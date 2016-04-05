Додано: Пон 29 січ, 2024 22:55

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936

Коментарі влади про відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного - гра з народомТаку думку висловив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері телеканалу "Еспресо"."Міністерство оборони відповідає незрозуміло, що є своєрідним сигналом. Якби вони на 100% відповіли, що ніхто Залужного не знімав з посади, в це можна було б повірити. Вони вже граються з народом, це така собі історія, не дуже гарний цей меседж", - зазначив він.За словами нардепа, Залужний як головнокомандувач Збройних Сил України, знаходиться на своєму місці."Я скажу свою суб'єктивну точку зору. Ми спілкуємось у комітеті, він до нас нещодавно приходив. Ми зараз там, де ми є. Ми не втратили країну, ми стали в оборону перед однією з найсильніших армій світу. Україна відвоювала частину Херсонщини, Харківщину і продовжує боротьбу. На початку війни РФ мала набагато переважаючі сили. Тому моя оцінка, що Залужний на своєму місці", - сказав Костенко.Зараз це лише чутки, офіційної інформації немає. Тому потрібно дочекатись указу, додав він."Ми з вами неодноразово чули, що президент хоче це зробити та які кандидатури вже розглядалися. Також дискредитація останнім часом була організована. Думаю, ми дізнаємось про це через годину, а можливо раніше", - сказав Костенко.