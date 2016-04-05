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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6505650665076508>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:56

  Goodman написав:20 тысяч гривен в месяц — и можно спокойно не идти на фронт? В украинском парламенте появилась новая инициатива по бронированию сотрудников от мобилизации для всех компаний. Но как всегда «есть нюансы».

Кто сможет воспользоваться преимуществами нового закона? Возможно ли его реализовать чисто технически? И не является ли это просто новой легальной схемой «откосить»?

Хз, але є очевидні плюси: - люди менше будуть ховатися, більше легально працювати; - менше будуть тікати за кордон; - замість збагачення воєнкомів трохи збагатиться держбюджет. Все це добре для економіки країни. Головним мобресурсом мають бути безробітні.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:58

  NatiK написав:
  Water написав:Держава казала- сплачуйте податки, а відсотків 90 сантехніків, будівельників, гаражних майстрів, таксистів, перукарів сиділи у тіні і тупо казали- йух вам, а не податки. За оптимізаторів ПДВ та інших я промовчу.
При всьому цьому їхні діти десь навчались, батьки, дідусі/бабусі отримували пенсію.

Ваш коментар недоречний, оскільки у держави, на відміну від сантехіка Васі, весь арсенал примусу до сплати податків: законодавчий орган, купа правоохоронних органів (суд, прокуратура, антикорупційні і т.д.).

Тобто держава повинна була пару Вась відловить та розстрілять?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:58

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Так а як ти збирався пройти відбір в державну школу , коли тебе не взяли і ти образився на все життя? Ти в кочегарку просився? Чи охороняти на вході?
у тебя нездоровый интерес к моей жизни. Перед смертью я напишу подробные мемуары и один экземляр вышлю тебе. А здесь ветка не о том, на какую должность я трудоустраивался, ты когда с диспетчером общаешься, тоже ему такие вопросы задаёшь?

Цікавість лише в тому, що ти плутаєшся в показах постійно.
То ти великий бізнесмен з дитинства, возиш на Польщу товари і за одну ходку заробляєш місячну зарплату батьків разом взятих, то на сухарях 4 роки.
Просишся на роботу в державну школу, без педагогічного диплому, і дивуєшся , що не беруть (це вони точно гроші хотіли від тебе, угу)
То ти знов в Одесі заробляєш по 3-5 куїв в місяць, працюєш на «трьох найпрестижнижніших підприємствах України» , то «сейчас никуда не устроиться больше чем на 10 к грн».
Це точно все про одну і ту ж людину?
Куди раптом зникають скіли , що починається голод. І звідки раптом знов беруться, після років на сухарях? І де вони ці скіли зараз, що знов «невозможно найти» та приносяться графіки безробіття по країні.

Навіщо йти ПЛАТНО вчитись у ВУЗ, після якого нема роботи 4 роки, то я навіть не питаю.

Ще він(вона) був такий керівник, що всіх звільняв одних махом

І Honda Accord за $40К, коли такої ціни не було

І 3-я діскотека (Land Rover Discovery) в наявності

А по факту єлектросамокат до метро

Чи то був в Ірпені на 24.02.2022, чи не був. Теж покази різняться

А ще квартири у власності по свій Україні

Фантазія дуже насичена у персонажа
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:59

  sens написав:
  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:я не знаю к чему стимулирует пособие но в период 20-24л я по полгода сидел на сухарях в поисках работы и везде одно и тоже "извините люди не нужны, вакантных мест нет". Если вы с рождения были государству нужны - значит и сейчас ваше место на фронте.

зазвичай пошук роботи займав 2-3 місяці. ви яку посаду шукали? :D

Айтівці ,є приклади,коли більше року свої хотєлкі не можуть збалансувати з реальністю. Ви самі за два останні роки шукали офіційно працевлаштування чи знову статистика ОБС?

по-перше, розмова йшла не за останні два роки, а за попередні періоди.

за останні два роки - складно відповісти, бо нову роботу я знайшов, але точніше вона знайшла мене, й довелось навіть пару місяців працювати на двох роботах.

зараз у Львові шалений дефіцит кадрів, людей беруть - прийшов на співбесіду - трохи відповідаєш вимогам - вперед. найнижча зп - від 17 т грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:00

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:, але сьогодні один, а завтра він ментально інший. Ото жах. А післязавтра третій.

https://youtube.com/shorts/iCpcfWyWA-Q?si=4-wGVsXTaPcujoES
послушай, успокаивает

Ти це замість пед. диплому приніс директору школи на співбесіду? Типу я і так дітей розвеселю?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 26 січ, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:00

  Hotab написав:Ти це замість пед. диплому приніс директору на співбесіду? Типу я і так дітей розвеселю?
подпишись, очень умная обезьяна кстати, в отличии от тебя.
https://youtube.com/shorts/8G5qkW_o3S4? ... e2n2Xr2ebv
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 26 січ, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Головним мобресурсом мають бути безробітні.

Головне це бімба.
З часів холодної війни існувала зброя стримування.
Буде бімба, буде мир.
Хіросіма і Нагасакі теж тако не намалювалися.... після "стрибків по острівцях"
Омерика зробила висновки, що в лоб Японію їм не взяти і була бімба.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:09

  sashaqbl написав:По загиблим дронщикам, дуже класно підмітили в ТГ каналі:
Смерть дронщиків на передку — хто винен?

🤬 Я думаю, уже всі бачили історію, як у нас двох операторів дронів відправили в піхоту та вони загинули. Ситуація дуже погана, думаю, кожен із цим згоден. Але окрім дурних дій командирів є ще одна сторона, яку обов'язково треба висвітлити.

☝️ У смерті цих хлопців винне не тільки командування, а ще й ухилянти. Так-так, ті ухилянти, які беруть повістку та не з'являються в ТЦК. Вони створюють порочне коло: немає багато новобранців, аби поповнити ряди піхоти -> немає ким захищати позиції в окопах -> доводиться відправляти спеціалістів по дронах, у яких, до речі, перша спеціальність у БЗВП — стрілець.

🤷‍♂️ Якби ніхто не сидів у тіні та йшов тоді, коли йому приходила повістка — не було би проблем. Які, знову ж таки, можна вирішити в новому законопроєкті про мобілізацію, але його знову відкладають, бо бояться відповідальності за непопулярні рішення. А ті люди, які й до цього ухилялися, тепер будуть світити цим випадком як виправданням того, що вони не воюють та не хочуть воювати.

☝️ Коли ви не з'являєтеся у військкоматі, то пам'ятайте, що через це непідготовлений спеціаліст гине десь на фронті. Не забувайте про це.


Суть тупої статті i iдеології наступна:
Коли непідготовлений спеціаліст (дронщик) гине десь на фронті, пам'ятайте, що його міг замінити непідготовлений спеціаліст (перукар).
Ну а я вот Парикмахер...никому не нужен нахер!(с)
Вести бойові дії має професійна армія, а не фахівці після 2-3 місяців невиразного навчання на полігоні.
Просто кожному начхати на якогось парихмахера який не потрібен нахер.
Це дуже зручно.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:10

  moveton написав:
  flysoulfly написав:Только не "украинцы" - а жители УССР. Это важная разница. Т.к. у украинцев, тех что в канадах-америках-австралиях , жизнь в целом получше, чем у среднестатистического пересічного тут . Совпедєніє?

Да не, именно украинцы. Иначе бы так и осталось УССР. А те, что в канадах и Украину предпочитают любить издали, те уже канадцы, пусть и имеющие в анамнезе когда-то проживание на территории Украины. Отщепенцы они от украинского народа. Хотя жизнь имеют может и комфортнее и вполне вероятно, что именно потому, что уже не украинцы.
но в Молдове примерно аналогичная ситуация. т.к. хомо советикусы такие же. Пока (неизбежно) не прийдут к власти представители поколения, не помнящие совка и "дружбы", - "кина не будет"
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 26 січ, 2024 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:11

  feecold написав:парихмахера який не потрібен своїй державі нахер.
  flysoulfly написав:Пока (неизбежно) не прийдут к власти представители поколения, не помнящие совка и "дружбы", - "кина не будет"
в странах Прибалтики видимо пришли.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 26 січ, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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