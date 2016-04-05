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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:59
stm написав:
Вопрос был очень философский ) как вы любите ) просто что бы проверить мои ощущения) вы их тоже опровергнуть не смогли )
В сенсі, що нема в мене саме свого адвоката? Нема і не було.
Що не було у мене прям десятку і більше судових процесів? Не було.
Запитали б прямо і отримали вже інформацію. До відчуттів))
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detroytred
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 23:00
feecold написав: Water написав: feecold написав:
Спочатку вбили зайнятість і зробили безробіття
Пробачте, хто вбив
і саме яку зайнятість
?
Економіко-організаційна функція держави
здійснюється шляхом визначення завдань економічної стратегії, засобами реалізації якої є підтримання та розвиток базових галузей економіки; створення умов існування єдиного економічного простору, для зрівнювання розвитку різних територій; регулювання господарську діяльність, забезпечення зацікавленості у ній населення, створення найсприятливіших умов економічного розвитку.
Закон України "Про зайнятість населення"
3. Зайнятість населення
забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими договорами (контрактами), здійснення підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених законом.
Браво!
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detroytred
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 23:05
detroytred написав: stm написав:
Вопрос был очень философский ) как вы любите ) просто что бы проверить мои ощущения) вы их тоже опровергнуть не смогли )
В сенсі, що нема в мене саме свого адвоката? Нема і не було.
Що не було у мене прям десятку і більше судових процесів? Не було.
Запитали б прямо і отримали вже інформацію. До відчуттів))
Вы сами себя представляли хоть в одном суде?
Про адвоката подумайте, у нас изменения теперь без человека с адвокатским свидетельством никак... Или будет предоставлен бесплатно, но мы ж по ощущениям понимаем что это не айс.
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 26 січ, 2024 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 23:05
feecold написав: Water написав: feecold написав:
Спочатку вбили зайнятість і зробили безробіття
Пробачте, хто вбив
і саме яку зайнятість
?
Економіко-організаційна функція держави
здійснюється шляхом визначення завдань економічної стратегії, засобами реалізації якої є підтримання та розвиток базових галузей економіки; створення умов існування єдиного економічного простору, для зрівнювання розвитку різних територій; регулювання господарську діяльність, забезпечення зацікавленості у ній населення, створення найсприятливіших умов економічного розвитку.
Закон України "Про зайнятість населення"
3. Зайнятість населення
забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими договорами (контрактами), здійснення підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених законом.
Ще раз питання- хто вбив зайнятість населення? Закон України "Про зайнятість населення"?
Чи Закон повинен був вас за ручку привести на завод на вільну вакансію, чи надати багатомільйонний безвідсотковий кредит на розвиток вашого бізнесу?
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 23:14
stm написав: detroytred написав: stm написав:
Вопрос был очень философский ) как вы любите ) просто что бы проверить мои ощущения) вы их тоже опровергнуть не смогли )
В сенсі, що нема в мене саме свого адвоката? Нема і не було.
Що не було у мене прям десятку і більше судових процесів? Не було.
Запитали б прямо і отримали вже інформацію. До відчуттів))
Вы сами себя представляли хоть в одном суде?
Ні. Адвоката завжди мав.
Щось якось незручно стає бути в якості кролика з перевірки Ваших власних відчуттів у свій бік.
Закінчуйте з особистими питаннями.
Бо відповідей вже не буде.
Є аргументи для заперечень, доповнень по питанню-твердженню, на яке звернули увагу, --- надавайте.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 23:18
detroytred написав:
В сенсі, що нема в мене саме свого адвоката? Нема і не було.
Що не було у мене прям десятку і більше судових процесів? Не було.
Запитали б прямо і отримали вже інформацію. До відчуттів))
detroytred написав:
Ні. Адвоката завжди мав.
Щось якось набридає бути в якості кролика з перевірки Ваших власних відчуттів у свій бік.
Закінчуйте з особистими питаннями.
Бо відповідей вже не буде.
Є аргументи для заперечень, доповнень по питанню-твердженню, на яке звернули увагу, --- надавайте.
Ловушка однако )))
Я же женщина, у меня интуиция )))
Напомню самый первый реальный вопрос: в скольки судах участвовал ваш адвокат? Очень простой вопрос.
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 26 січ, 2024 23:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 23:21
stm написав: detroytred написав:
В сенсі, що нема в мене саме свого адвоката? Нема і не було.
Що не було у мене прям десятку і більше судових процесів? Не було.
Запитали б прямо і отримали вже інформацію. До відчуттів))
detroytred написав:
Ні. Адвоката завжди мав.
Щось якось набридає бути в якості кролика з перевірки Ваших власних відчуттів у свій бік.
Закінчуйте з особистими питаннями.
Бо відповідей вже не буде.
Є аргументи для заперечень, доповнень по питанню-твердженню, на яке звернули увагу, --- надавайте.
Ловушка однако )))
Це капець....
Там ключеве слово -- свого.
Різні адвокати були завжди. Незнайомі. Нема і не було у мене свого.
Це капець...
Ви остаточно впали в моїх очах.
Хоча Вам і мені на це пофіг.
Я так -- проінформував.
З.и.
А пастка була у мене -- *САМЕ свого адвоката*. Подивіться у цитаті.
І Ви в неї потрапили.
Це капець...
Я в шоці.
Ще про інтуїцію свою щось мовите...
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detroytred
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 23:31
Це просто дрова...
Хфорум, блін...
Де вже навіть такі розумнички-жінки займаються не цікавими обговореннями, а ловлею у пастки.
Я остаточно втратив віру у людство...
Блін, а якщо я навіть просто елементарно десь в чомусь помилюсь, так що тут танці будуть усім скопом до упаду? Радість, піймали і т.д.
Приємне спілкування, блін...
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 23:32
detroytred написав:
Приємне спілкування, блін...
бгггг
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 26 січ, 2024 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 23:52
stm
Та вкажіть вже на чому впіймали.
Порадійте.
Та забудьте.
Може я Вас неправильно зрозумів.
І ловили Ви мене граматичних помилках або ще чомусь подібному. Дрібницях.
А я зазря погарячкував з висновками.
Вибачусь, якщо неправий. Без проблем.
То в чому претензії? Що я там приховав або свідомо перекрутив, щоб Ви цілі пастки мені розставляли на декілька повідомлень?
Замість одразу повідомити про своє бачення по питанню, що обговорювалося.
Правда, як це може змінити факт Вашої мети спілкування зі мною - розставляння пасток (замість іскреннєго інтересу взнати інфо. Для продовження дискусії. Я гадав, що питання Ви задавали для цього. Тому і відповідав, як дурень))), я уявити не можу.
Тобто тепер не має сенсу Ваше пояснення.
Фігвам тепер будуть відповіді стосовно особистої адреси. Хоч по дрібницям. Відмінний урок отримав. Отаким клоуном відбути.
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