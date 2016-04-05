Додано: Вів 30 січ, 2024 10:08

detroytred написав: М-Аудіо

Так а що (хто) розвернуло оркотанки від Тбілісі?

Ось оце і дало нам час...

А не буквально бойові дії грузинів проти орків.



Тобто: сама подія вторгнення оркостану саме в Грузію дала нам час.

Хоча може краще, щоб агресія в той час була на нас (на Донбас). І відкотилася. А повномасштабка на умовний Казахстан. І ми б були в ролі помічників Казахстану.



М-АудіоТак а що (хто) розвернуло оркотанки від Тбілісі?Ось оце і дало нам час...А не буквально бойові дії грузинів проти орків.Тобто: самаХоча може краще, щоб агресія в той час була на нас (на Донбас). І відкотилася. А повномасштабка на умовний Казахстан. І ми б були в ролі помічників Казахстану.

Україна в жовтні 1999 підписала договір на 275млн дол -за борги за газ передала рф 8 ТУ160 і 3 Ту95, 575 ракет Х55

пригадайте, як суспільство в Україні сприймало війну в Грузії (як ЗМІ працювали?)сприймали не як потенційну загрозу для України, а як гуманітарну катастрофу і не більше... тому дивилися санта-барбару про чвари в оранжевому таборі (Ющенко і Юля займали основні події тижня): Юля їде по областям презентувати машини швидкої (які виявились непридатними для цього)-а президент публічно звертається -"поверніться на роботу і почніть нарешті працювати"тому в 2010 вибрали "справжніх професіоналів", але Янукович не бажав стати другим лукашенко (пригадайте 2012-13рр: блокування української молочки і інших продуктів), зараз тільки сліпий не розуміє, чому рф почала раптово застосовувати проти України економічні санкціїтому ніяких років для підготовки армії ніхто не відчув, Україна продовжувала руйнувати не тільки армію, але і стратегічну промисловість , у 2006 Юля гуляла цехами заводу ім. Малишева і казала-завод простоює, заказів мало-треба порізати станки на метал і людей переорієнтувати на інші галузіу тому що Україна руйнувала армію і промисловість (включно з виробництвом зброї) була заціквалена не тілько раша, а і блок НАТО...1.В НАТО Україну розглядали як потенційного сателіта РФ (разом РБ)2.Україна входила в 10 по експорту зброї (прибирали конкурента з ринку)3.Оранжева влада бігала попереду поїзда-не отримавши ні плану маршала(ні інвестіцій рівня Польщі) вони ретельно виконували завдання (скоротити армії, закрити військові підприємства) саме міністр оборони Гріценко вдало впоровся з задачами (але не він один), вчора дивився відео про історичний матч по футболудивиться 53хв