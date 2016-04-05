Так тут цілий список: *Ввечері 29 січня різні Telegram-канали та медіа почали писати про начебто звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Інформацію про це з посиланням на власні джерела також оприлюднювали чинні депутати Олексій Гончаренко та Вікторія Сюмар, колишній нардеп Борислав Береза та журналісти Юрій Бутусов та Роман Цимбалюк тощо.* https://tsn.ua/ukrayina/u-zelenskogo-vi ... 02793.html
Або хтось вдало просунув їм усім дезу, або дійсно щось було. Все ж таки навіть не пара осіб, і всі різні. Те, що дивно це все, факт.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 січ, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:Він в цьому інтерв'ю перлину за перлиною народжував: - "Да, есть случаи, очень неправильно. Когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы и т.д. Есть такие случаи? Да, есть. Правильно ли? Абсолютно нет, они не должны этого делать, поэтому я и попросил наших военных, когда они будут готовить этот законопроект, их и депутатов, я попросил, чтобы не было шансов ходить по улицам. Есть сегодня возможности применения диджитал формата и тому подобное", - добавил он.
Пінг-понг з військовими це звичайно мінус. Да навіть тут не пінг-понг, а пряме перекладання відповідальності.
А от стосовно примусу, тут двояко. Бо з точки зору цінностей (демократичних) президент залишає цивільним громадянам можливості вибору. Але лишає можливостей громадян-вояків (отримати перепочинок).
Є ще глибше думка по цьому. Але не на часі))
Сам факт такого вопроса в интервью, где обычно все вопросы согласованы, достаточно показателен - значит на этом вопросе настояли и как бы намекают мальчику что права человека надо уважать и новый Ким под боком им не нужен. Не отреагирует - следующий такой вопрос зададут уже депутаты Европарламента, возможно непублично, где-то на следующей встрече по помощи Украине.
vitaliiangel написав:Но никто даже не думал благодарить Грузию за подаренные нам 6 мирных лет.
А там насправді є за що дякувати? Чи Грузія всі 6 років героїчно тримає оборону, незважаючи на втрати в людях, техніці та територіях?
Все навпаки, як на мою думку. Легкий перебіг війни з Грузією і ії майже повна капітуляція, за відсутності суттєвої реакції колективного Заходу, якраз і призвели російську диктатуру до думки, що так можна, і можна навіть краще. 6 років то не Грузія подарувала, то був час на підготовку та розкрутку суспільної думки.
А в 2022 році мене доволі здивувала відсутність взагалі будь-якої реакції від тих країн, які могли б якось обгрунтовано діяти в той час, коли сили і засоби російської армії були зв'язані в Україні. Зрозуміло, що відкривати другий фронт і намагатись невідкладно відбити свої законні (або "законні" -- неважливо) території може бажаючих би й не знайшлося, особливо коли було невідомо, як будуть розвиватись події в Україні (а то раптом дійсно Київ за три дні, і тепер в них не тільки російська, а ще й українська армія і купа західного озброєнна). Але ж можна розгорнути додаткові сили на кордонах, почати передислокацію та маневри, формувати ударні загони та імітувати початок наступу, без фактичного переходу кордонів або адміністративних меж. Як мінімум Японія, Фінляндія, Грузія та Молдова могли це робити. Це б потребувало реакції з боку російського військового командування, відволікання уваги і сил, надало б час українським захисникам і зберегло б багато життів. Але ж ніт, всі сиділи на п'ятій точці рівно, а тепер, коли Україна знекровила агресора і зробила неможливими якісь його рішучі дії по відношенню до інших країн, тепер починають казати, що давайте вже якось заспокоїмось, і все владнаємо мирно, що всі вже втомились. І це все після, фактично, знищення тієї України, що була до 2022 року, та й навіть ще під час 2022 року. Тому що те, що в Україні буде зараз, не буде і близько схоже на те, що було тоді.
katso Ну все ж таки він не хлопчик, а президент. А те, що упор на демцінності був у цілому ряду питань, це точно. І так, і етак саме на демцінності.
Пару місяців тому у передачі, кажись, *Великий Львів* сцепились хтось (не пригадую ім'я) і М.Верес. Верес бросив жорстко: не дослівно суть --- ми воюємо саме за цінності (за інше нема сенсу воювати). В пику що цей хтось наголошував -- заради перемоги треба поступитися цінностями.
М-Аудіо Так а що (хто) розвернуло оркотанки від Тбілісі? Ось оце і дало нам час... А не буквально бойові дії грузинів проти орків.
Тобто: сама подія вторгнення оркостану саме в Грузію дала нам час. Хоча може краще, щоб агресія в той час була на нас (на Донбас). І відкотилася. А повномасштабка на умовний Казахстан. І ми б були в ролі помічників Казахстану.
Карти лягли, що головний удар прийшовся саме на нашу чергу. Точніше, що ми в черзі потрипили під головний удар.