Смерть дронщиків на передку — хто винен?



🤬 Я думаю, уже всі бачили історію, як у нас двох операторів дронів відправили в піхоту та вони загинули. Ситуація дуже погана, думаю, кожен із цим згоден. Але окрім дурних дій командирів є ще одна сторона, яку обов'язково треба висвітлити.



☝️ У смерті цих хлопців винне не тільки командування, а ще й ухилянти. Так-так, ті ухилянти, які беруть повістку та не з'являються в ТЦК. Вони створюють порочне коло: немає багато новобранців, аби поповнити ряди піхоти -> немає ким захищати позиції в окопах -> доводиться відправляти спеціалістів по дронах, у яких, до речі, перша спеціальність у БЗВП — стрілець.



🤷‍♂️ Якби ніхто не сидів у тіні та йшов тоді, коли йому приходила повістка — не було би проблем. Які, знову ж таки, можна вирішити в новому законопроєкті про мобілізацію, але його знову відкладають, бо бояться відповідальності за непопулярні рішення. А ті люди, які й до цього ухилялися, тепер будуть світити цим випадком як виправданням того, що вони не воюють та не хочуть воювати.



☝️ Коли ви не з'являєтеся у військкоматі, то пам'ятайте, що через це непідготовлений спеціаліст гине десь на фронті. Не забувайте про це.



