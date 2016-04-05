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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:04
И вклинюсь в дискуссию насчёт сбитого ИЛа, допустим погибли 65 человек в основном солдат и сержантов, одновременно с дорогостоящим высококвалифицированным экипажем офицеров орков, и сопровождающими офицерами, плюс десятко миллионо долларовый ИЛ сдох.
Попробуйте сделать такой результат в Авдеевке. Это перемога. Это сука война. Обменять несколько батальонов на всю военно транспортную авиацию орков, это победа, достойная наград.
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freeze
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:07
fler написав:
Зі мною цей психологічний прийом не працює.))
это не психологический приём. Безработные в основном лентяи, которых мусор вынести не заставишь. Либо люди с дефектами мешающими их пребыванию в коллективе. Такой человек испортит всё за что возмётся. А вы их на фронт. Угу. спасибо от комбатов.
fler написав:
Якщо мобілізують працюючих - це мінус для економіки і це скорочення забезпечення військових
один психически больной человек может испаганить атмосферу в любом коллективе. В тылу всё просто, таких быстро уходят. В армии его придётся терпеть. И никуда не денешься с подводной лодки.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 26 січ, 2024 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:08
sens
На все Воля Господа .
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холява
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:10
Bobua написав: detroytred написав:
Bobua
Ні, друже, ні.
Причина уваги до літака -- по ньому є питання.
А з мобілізацією тощо все криштально ясно.
Ви покарання запропоновані бачили?Суд вирішує
... (І це повинно так бути. Демократія)
Справу про авто та кошти.
Перепишуть авто та кошти...
Або домовляться з судом, адвокатом про затягування судів.
Які й так перепереперезавантажені...
І ще, як мінімум, 3 місяці. Після прийняття. А його ще розглядати правити будуть.
З.и. через суд це класно державі, наприклад, пенсії не перераховувати. Проблема пенсів.
А от коли проблема в держави і добиватись їй, то через суд десятки-сотні тисяч, то це якесь безумство.
Що заважає судові працювати швидше?
Є обвинувачення.
Є докази (тіло 23міс не могло доповзти до тецека, а воно придатне по даних з “Оберегу”).
І хай тіло вже з-за грат доводить що воно там хотіло. Чи не хотіло.
Там, до речі, і медогляд обов`язковий, мабуть. Було би доречно сумістити його з ВЛК.
Цікаво,24.02.22 не було жодного непридатного , ось такі справи
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:11
pesikot написав:
Послухай мене, ТЦКашнік
По-перше, якщо у вас в ТЦК повний бардак з документами, то це виключно ваша проблема і виключено ваша провина. І це ви зобов"язані навести лад с документами, а не влаштовувати показ шаленого бусіка
По-друге, писати на форумі такі заяви, так у Кримінальному Кодексу для тебе є кваліфікація таких заяв, це - наклєп
В-трете, навіть, якщо допустити, що хтось купив собі "відкос", то цей "відкос" хтось продав. А хто міг продати, га ? Не в підземному переході ж продали
Так і на самих себе можно вийти )
Наклеп це у тебе брехуна.
Песійкот, мені продовжили відпустку, тобі пісец
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:11
холява написав:sens
На все Воля Господа .
Хочеш повірити? Розмовляй з Богом!
Слабне твоя віра? Вернися до молитви!
Хочеш, щоб повірили інші? Не заступай дорогу Богу!
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:14
freeze написав:
И вклинюсь в дискуссию насчёт сбитого ИЛа, допустим погибли 65 человек в основном солдат и сержантов, одновременно с дорогостоящим высококвалифицированным экипажем офицеров орков, и сопровождающими офицерами, плюс десятко миллионо долларовый ИЛ сдох.
Попробуйте сделать такой результат в Авдеевке. Это перемога. Это сука война. Обменять несколько батальонов на всю военно транспортную авиацию орков, это победа, достойная наград.
Не нервничайте, дело открыли только для того что бы получить доступ международный к останкам 65 человек-граждан Украины и обломкам самолёта, там тоже могут выплывать интересные вещи. Оркостану дают закопаться поглубже в собственной бестолковости.
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 26 січ, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:15
Бобуа
Що заважає судам працювати швидше? --- це мабуть саме найфілософське з філософських питань))
Хто зна. Але працюють вони повільніше нікуди.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:23
detroytred написав:
Бобуа
Що заважає судам працювати швидше? --- це мабуть саме найфілософське з філософських питань))
Хто зна. Але працюють вони повільніше нікуди.
Откуда информация?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:29
stm написав: detroytred написав:
Бобуа
Що заважає судам працювати швидше? --- це мабуть саме найфілософське з філософських питань))
Хто зна. Але працюють вони повільніше нікуди.
Откуда информация?
Ви вирішили перевершити оте найфілософське питання своїм?
Тоді Вам прийдеться прийняти відповідь -- це не інформація, це відчуття))
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detroytred
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