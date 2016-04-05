Додано: Пон 29 січ, 2024 21:18

vitaliiangel написав: Но никто даже не думал благодарить Грузию за подаренные нам 6 мирных лет. Но никто даже не думал благодарить Грузию за подаренные нам 6 мирных лет.

А там насправді є за що дякувати? Чи Грузія всі 6 років героїчно тримає оборону, незважаючи на втрати в людях, техніці та територіях?Все навпаки, як на мою думку. Легкий перебіг війни з Грузією і ії майже повна капітуляція, за відсутності суттєвої реакції колективного Заходу, якраз і призвели російську диктатуру до думки, що так можна, і можна навіть краще. 6 років то не Грузія подарувала, то був час на підготовку та розкрутку суспільної думки.А в 2022 році мене доволі здивувала відсутність взагалі будь-якої реакції від тих країн, які могли б якось обгрунтовано діяти в той час, коли сили і засоби російської армії були зв'язані в Україні. Зрозуміло, що відкривати другий фронт і намагатись невідкладно відбити свої законні (або "законні" -- неважливо) території може бажаючих би й не знайшлося, особливо коли було невідомо, як будуть розвиватись події в Україні (а то раптом дійсно Київ за три дні, і тепер в них не тільки російська, а ще й українська армія і купа західного озброєнна). Але ж можна розгорнути додаткові сили на кордонах, почати передислокацію та маневри, формувати ударні загони та імітувати початок наступу, без фактичного переходу кордонів або адміністративних меж. Як мінімум Японія, Фінляндія, Грузія та Молдова могли це робити. Це б потребувало реакції з боку російського військового командування, відволікання уваги і сил, надало б час українським захисникам і зберегло б багато життів. Але ж ніт, всі сиділи на п'ятій точці рівно, а тепер, коли Україна знекровила агресора і зробила неможливими якісь його рішучі дії по відношенню до інших країн, тепер починають казати, що давайте вже якось заспокоїмось, і все владнаємо мирно, що всі вже втомились. І це все після, фактично, знищення тієї України, що була до 2022 року, та й навіть ще під час 2022 року. Тому що те, що в Україні буде зараз, не буде і близько схоже на те, що було тоді.