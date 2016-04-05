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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6510651165126513
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 00:22

  detroytred написав:
  feecold написав:Економіко-організаційна функція держави здійснюється шляхом визначення завдань економічної стратегії, засобами реалізації якої є підтримання та розвиток базових галузей економіки; створення умов існування єдиного економічного простору, для зрівнювання розвитку різних територій; регулювання господарську діяльність, забезпечення зацікавленості у ній населення, створення найсприятливіших умов економічного розвитку.
Закон України "Про зайнятість населення"
3. Зайнятість населення забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими договорами (контрактами), здійснення підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених законом.
Браво!
Два приколіста , любителі когось поцитувати...
А можна в першого і другого запитати
А в Канаді все правильно організовано?
Там можновладці хороші?
Рівень життя чи підходить?

То чому в Україні і Канаді ОДНАКОВИЙ рівень безробіття в 9,5%...

Чи може безробіття це один з чинників який в загальному займає менше 1% проблем...

Чекаю уточнень від обох.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 00:25

  fler написав:
  Goodman написав:20 тысяч гривен в месяц — и можно спокойно не идти на фронт? В украинском парламенте появилась новая инициатива по бронированию сотрудников от мобилизации для всех компаний. Но как всегда «есть нюансы».

Кто сможет воспользоваться преимуществами нового закона? Возможно ли его реализовать чисто технически? И не является ли это просто новой легальной схемой «откосить»?

Хз, але є очевидні плюси: - люди менше будуть ховатися, більше легально працювати; - менше будуть тікати за кордон; - замість збагачення воєнкомів трохи збагатиться держбюджет. Все це добре для економіки країни. Головним мобресурсом мають бути безробітні.

Ваш муж официально оформлен или как "все"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 00:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  feecold написав:Економіко-організаційна функція держави здійснюється шляхом визначення завдань економічної стратегії, засобами реалізації якої є підтримання та розвиток базових галузей економіки; створення умов існування єдиного економічного простору, для зрівнювання розвитку різних територій; регулювання господарську діяльність, забезпечення зацікавленості у ній населення, створення найсприятливіших умов економічного розвитку.
Закон України "Про зайнятість населення"
3. Зайнятість населення забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими договорами (контрактами), здійснення підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених законом.
Браво!
Два приколіста , любителі когось поцитувати...
А можна в першого і другого запитати
А в Канаді все правильно організовано?
Там можновладці хороші?
Рівень життя чи підходить?

То чому в Україні і Канаді ОДНАКОВИЙ рівень безробіття в 9,5%...

Чи може безробіття це один з чинників який в загальному займає менше 1% проблем...

Чекаю уточнень від обох.

Ти забув нюанс: Канада входить до розвинених країн і не має такої потреби в розвитку ринку, а також зайнятості населення, як Україна -- країна, якій потрібно розвиватися швидко далі.
Щоб наблизитися до Канади.

Ти знов вихоплюєш зручну частинку картини і намагаєшся оперувати єю.
Тією частинкою, яка підходить.
Пригадай, я тобі постійно це зауважую. На отакий твій постійний прийом.

Якщо в Канади була б отака ж потреба розвиватися швидко далі, то! -- можна було б сказати, що і в ній держуправлінці недопрацьовують.
А так маємо -- що нормально держава справляється зі своїми функціями.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 00:52

  Water написав:
  feecold написав:Економіко-організаційна функція держави здійснюється шляхом визначення завдань економічної стратегії, засобами реалізації якої є підтримання та розвиток базових галузей економіки; створення умов існування єдиного економічного простору, для зрівнювання розвитку різних територій; регулювання господарську діяльність, забезпечення зацікавленості у ній населення, створення найсприятливіших умов економічного розвитку.

Закон України "Про зайнятість населення"
3. Зайнятість населення забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими договорами (контрактами), здійснення підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених законом.

Ще раз питання- хто вбив зайнятість населення? Закон України "Про зайнятість населення"?
Чи Закон повинен був вас за ручку привести на завод на вільну вакансію, чи надати багатомільйонний безвідсотковий кредит на розвиток вашого бізнесу?

Заповнимо прогалини шкільної програми, з проходженням якої мабуть були проблеми.
Зайнятість населення, яке проживає на території України, забезпечується державою шляхом проведення активної соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення його потреб у добровільному виборі виду діяльності, стимулювання створення нових робочих місць та розвиток підприємництва.

Чи багато робочих місць створила держава чи надала цьому можливість за останні 10 років?
Якщо є думка, що держава в даному випадку, як і у всіх інших, нічого не повинна громадянину, то як паритет даної думки громадянин аналогічно в капіталістичному укладі нічого не винен державі, якщо він добровільно не був найнятий на державну роботу, або службу.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 01:09

  Andrey2512 написав:Господа, что в США происходит, в Техасе? Гражданская война начинается?

Да ничего особенного. Их любимое занятие: подавать петицию на выход из США. Стабильно происходит раз в несколько лет.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 01:13

  detroytred написав:Ага, щас ще присяду.

Замість конкретики на чому впіймали якийсь узагальнені демагогічні міркування.
Бийте дно далі.

Опять же, интересная формулировка обывателя. У вас незакрытые судебные дела? Тогда может и присядете.

Вы очень философски переживали про волонтеров, что они не сильно помогают в %. Глобально вектор войны определяет тяжёлое западное вооружение, но волонтёры - это тушение пожара здесь и сейчас и они с ним неплохо справляются. Остальные, кто плохо справляются с волонтерством, но не плохо с мошеничеством, тоже смогут ещё присесть.

Вот интересный кейс раскопали
https://youtu.be/z28AjWL36Rk?si=qCxSoXrBnRFKGzGJ

Надеюсь не щас, но таки присядут. Пока, в Украине даже дело не открыли правда. Это круче яиц по 17...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 01:24

  feecold написав:Чи багато робочих місць створила держава чи надала цьому можливість за останні 10 років?

А что не так с созданием возможности? Разве запрещала держава гражданину работать или даже создавать рабочие места? Значит возможность у него была.

  feecold написав:Якщо є думка, що держава в даному випадку, як і у всіх інших, нічого не повинна громадянину, то як паритет даної думки громадянин аналогічно в капіталістичному укладі нічого не винен державі, якщо він добровільно не був найнятий на державну роботу, або службу.

Можно попробовать эту точку зрения доказать в суде, но думаю, он найдёт законное основание существующей практики, что не выполнение государством своих обязанностей в полном объёме (а какой объём полный - это ещё большой вопрос) не делает ничтожным обязательства гражданина по отношению к государству. Вместо этого демократическая форма правления предполагает наказание конкретных людей, которые плохо выполнили свои должностные обязанности, и перевыборы верхушки на которых граждане, которые считают, что государство свои обязанности плохо выполняет, могут сменить ему начальников.

А в автократическом законого механизма прямого влияния граждан на государство вообще нет. А обязанности у граждан перед государством (сюрприз!) всё равно есть и тоже никуда не деваются, если государство им чего-то не сделало. И это не зависит от экономического строя.
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 01:53

  budivelnik написав:.........
Так для довідки 2020 рік
місце_країна_рівень безробіття
1 ЮАР 28,7%
...
21 Испания 15,7%
....
30 Кабо-Верде 13,4%
......
40 Аргентина 11,7%
.........
44 Иран 11,0%
..........
46 Египет 10,5%
48 Панама 10,2%
49 Марокко 10,2%
50 Гамбия 9,6%
51 Канада 9,5%
52 Украина 9,5%
.....
66 Литва 8,4%
.....
69 США 8,3%
70 Саудовская Аравия 8,2%
71 Латвия 8,2%
72 Киргизия 7,9%
73 Финляндия 7,8%
.......
93 Австралия 6,6%
......
99 Казахстан 6,1%
100 Бельгия 6,0%
.....

Для довідки погляньте, будь ласка, за 2022 - https://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-zamykaet-top-10-stran-s-samym-bolshim-kolichestvom-bezrabotnykh-v-mire.html або https://www.slovoidilo.ua/2023/10/12/infografika/svit/ukrayina-vxodyt-desyatky-krayin-svitu-najvyshhymy-pokaznykamy-bezrobittya.
2020 не зовсім показовий - ковід.
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