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Додано: Пон 29 січ, 2024 21:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
П’ятий президент України Петро Порошенко назвав указ про ймовірну відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного ударом по національній єдності і кроком, який матиме надзвичайно негативні наслідки. Джерело:
Додано: Пон 29 січ, 2024 21:43
Тому хто не виходить з ірпінської келії дивно що хтось десь був і щось бачив.
Я не знаю скільки ти прозівав в своєму аутизмі , тому почну про всяк випадок з того, що Ленін помер.
Додано: Пон 29 січ, 2024 21:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 січ, 2024 21:49
Додано: Пон 29 січ, 2024 21:54
Нажаль не був . І мабуть вже не буду після наслідкив війни .
А ще я був разом з як мінімум 7 національностями з іностранного легіону , яки поїхали і воювали за УКРАЇНУ на відміну від вас .Ви в це не вірете тому що самі б ніколи не пішли на війну , це не входить в плани людини яка має 100 тис. долларів в недвігі !,( в мене мій "танк " дорожче коштує )
Можете відповісти чому поляки , грузини американці , канадійці , (прости Господи , кого не впомянув) приїхали і воювали за нас, а таке здорове , нахабне задроттеня хфілософствуеть на форумах ?
Я свою війну з честью пройшов на сьомому десятку .
Що ви пройшли ?
Востаннє редагувалось холява в Пон 29 січ, 2024 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 січ, 2024 21:55
Я правильно понимаю, что Японию и прочих мы должны за невмешательство поблагодарить? Украина все первые 30 лет своего существования была стабильно деградирующим болотом. И очень здорово, что есть и будет что-то совсем не похожее. Навскидку:
- Старлинк заработал за считанные дни. До этого несколько лет втирали, что нужно очень тщательно проверять, что он вредно не повлияет, поэтому это столько лет уже заняло и ещё много лет займёт. Да и вообще он в Украине экономически не целесообразен, не горюйте;
- ухлопали металлургию, сохранившуюся от СССР, которая переводила энергию в сталь с минимальным добавлением стоимости и максимальным засиранием природы. Есть шанс, что вместо неё вырастет что-то более производительное и экологически чистое;
- пошли разговоры о построить несколько новых атомных блоков. Конечно, это ещё не стройка, но раньше то вообще было категорическое нет новым потому, что денег в стране на такие огромные проекты нет, а вот дотировать постройку новых солнечных электростанций, чтобы они производили огромное количество дешёвой энергии, так необходимой зимой - в самый раз;
- начались какие-то посадки коррупционеров. Конечно, эти конюшни ещё долго расчищать, но до 2022 года слышно было максимум "прокуратура выразила подозрение".
Додано: Пон 29 січ, 2024 22:13
vitaliiangel
Ветік , у мене три державні нагороди .
Я пройшов життя . Я захищав Україну .
Перед ким я тут можу малюнки робить , як тут половина с суздалі і пермі ?
Мені дуже шкода що вам окрім образ нема про що розповідати .
Додано: Пон 29 січ, 2024 22:19
это не даёт вам права когото унижать и обсуждать в негативном свете. Вы пачкаете такими поступками Высокие Государственные награды и другие свои заслуги. Хотите уважение? Проявите уважение к другим. Если остались вопросы личка открыта.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 29 січ, 2024 22:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 29 січ, 2024 22:20
Додано: Пон 29 січ, 2024 22:28
Брехня.
Спочатку Україна пішла в сторону совка ( комуністи проголосували за відділення тому, що в ерефії комуністи програли , а тому українські боялись що їх нагнуть)-вибрали Кравчука
Потім Вибрали Кучму - цей господарник( перша сходинка від комуністів(партбюро) до капіталістів(директори)
Потім вибрали Ющенка- друга сходинка від червоних директорів до капіталістів-підприємців
Потім сходинка вниз - Янукович ( ці були за співпрацю з росією , тому що для нихце ув практично єдиний ринок збуту продукції яку випускали вкрадені за кравчука заводи)
Потім знову вверх - Порошенко - це взагалі повний капіталізм
Потім сходинка в сторону - Зеленський( спроба популістів знайти ТОСЮ яка за них все зробить)...
Як бачите як мінімум три сходинки за перших 30 років - ми пройшли.
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