарях 4 роки. Просишся на роботу в державну школу, без педагогічного диплому, і дивуєшся , що не беруть (це вони точно гроші хотіли від тебе, угу) То ти знов в Одесі заробляєш по 3-5 куїв в місяць, працюєш на «трьох найпрестижнижніших підприємствах України» , то «сейчас никуда не устроиться больше чем на 10 к грн». Це точно все про одну і ту ж людину? Куди раптом зникають скіли , що починається голод. І звідки раптом знов беруться, після років на сухарях? І де вони ці скіли зараз, що знов «невозможно найти» та приносяться графіки безробіття по країні.
Навіщо йти ПЛАТНО вчитись у ВУЗ, після якого нема роботи 4 роки, то я навіть не питаю.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 26 січ, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Goodman написав:20 тысяч гривен в месяц — и можно спокойно не идти на фронт? В украинском парламенте появилась новая инициатива по бронированию сотрудников от мобилизации для всех компаний. Но как всегда «есть нюансы».
Кто сможет воспользоваться преимуществами нового закона? Возможно ли его реализовать чисто технически? И не является ли это просто новой легальной схемой «откосить»?
Hotab написав:Так а як ти збирався пройти відбір в державну школу , коли тебе не взяли і ти образився на все життя? Ти в кочегарку просився? Чи охороняти на вході?
у тебя нездоровый интерес к моей жизни. Перед смертью я напишу подробные мемуары и один экземляр вышлю тебе. А здесь ветка не о том, на какую должность я трудоустраивался, ты когда с диспетчером общаешься, тоже ему такие вопросы задаёшь?
Цікавість лише в тому, що ти плутаєшся в показах постійно. То ти великий бізнесмен з дитинства, возиш на Польщу товари і за одну ходку заробляєш місячну зарплату батьків разом взятих, то на сухарях 4 роки. Просишся на роботу в державну школу, без педагогічного диплому, і дивуєшся , що не беруть (це вони точно гроші хотіли від тебе, угу) То ти знов в Одесі заробляєш по 3-5 куїв в місяць, працюєш на «трьох найпрестижнижніших підприємствах України» , то «сейчас никуда не утроиться больше чем на 10 и грн». Це точно все про одну і ту ж людину? Куди раптом зникають скіли , що починається голод. І звідки раптом знов беруться, після років на сухарях?
а прикинь, то пишет не 1чел, а редакционный коллектив, например, сайта финансы.ua
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 26 січ, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
В Украине введут цифровые сертификаты военнообязанных, – Арахамия **(https://24tv.ua)
По его словам, государство должно понимать, какой у него мобилизационный ресурс. Цифровой военно-учетный документ будет действовать для лиц в возрасте от 27 до 60 лет.
Новая модель должна заработать уже через четыре месяца. ***********
Депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника, незалежно від посади. Ключова умова: компанія має працювати «в білу» та сплачувати податки до бюджету.
Цікава ідея. Звертаються приватні підприємці, в яких мільйонні кредити, а відстрочки отримати не можуть. А якщо підуть служити, тоді їхній бізнес накриється мідним тазом і кредит доведеться віддавати за власний рахунок: продавати хату, майно і ставати безхатьком.
Востаннє редагувалось Goodman в П'ят 26 січ, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly написав:Только не "украинцы" - а жители УССР. Это важная разница. Т.к. у украинцев, тех что в канадах-америках-австралиях , жизнь в целом получше, чем у среднестатистического пересічного тут . Совпедєніє?
Да не, именно украинцы. Иначе бы так и осталось УССР. А те, что в канадах и Украину предпочитают любить издали, те уже канадцы, пусть и имеющие в анамнезе когда-то проживание на территории Украины. Отщепенцы они от украинского народа. Хотя жизнь имеют может и комфортнее и вполне вероятно, что именно потому, что уже не украинцы.