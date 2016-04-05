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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6553655465556556>
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 10:08

  detroytred написав:М-Аудіо
Так а що (хто) розвернуло оркотанки від Тбілісі?
Ось оце і дало нам час...
А не буквально бойові дії грузинів проти орків.

Тобто: сама подія вторгнення оркостану саме в Грузію дала нам час.
Хоча може краще, щоб агресія в той час була на нас (на Донбас). І відкотилася. А повномасштабка на умовний Казахстан. І ми б були в ролі помічників Казахстану.



пригадайте, як суспільство в Україні сприймало війну в Грузії (як ЗМІ працювали?)
сприймали не як потенційну загрозу для України, а як гуманітарну катастрофу і не більше... тому дивилися санта-барбару про чвари в оранжевому таборі (Ющенко і Юля займали основні події тижня): Юля їде по областям презентувати машини швидкої (які виявились непридатними для цього)-а президент публічно звертається -"поверніться на роботу і почніть нарешті працювати"
https://www.youtube.com/watch?v=FlRjMF9IodI

тому в 2010 вибрали "справжніх професіоналів", але Янукович не бажав стати другим лукашенко (пригадайте 2012-13рр: блокування української молочки і інших продуктів), зараз тільки сліпий не розуміє, чому рф почала раптово застосовувати проти України економічні санкції

тому ніяких років для підготовки армії ніхто не відчув, Україна продовжувала руйнувати не тільки армію, але і стратегічну промисловість , у 2006 Юля гуляла цехами заводу ім. Малишева і казала-завод простоює, заказів мало-треба порізати станки на метал і людей переорієнтувати на інші галузі

у тому що Україна руйнувала армію і промисловість (включно з виробництвом зброї) була заціквалена не тілько раша, а і блок НАТО...

1.В НАТО Україну розглядали як потенційного сателіта РФ (разом РБ)
2.Україна входила в 10 по експорту зброї (прибирали конкурента з ринку)
3.Оранжева влада бігала попереду поїзда-не отримавши ні плану маршала(ні інвестіцій рівня Польщі) вони ретельно виконували завдання (скоротити армії, закрити військові підприємства) саме міністр оборони Гріценко вдало впоровся з задачами (але не він один), вчора дивився відео про історичний матч по футболу
https://www.youtube.com/watch?v=qJbEsxIAb2k
дивиться 53хв
Україна в жовтні 1999 підписала договір на 275млн дол -за борги за газ передала рф 8 ТУ160 і 3 Ту95, 575 ракет Х55
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Був тут свого часу такий "розумник"


ім'я сестра?(с)
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  moveton написав:2022 года слышно было максимум "прокуратура выразила подозрение".


из т/г
Мусора в Мариуполе практически все мариупольские. Это ж надо, как черви,выжили и в полном составе, практически, стали колаборантами.На втором месте бывшая мариупольская,а теперь колаборантская прокуратура.
Вот это показатель,какое дерьмо сидело и сидит в силовых структурах.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Всё хорошо. Но до чего же медленно!


досі немає результату...
це не поволі (це нуль)
бла-бла-бла
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 10:31

  Hotab написав:katso ,
Кому интересно, на ютуб-канале ШарияКому интересно, на ютуб-канале Шария полная аудиозапись встречи


Ну так це багато що пояснює. :lol: :lol:


давно ясно що це кац)))
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 11:11

На Одещині командир військової частини брав із бійців 4000 гривень за один день відгулу, — ДБР.

Командиру загрожує 12 років ув'язнення за те, що той 10 разів брав гроші з військових за надання відгулів.

У разі відмови давати гроші — погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Також встановлені факти побиття бійців.


Чорт, с*к*.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 11:21

  prodigy написав:пригадайте, як суспільство в Україні сприймало війну в Грузії

а сейчас Грузия целуется в десна, а недавно была война
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:11

  Примат написав:
  prodigy написав:пригадайте, як суспільство в Україні сприймало війну в Грузії

а сейчас Грузия целуется в десна, а недавно была война


на жаль Грузія як країна деградує навіть більше, ніж Україна за часів янука після великих сподівань "жовтневої революції"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі і голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе поміняються посадами.


Як відомо, 26 жовтня цього року в Грузії очікуються парламентські вибори.

є справжні ქართველები(картвелебі), вони воюють разом з братами українцями

На стороні України у війні проти російських окупантів воює понад 30 000 іноземних бійців. Більшість з них – це військові з досвідом, тому вони не лише беруть участь у бойових діях, але й навчають українців. Найбільш професійних бійців забирають до Грузинського легіону – частини української армії, яка разом з українськими батальйонами веде боротьбу у найбільш гарячих точках фронту.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:14

Україна будує нову лінію оборони

"Ми ставимо по одній (міні) через кожні 60 метрів. Вони встановлюють до 10 на квадратний метр", - заявив він.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:36

  prodigy написав:
"Ми ставимо по одній (міні) через кожні 60 метрів. Вони встановлюють до 10 на квадратний метр", - заявив він.

??
діаметр ТМ-62 320 мм - отже девятьма штуками, бік до боку, буде повністю закладений 1 кв. метр як плиткою
чи про які міни йдеться?
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