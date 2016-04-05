detroytred написав:
Ви вирішили перевершити оте найфілософське питання своїм?
Тоді Вам прийдеться прийняти відповідь -- це не інформація, це відчуття))
В скольки процессах хотя бы первой инстанции участвовал ваш адвокат?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:31
В скольки процессах хотя бы первой инстанции участвовал ваш адвокат?
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:31
Так сбивали бы их каждый день, кто против. Только без наших пленных на борту. Кстати, а до этого в том районе сбивали Илы? Ну если они как пишут туда ракеты возят и их оказывается можно сбить.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вчора:
В оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76, є імена людей, яких вже обміняли раніше. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі Sky News.
За його словами, у списках військовополонених, які, за заявами російських пропагандистів, перебували на борту збитого Іл-76, є неточності.
«Так, ми знайшли в цьому списку громадян України, які вже були раніше обміняні», – сказав Лубінець.
Йдеться про «список полонених» з іменами 65 людей, який напередодні оприлюднила кремлівська пропаганда. У списку імена людей, яких начебто країна-агресор готувала на обмін з Україною.
Сьогодні:
«Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських захисників із цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в рамках запланованого обміну 24 січня», — сказано в повідомленні.
Так є у списку люди, які були обміняні раніше, чи вчора Лубінець сбрехав? Чи сьогодні брешуть?
Питання куди летів літак я вже не задаю.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:38
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:40
Так ніхто не сперечається, потрібно було сказать- ми збили крапка
Те шо нам зараз розказують або замовчують це як називається?
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:42
Хочу вас запитати ....., от прийщов до мене тяжко поранений 19 років (торрокальний , з пошкодженням легеневої артерії ) , і ти стоїш і його "качаеш " годину , дві(.7л. крові ) , тебе вже "анест" каже ВСЕ , а він приходе до тями і питає , а я буду жити ?
От чим ви краще того мальчіка , який і жінку не бачив ?
Вас так мучать закони ?
Ви всі ПОВИННІ віддати шану ДЕРЖАВІ .
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:44
С тремя(ещё и Соренто был от Пороха с Луцка за период 2004-2014годы) новыми авто с салона было несколько инцидентов с каждой
От дурака не спасает даже зимняя резина зимой,но и она по льду без шипов бесполезна(а безопасная скорость передвижения 0км/ч)
Стоимость покраски и рихтовки двух элементов от касания ими дерева и стены ГСК у дилера на белом СТО я написал.
Один элемент на Прадо вообще за 700уе 15лет назад хотели сделать - вспомните курс 1-2го февраля 2009года
За лишение прав автоматом потому что "не занёс судье через помощника" писать здесь не буду, и я виноват частично был, и Кобра тогда у нас в Днепре подъоху..е..ла.
ПыСы - а сейчас разве полиция на место ДТП не выезжает? А как же виновный(для страховой) определяется, у нас премии же воруются, а лохи наглухо страховиками бреются, или в этой сфере у нас с мая 19года полный евросоюз?
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:45
katso ,
Не стой где попало, а то опять попадет.
Повторяемость - смерть.
Сбито на севере несколькосраду, на юге несколько сразу, еще на юге (другом юге) несколько сразу . Теперь жирная цель на северо-востоке.
Вам бы хотелось чтоб «пэтриот» стол все время у Харькова на одном месте и ловил на одной трассе Илы?
Ну и к чему этот вопрос был? «Нас обманывают»? «Могли давно сбить все, но наверное что-то задумали и не хотят» ?? «Бизнес на крови»?
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:51
Вопрос был очень философский ) как вы любите ) просто что бы проверить мои ощущения) вы их тоже опровергнуть не смогли )
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:52
Економіко-організаційна функція держави здійснюється шляхом визначення завдань економічної стратегії, засобами реалізації якої є підтримання та розвиток базових галузей економіки; створення умов існування єдиного економічного простору, для зрівнювання розвитку різних територій; регулювання господарську діяльність, забезпечення зацікавленості у ній населення, створення найсприятливіших умов економічного розвитку.
Закон України "Про зайнятість населення"
3. Зайнятість населення забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими договорами (контрактами), здійснення підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених законом.
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