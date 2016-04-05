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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 650665076508650965106511>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:розмова йшла не за останні два роки, а за попередні періоди
звузили до останніх двох, що змінилось ?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:18

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:Пока (неизбежно) не прийдут к власти представители поколения, не помнящие совка и "дружбы", - "кина не будет"
в странах Прибалтики видимо пришли.
Да. Там сразу хомосоветикусы оказались в подавляющем меньшинстве и не смогли навязать свои понимания жизни, морали, этики, экономики.

поинтересуйся: там и в конце 80х полстраны(минимум) считали свою Родину оккупированной. А у нас в Украине столицей Родины была москва :(
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:зараз у Львові шалений дефіцит кадрів, людей беруть - прийшов на співбесіду - трохи відповідаєш вимогам - вперед. найнижча зп - від 17 т грн.


Мене особисто влаштовує не показова картинка , а особистий приклад . Я сьогодні отримав повістку ....
Що страшно ?
В суд.
Вимушений був писати у помічника судді Заяву , котру реєстрував в матеріалах діла , в якій йшлося про невірну електронну адресу про сповіщення в судове засідання
Почекав ще , та дописав клопотання про розгляд справи без виклику сторін і додав що підтримую позовні вимоги .

До чого це, а про новину , коли цивільний стає солдатом завдяки незаконним діям і далі тільки через суд можна виправити становище
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:21

  vitaliiangel написав:
  feecold написав:парихмахера який не потрібен своїй державі нахер.

Не тільки достатньо "бачити", як кожен готовий бачити із задоволенням іншого десь на передку, можна розширити коло.
Важливо вирішити в нас країна багатонаціональна чи мононаціональна, демократична чи тоталітарна.
Кожен поважає того, хто живе, стоїть, говорить повною мірою як і себе чи ненавидить...
Достатньо озирнутися довкола і зробити висновки, дуже невтішні.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:24

  feecold написав:Достатньо озирнутися довкола і зробити висновки, дуже невтішні.
я их сделал еще 2000х
  feecold написав:як кожен готовий бачити із задоволенням іншого десь на передку,
здесь таких патриотов большинство.
  feecold написав:Важливо вирішити в нас країна багатонаціональна чи мононаціональна, демократична чи тоталітарна.
в демократических странах обычных людей (не преступников) пакуют в бусики?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:28

  sens написав:
  Shaman написав:зараз у Львові шалений дефіцит кадрів, людей беруть - прийшов на співбесіду - трохи відповідаєш вимогам - вперед. найнижча зп - від 17 т грн.


До чого це, а про новину , коли цивільний стає солдатом завдяки незаконним діям і далі тільки через суд можна виправити становище

Дуже сумбурно, мало що зрозуміло, але цікаво. Теперь пояснюйте.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:32

Rack ,
Дуже сумбурно, мало що зрозуміло, але цікаво. Теперь пояснюйте.


Починаючи з диплому (військового) КВІРТУ і кількості років на захисті держави від агресії росіі
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:33

  vitaliiangel написав:
  feecold написав:Достатньо озирнутися довкола і зробити висновки, дуже невтішні.
я их сделал еще 2000х
  feecold написав:як кожен готовий бачити із задоволенням іншого десь на передку,
здесь таких патриотов большинство.

Ну хтось не зміг зробити результати висновків наочними за сімейними обставинами чи станом здоров'я, в інших випадках вони очевидні.
Розгрібати ovna, яке постійно ллється і не гнати хвилю, бо захлинешся. Може життя цього варте, вирішується індивідуально.
  feecold написав:Важливо вирішити в нас країна багатонаціональна чи мононаціональна, демократична чи тоталітарна.

  vitaliiangel написав:в демократических странах обычных людей (не преступников) пакуют в бусики?

Якщо демократична як говорить конституція, то де вибори якi підтримуються всім демократичним співтовариством та навіть США?
А вирішити це доведеться, яка країна ... це і буде єдиним виходом зi становища та вирішенням питання.
А поки що можна гризти один одного, для багатьох момент істини не настав.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:36

  fler написав:Головним мобресурсом мають бути безробітні.

Головним мобресурсом мають бути добровольці.

Всі інші варіанти можуть базуватися лише на наявності міцної системи примусу в державі. Міцної системи примусу в усіх її складових -- від поліції до війська.
Бо отих безробітних саме найважче масово виловити, а потім ще й отримати з них масово нормальних вояків. Які будуть тримати фронт.
Одиночно заміняти та поповнювати недобровольцями можна, але задача зараз саме про масову додаткову мобілізацію.

А створити в демократичній державі відповідну міцну демократичну систему примусу не так вже й легко і головне - не швидко. Да ще й в умовах війни.
Недемократичну систему примусу в демократичній державі створити ще важче.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:По загиблим дронщикам, дуже класно підмітили в ТГ каналі:


Чтобы вы понимали ситуацию, дронщиков в большинстве бригад нет в штате, есть пулемётчики, стрельцы, которых временно откомандировали в некие эфемерные позаштатные подразделения БПЛА. Комбату надо идти на штурм, выполнить боевое задание, он смотрит на свой штат и отдает команду на штурм
И не вина комбата, что какие-то старые пердуны военные в генштабе армии времён Троцкого никак не могут сделать штатку где есть подразделение БПЛА. Это позор, времён надутых героев из генералитета и министерства обороны, не способных на реформацию.
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