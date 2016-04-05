Коментарі влади про відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного - гра з народом Таку думку висловив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері телеканалу "Еспресо".
"Міністерство оборони відповідає незрозуміло, що є своєрідним сигналом. Якби вони на 100% відповіли, що ніхто Залужного не знімав з посади, в це можна було б повірити. Вони вже граються з народом, це така собі історія, не дуже гарний цей меседж", - зазначив він.
За словами нардепа, Залужний як головнокомандувач Збройних Сил України, знаходиться на своєму місці.
"Я скажу свою суб'єктивну точку зору. Ми спілкуємось у комітеті, він до нас нещодавно приходив. Ми зараз там, де ми є. Ми не втратили країну, ми стали в оборону перед однією з найсильніших армій світу. Україна відвоювала частину Херсонщини, Харківщину і продовжує боротьбу. На початку війни РФ мала набагато переважаючі сили. Тому моя оцінка, що Залужний на своєму місці", - сказав Костенко.
Зараз це лише чутки, офіційної інформації немає. Тому потрібно дочекатись указу, додав він.
"Ми з вами неодноразово чули, що президент хоче це зробити та які кандидатури вже розглядалися. Також дискредитація останнім часом була організована. Думаю, ми дізнаємось про це через годину, а можливо раніше", - сказав Костенко.
V2 На мій погляд це Єрмак промацує грунт, але поки в просо. Бо, по-перше, громадська думка. Навіть на офіційному каналі опитувань суспільної думки сьогодні задали питання - 94/6 проти звільння. По-друге, партнери вже звикли та довіряють. Я вже не знаю у яких питаннях Єрмак не є головним, чи є ще якісь галузі? Армія, МВС, законодавство? От сьогодні була зустріч з Сіярто. Ну кажись, при чім тут Єрмак? Мала би бути зустріч очільників МЗС... Ан ні, Єрмак сидить напроти міністра, а наш міністр зовнішніх справ десь там збоку, як секретар у нього
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с родственниками украинских военнопленных, которые могли находиться на борту российского самолета Ил-76М, который недавно разбился. Он заявил, что пока нет достоверной информации о пассажирах самолета, а заявление России о перевозке 65 украинских военнопленных для обмена требует дальнейшего расследования.
Кому интересно, на ютуб-канале Шария полная аудиозапись встречи
M-Audio написав:...... А в 2022 році мене доволі здивувала відсутність взагалі будь-якої реакції від тих країн, які могли б якось обгрунтовано діяти в той час, коли сили і засоби російської армії були зв'язані в Україні. Зрозуміло, що відкривати другий фронт і намагатись невідкладно відбити свої законні (або "законні" -- неважливо) території може бажаючих би й не знайшлося, особливо коли було невідомо, як будуть розвиватись події в Україні (а то раптом дійсно Київ за три дні, і тепер в них не тільки російська, а ще й українська армія і купа західного озброєнна). Але ж можна розгорнути додаткові сили на кордонах, почати передислокацію та маневри, формувати ударні загони та імітувати початок наступу, без фактичного переходу кордонів або адміністративних меж. Як мінімум Японія, Фінляндія, Грузія та Молдова могли це робити. ......
Красиво излагаете стратегические расклады, но забываете о совершенно несущественной мелочи - наличие ЯО у РФ.
Я був разом з Грузиньским легіоном та з багатьоми іншими . Це безстрашні хлопці , яки не знають що таке боль .....
а в космосе вы были?
Нажаль не був . І мабуть вже не буду після наслідкив війни . А ще я був разом з як мінімум 7 національностями з іностранного легіону , яки поїхали і воювали за УКРАЇНУ на відміну від вас .Ви в це не вірете тому що самі б ніколи не пішли на війну , це не входить в плани людини яка має 100 тис. долларів в недвігі !,( в мене мій "танк " дорожче коштує ) Можете відповісти чому поляки , грузини американці , канадійці , (прости Господи , кого не впомянув) приїхали і воювали за нас, а таке здорове , нахабне задроттеня хфілософствуеть на форумах ?
Я свою війну з честью пройшов на сьомому десятку . Що ви пройшли ?
Это ж какая у вас машина, что стоит дороже ста куе? Бронированный Эскалэйд ЕСВ или LX570? хоть похвастайтесь, а лучше фото выложите. Кстати как вы определяете откуда собеседник, из Суздаля, Перми, Павлограда или Марганца, если он даже на мове пишет?
В долгой и пока безрезультатной дискуссии вокруг последних крылатых ракет большой дальности TAURUS , Германия, несмотря на выборы просьбы Киева, по-прежнему не решается поставить Украину, впервые наметилось какое-то движение. Выход из тупика предложил правительству в Лондоне : Берлин отправляет ракеты TAURUS в Великобританию, а в ответ поставляет Киеву крылатые ракеты Storm Shadow.
На данный момент неясно, согласится ли немецкое правительство на развитие с британцами: ведомство федерального канцлера пока отказывается комментировать эту информацию. Но уже сейчас возможность подобного кругового обмена вызвала дискуссию. Что пишут о ней немецкие СМИ? ......... «было бы несправедливо обвинить Шольца в том, что он легкомысленно отверг их поставку». Помимо угроз канцлера, граница с большой дальностью ракеты TAURUS, которая «может с высокой дистанции поражать цели на расстоянии до 500 километров и, таким образом, проникать глубоко на территорию России», автор упоминает еще об одном вопросе, который сдерживал федеральное правительство от поставок Киеву ракета таких: неясно, какая техническая поддержка потребуется украинскому военному для использования этой ракеты и на какой глубине.
В то же время Тобиас Петер отметил, что «две вещи несомненны: украинцы всегда выполняли свои обещания по поводу использования полученного оружия. И практически проблемы до сих пор решались в целом лучше, чем предполагалось изначально».
Сейчас нам необходима вся военная помощь, которую она может получить, обратившись к комментатору Stuttgarter Nachrichten - особенно после того, как после президентских выборов в США Америка может полностью прекратить поддержку Киева.
Германия действительно поддерживает Украину больше, чем любая другая страна, констатирует Тобиас Питер. На этом фоне, по его мнению, «было бы хорошим сигналом для европейских лидеров, если бы Шольц сделал над этим усилением и привел к повышению уровня последних крылатых ракет». «TAURUS» вдвое мощнее, чем британские Storm Shadow. Поэтому круговой обмен был бы хорошим решением, но поставка TAURUS - еще лучше ", - заключает немецкий журналист.