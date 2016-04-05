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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:39
fler написав:
Головним мобресурсом мають бути безробітні.
Спочатку вбили зайнятість і зробили безробіття, потім "просте рішення" - всіх "дармоїдів" на забій - такому розуму - палата.
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feecold
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:45
feecold написав:
Спочатку вбили зайнятість і зробили безробіття
Пробачте, хто вбив і саме яку зайнятість?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:46
fler написав:
Головним мобресурсом мають бути безробітні.
когда у вас проблемы со здоровьем, вы идете к профессионалам или к безработным? безработные вас так назащищают, что придётся драпать из любимого Николаева.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:48
Виконати бойове завдання зверху.
Бандерлог отримує команду *всєх пабєдіть*, рапортує *всєх пабєдім* і ... дронщики залишаються цілими.
Але можна, як за врємьен Троцького, за будь-яку ціну.
І це може бути виправданим, бо два дронщики і виконане бзавдання можливо спасуть життя десяткам, сотням інших.
Вибір. Довбаний вибір. В армії. Де його апріорі не повинно бути.
І нехай би свідомий вибір, але зачастую наугад, бо немає інформації для прийняття свідомого рішення.
Тому да - саме зверху все починається.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:54
sens
Як би ви не викручивались , які заяви чи позиви не подавали до суду , вищої ради, чи до будь кого , вас обов,язково призовуть .
Так от, я вам раджу не робите таке обличя як на "аві ".
Навкруги звичайні хлопці , які дуже швидко, на всіх ваших мареннях ,можуть залишити одну величезну крапку ......
Синку , не гарно відчувати себе знатоком законів , якіх сам не дотримаєшся .
Не бажаєш віддати шану Батьківщині , ну і згода ..... подивимось хто переможе .
Всі будуть віддавати , те що ПОВИННі .
Без ВАРІЯНТІВ .
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холява
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:58
detroytred написав:
Тобто зараз може складатися така ситуація: оскільки (якщо було) таке увідомлення, то хз в якій формі. Не бамажка ж з мокрими печатками.
Може в цих перемовних процесах лише по тлф говорять. Або увідомлення було лише по тлф. І хз, як оце все зафіксовано, щоб вважатися залізними доказами наявності.
Вот это СБУ сейчас и выясняет - кто что кому говорил про транспортировку пленных и говорил ли. Ну не катастрофу же самолета РФ с экипажем РФ и ракетами РФ они расследуют, так ведь? И тут еще кстати камень в огород ГУР большой летит. Хоть и не публичный. Потому что ГУР - это главное управление разведки
- им зарплату как бы платят за то чтоб такие вещи знать (а они вряд ли сильно секретные) а не за то чтоб по телевизору интервью давать как жить дальше.
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katso
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:59
холява написав:sens
Як би ви не викручивались , які заяви чи позиви не подавали до суду , вищої ради, чи до будь кого , вас обов,язково призовуть .
Так от, я вам раджу не робите таке обличя як на "аві ".
Навкруги звичайні хлопці , які дуже швидко, на всіх ваших мареннях ,можуть залишити одну величезну крапку ......
Синку , не гарно відчувати себе знатоком законів , якіх сам не дотримаєшся .
Не бажаєш віддати шану Батьківщині , ну і згода ..... подивимось хто переможе .
Всі будуть віддавати , те що ПОВИННі .
Без ВАРІЯНТІВ .
Дурень думкаю багатіє , це не про вас ,не треба забувати молитву атеїста
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sens
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:01
detroytred написав:
Bobua
Ні, друже, ні.
Причина уваги до літака -- по ньому є питання.
А з мобілізацією тощо все криштально ясно.
Ви покарання запропоновані бачили?Суд вирішує
... (І це повинно так бути. Демократія)
Справу про авто та кошти.
Перепишуть авто та кошти...
Або домовляться з судом, адвокатом про затягування судів.
Які й так перепереперезавантажені...
І ще, як мінімум, 3 місяці. Після прийняття. А його ще розглядати правити будуть.
З.и. через суд це класно державі, наприклад, пенсії не перераховувати. Проблема пенсів.
А от коли проблема в держави і добиватись їй, то через суд десятки-сотні тисяч, то це якесь безумство.
Що заважає судові працювати швидше?
Є обвинувачення.
Є докази (тіло 23міс не могло доповзти до тецека, а воно придатне по даних з “Оберегу”).
І хай тіло вже з-за грат доводить що воно там хотіло. Чи не хотіло.
Там, до речі, і медогляд обов`язковий, мабуть. Було би доречно сумістити його з ВЛК.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:02
vitaliiangel написав: fler написав:
Головним мобресурсом мають бути безробітні.
когда у вас проблемы со здоровьем, вы идете к профессионалам или к безработным? безработные вас так назащищают, что придётся драпать из любимого Николаева.
Зі мною цей психологічний прийом не працює.))
Мобілізувати можна безробітних або працюючих. Інших немає)) Якщо мобілізують працюючих - це мінус для економіки і це скорочення забезпечення військових (на одного військового в тилу мають працювати 5-7 людей), а якщо безробітних - економіка нічого не втрачає і військові теж. Що тут не зрозуміло?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:04
Bobua написав:
Що заважає судові працювати швидше?
Є обвинувачення.
Є докази (тіло 23міс не могло доповзти до тецека, а воно придатне по даних з “Оберегу”).
І хай тіло вже з-за грат доводить що воно там хотіло. Чи не хотіло.
Там, до речі, і медогляд обов`язковий, мабуть. Було би доречно сумістити його з ВЛК.
не боишься что у тела окажется обсессивно-компульсивное расстройство и оно будет гоняться за тобой с топором, потому что увидит в тебе дьявола? бусики по ускоренной процедуре и не таких напакуют.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 26 січ, 2024 22:04, всього редагувалось 2 разів.
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