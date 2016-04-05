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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 січ, 2024 00:06
холява написав: sens написав: холява написав:sens
На все Воля Господа .
Хочеш повірити? Розмовляй з Богом!
Слабне твоя віра? Вернися до молитви!
Хочеш, щоб повірили інші? Не заступай дорогу Богу!
Хочу вас запитати ....., от прийщов до мене тяжко поранений 19 років (торрокальний , з пошкодженням легеневої артерії ) , і ти стоїш і його "качаеш " годину , дві(.7л. крові ) , тебе вже "анест" каже ВСЕ , а він приходе до тями і питає , а я буду жити ?
От чим ви краще того мальчіка , який і жінку не бачив ?
Вас так мучать закони ?
Ви всі ПОВИННІ віддати шану ДЕРЖАВІ .
Парня спасли?
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Додано: Суб 27 січ, 2024 00:12
Господа, что в США происходит, в Техасе? Гражданская война начинается?
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Andrey2512
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Додано: Суб 27 січ, 2024 00:13
Andrey2512
Предвыборная борьба
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demichh
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Додано: Суб 27 січ, 2024 00:13
Hotab написав:katso
,
Кстати, а до этого в том районе сбивали Илы? Ну если они как пишут туда ракеты возят и их оказывается можно сбить.
Не стой где попало, а то опять попадет.
Повторяемость - смерть.
Сбито на севере несколькосраду, на юге несколько сразу, еще на юге (другом юге) несколько сразу . Теперь жирная цель на северо-востоке.
Вам бы хотелось чтоб «пэтриот» стол все время у Харькова на одном месте и ловил на одной трассе Илы?
Ну и к чему этот вопрос был? «Нас обманывают»? «Могли давно сбить все, но наверное что-то задумали и не хотят» ?? «Бизнес на крови»?
Да просто вопрос. Логичный вроде. Может я чего не знаю и там еще три Ила до этого было сбито и все с ракетами и только этому не повезло быть с пленными. А если не было сбито - то вопрос почему если они туда ракеты пулять на Харьков возят (или не возят?), а это в зоне доступа нашей ПВО (или не в зоне и сбили не наши? А что тогда расследует СБУ если сбили не наши и пленных на борту не было - френдли файер росиян по совим?) Или они туда таки летать боятся а ракеты возят по земле? А этот тогда чего не побоялся лететь?
Понятно что мы тут на диванах все не видим. Но что четко видно - так это то что чем больше они будут менять показания, не отвечать логично, отмалчиваться или говорить "не всю правду" делая вид что ничего не произошло (ну просто так совпало что Президент отменил празднование своего Дня Рождения на следующий день) - тем меньше будет им доверия народа (в том числе и в других вопросах типа "просто сходи в военкомат обнови данные").
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Додано: Суб 27 січ, 2024 00:19
demichh аналог BLM короч
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Додано: Суб 27 січ, 2024 00:22
detroytred написав: feecold написав:
Економіко-організаційна функція держави
здійснюється шляхом визначення завдань економічної стратегії, засобами реалізації якої є підтримання та розвиток базових галузей економіки; створення умов існування єдиного економічного простору, для зрівнювання розвитку різних територій; регулювання господарську діяльність, забезпечення зацікавленості у ній населення, створення найсприятливіших умов економічного розвитку.
Закон України "Про зайнятість населення"
3. Зайнятість населення
забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими договорами (контрактами), здійснення підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених законом.
Браво!
Два приколіста , любителі когось поцитувати...
А можна в першого і другого запитати
А в Канаді все правильно організовано?
Там можновладці хороші?
Рівень життя чи підходить?
То чому в Україні і Канаді ОДНАКОВИЙ рівень безробіття в 9,5%...
Чи може безробіття це один з чинників який в загальному займає менше 1% проблем...
Чекаю уточнень від обох.
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Додано: Суб 27 січ, 2024 00:23
detroytred написав:
stm
Та вкажіть вже на чому впіймали.
Порадійте.
Та забудьте.
Може я Вас неправильно зрозумів.
І ловили Ви мене граматичних помилках або ще чомусь подібному. Дрібницях.
А я зазря погарячкував з висновками.
Вибачусь, якщо неправий. Без проблем.
То в чому претензії? Що я там приховав або свідомо перекрутив, щоб Ви цілі пастки мені розставляли на декілька повідомлень?
Замість одразу повідомити про своє бачення по питанню, що обговорювалося.
Правда, як це може змінити факт Вашої мети спілкування зі мною - розставляння пасток (замість іскреннєго інтересу взнати інфо. Для продовження дискусії. Я гадав, що питання Ви задавали для цього. Тому і відповідав, як дурень))), я уявити не можу.
Тобто тепер не має сенсу Ваше пояснення.
Фігвам тепер будуть відповіді стосовно особистої адреси. Хоч по дрібницям. Відмінний урок отримав. Отаким клоуном відбути.
Не хотите быть клоуном отвечайте всегда правду на короткий вопрос предполагающий изначально ответ да/нет.
Либо записывайте неправду в блокнот. Чем больше неправды, тем сложнее её помнить.
Портрет не своего адвоката тоже вышел не очень.
Законопослушный обыватель, военный- пенсионер участвующий в нескольких судебных процессах с разными адвокатами, тоже весьма интересно)
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stm
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Додано: Суб 27 січ, 2024 00:25
fler написав: Goodman написав:
20 тысяч гривен в месяц — и можно спокойно не идти на фронт? В украинском парламенте появилась новая инициатива по бронированию сотрудников от мобилизации для всех компаний. Но как всегда «есть нюансы».
Кто сможет воспользоваться преимуществами нового закона? Возможно ли его реализовать чисто технически? И не является ли это просто новой легальной схемой «откосить»?
Хз, але є очевидні плюси: - люди менше будуть ховатися, більше легально працювати; - менше будуть тікати за кордон; - замість збагачення воєнкомів трохи збагатиться держбюджет. Все це добре для економіки країни. Головним мобресурсом мають бути безробітні.
Ваш муж официально оформлен или как "все"?
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Додано: Суб 27 січ, 2024 00:27
stm написав: detroytred написав:
stm
Та вкажіть вже на чому впіймали.
Порадійте.
Та забудьте.
Може я Вас неправильно зрозумів.
І ловили Ви мене граматичних помилках або ще чомусь подібному. Дрібницях.
А я зазря погарячкував з висновками.
Вибачусь, якщо неправий. Без проблем.
То в чому претензії? Що я там приховав або свідомо перекрутив, щоб Ви цілі пастки мені розставляли на декілька повідомлень?
Замість одразу повідомити про своє бачення по питанню, що обговорювалося.
Правда, як це може змінити факт Вашої мети спілкування зі мною - розставляння пасток (замість іскреннєго інтересу взнати інфо. Для продовження дискусії. Я гадав, що питання Ви задавали для цього. Тому і відповідав, як дурень))), я уявити не можу.
Тобто тепер не має сенсу Ваше пояснення.
Фігвам тепер будуть відповіді стосовно особистої адреси. Хоч по дрібницям. Відмінний урок отримав. Отаким клоуном відбути.
Не хотите быть клоуном отвечайте всегда правду на короткий вопрос предполагающий изначально ответ да/нет.
Либо записывайте неправду в блокнот. Чем больше неправды, тем сложнее её помнить.
Портрет не своего адвоката тоже вышел не очень.
Законопослушный обыватель, военный- пенсионер участвующий в нескольких судебных процессах с разными адвокатами, тоже весьма интересно)
Ага, щас ще присяду.
Замість конкретики на чому впіймали якийсь узагальнені демагогічні міркування.
Бийте дно далі.
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detroytred
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