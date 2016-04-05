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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 65096510651165126513>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:31

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Бобуа
Що заважає судам працювати швидше? --- це мабуть саме найфілософське з філософських питань))

Хто зна. Але працюють вони повільніше нікуди.

Откуда информация?

Ви вирішили перевершити оте найфілософське питання своїм?

Тоді Вам прийдеться прийняти відповідь -- це не інформація, це відчуття))

В скольки процессах хотя бы первой инстанции участвовал ваш адвокат?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:31

  freeze написав:И вклинюсь в дискуссию насчёт сбитого ИЛа, допустим погибли 65 человек в основном солдат и сержантов, одновременно с дорогостоящим высококвалифицированным экипажем офицеров орков, и сопровождающими офицерами, плюс десятко миллионо долларовый ИЛ сдох.
Попробуйте сделать такой результат в Авдеевке. Это перемога. Это сука война. Обменять несколько батальонов на всю военно транспортную авиацию орков, это победа, достойная наград.


Так сбивали бы их каждый день, кто против. Только без наших пленных на борту. Кстати, а до этого в том районе сбивали Илы? Ну если они как пишут туда ракеты возят и их оказывается можно сбить.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора:
В оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76, є імена людей, яких вже обміняли раніше. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі Sky News.

За його словами, у списках військовополонених, які, за заявами російських пропагандистів, перебували на борту збитого Іл-76, є неточності.

«Так, ми знайшли в цьому списку громадян України, які вже були раніше обміняні», – сказав Лубінець.

Йдеться про «список полонених» з іменами 65 людей, який напередодні оприлюднила кремлівська пропаганда. У списку імена людей, яких начебто країна-агресор готувала на обмін з Україною.
https://glavcom.ua/country/incidents/lu ... 82447.html

Сьогодні:
«Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських захисників із цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в рамках запланованого обміну 24 січня», — сказано в повідомленні.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vo-vre ... 87627.html

Так є у списку люди, які були обміняні раніше, чи вчора Лубінець сбрехав? Чи сьогодні брешуть?

Питання куди летів літак я вже не задаю.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:38

  stm написав:В скольки процессах хотя бы первой инстанции участвовал ваш адвокат?

Що Ви хочете спростувати? Мої відчуття?

Надати свою інформацію або свої відчуття, або Вашого адвоката вони не заважають.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:40

  freeze написав:И вклинюсь в дискуссию насчёт сбитого ИЛа, допустим погибли 65 человек в основном солдат и сержантов, одновременно с дорогостоящим высококвалифицированным экипажем офицеров орков, и сопровождающими офицерами, плюс десятко миллионо долларовый ИЛ сдох.

Так ніхто не сперечається, потрібно було сказать- ми збили крапка
Те шо нам зараз розказують або замовчують це як називається?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:42

  sens написав:
  холява написав:sens
На все Воля Господа .

Хочеш повірити? Розмовляй з Богом!
Слабне твоя віра? Вернися до молитви!
Хочеш, щоб повірили інші? Не заступай дорогу Богу!


Хочу вас запитати ....., от прийщов до мене тяжко поранений 19 років (торрокальний , з пошкодженням легеневої артерії ) , і ти стоїш і його "качаеш " годину , дві(.7л. крові ) , тебе вже "анест" каже ВСЕ , а він приходе до тями і питає , а я буду жити ?
От чим ви краще того мальчіка , який і жінку не бачив ?
Вас так мучать закони ?


Ви всі ПОВИННІ віддати шану ДЕРЖАВІ .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:44

  Water написав:
  барабашов написав:Вы никогда не интересовались %-ным соотношением цены страховки от цены авто,в данном случае дилерского не топового Прадо?

Чому не цікавився, не тільки цікавився, а й страхував.
И тем вариантом, что в случае вашей вины в повреждениях, автоматом приезжающие сотрудники ГАИ(иначе как для страховки зафиксировать инцидент с авто) подают на лишение вас прав как виновника ДТП

Там воно вроді мінялось, особливо я не стикався в останні роки з ДТП 3*тьху, але ще є дзвінок у страхову. У вас повинен буть буклєтік з діями у разі ДТП.
ущерб третьим лицам(обязаловка) всегда была но и по ней мне проще было пойти на компромисс в водителем хорошо царапнувшего меня Богдана, чтоб ни у него не было проблем с работой, ни у меня с долгим ремонтом дверей через страховую и дилера(до конца гарантии был ещё почти год).

  барабашов написав:обычной аварии с хорошо покоцанной кузовнёй из-за гололёда допустим или нищего долбойопа в другом авто)

Так ви би якось визначились з ким конкретно було ДТП, чи це декілька різних випадків? Тоді співчуваю.

С тремя(ещё и Соренто был от Пороха с Луцка за период 2004-2014годы) новыми авто с салона было несколько инцидентов с каждой
От дурака не спасает даже зимняя резина зимой,но и она по льду без шипов бесполезна(а безопасная скорость передвижения 0км/ч)
Стоимость покраски и рихтовки двух элементов от касания ими дерева и стены ГСК у дилера на белом СТО я написал.
Один элемент на Прадо вообще за 700уе 15лет назад хотели сделать - вспомните курс 1-2го февраля 2009года
За лишение прав автоматом потому что "не занёс судье через помощника" писать здесь не буду, и я виноват частично был, и Кобра тогда у нас в Днепре подъоху..е..ла.
ПыСы - а сейчас разве полиция на место ДТП не выезжает? А как же виновный(для страховой) определяется, у нас премии же воруются, а лохи наглухо страховиками бреются, или в этой сфере у нас с мая 19года полный евросоюз?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:45

katso ,
Кстати, а до этого в том районе сбивали Илы? Ну если они как пишут туда ракеты возят и их оказывается можно сбить.


Не стой где попало, а то опять попадет.
Повторяемость - смерть.
Сбито на севере несколькосраду, на юге несколько сразу, еще на юге (другом юге) несколько сразу . Теперь жирная цель на северо-востоке.
Вам бы хотелось чтоб «пэтриот» стол все время у Харькова на одном месте и ловил на одной трассе Илы?
Ну и к чему этот вопрос был? «Нас обманывают»? «Могли давно сбить все, но наверное что-то задумали и не хотят» ?? «Бизнес на крови»?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:51

  detroytred написав:
  stm написав:В скольки процессах хотя бы первой инстанции участвовал ваш адвокат?

Що Ви хочете спростувати? Мої відчуття?

Надати свою інформацію або свої відчуття, або Вашого адвоката вони не заважають.

Вопрос был очень философский ) как вы любите ) просто что бы проверить мои ощущения) вы их тоже опровергнуть не смогли )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:52

  Water написав:
  feecold написав:Спочатку вбили зайнятість і зробили безробіття

Пробачте, хто вбив і саме яку зайнятість?


Економіко-організаційна функція держави здійснюється шляхом визначення завдань економічної стратегії, засобами реалізації якої є підтримання та розвиток базових галузей економіки; створення умов існування єдиного економічного простору, для зрівнювання розвитку різних територій; регулювання господарську діяльність, забезпечення зацікавленості у ній населення, створення найсприятливіших умов економічного розвитку.

Закон України "Про зайнятість населення"
3. Зайнятість населення забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими договорами (контрактами), здійснення підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених законом.
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