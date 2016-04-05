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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6553655465556556
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:52

  Hennady написав:
  prodigy написав:
"Ми ставимо по одній (міні) через кожні 60 метрів. Вони встановлюють до 10 на квадратний метр", - заявив він.

??
діаметр ТМ-62 320 мм - отже девятьма штуками, бік до боку, буде повністю закладений 1 кв. метр як плиткою
чи про які міни йдеться?


противопіхотні

Іспанське видання El Mundo поспілкувалося в районі Оріхова з українськими військовими, які вже займаються створенням оборонних укріплень. За їх словами, йде будівництво вже другої лінії оборони.

"Це не суцільна лінія, як російська. Ми встановлюємо оборонні точки на височинах", - заявив виданню один з українських військових.


При цьому, пише видання, один з саперів поскаржився на те, що в питаннях мінування їх можливості серйозно поступаються російським.

"Ми ставимо по одній (міні) через кожні 60 метрів. Вони встановлюють до 10 на квадратний метр", - заявив він.

Як підкреслює El mundo, хоча Зеленський і його радники відмовляються публічно визнавати, що будь-який гіпотетичний план наступу української армії залежить від чергової великої партії допомоги від союзників Києва, безумовно можна сказати те, що як на півночі, так і на південному сході війська отримали єдиний наказ: "утримувати лінію".
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:04



вважаю, що політтехнологи Порошенка вибрали не вірну стратегію, коли порадили
президенту подорожувати по країні з Томасом (як на мене по рівню дебілізації (релігійності) Україна значно поступається болотам

https://www.volynnews.com/news/all/tomo ... sliatsiia/

до того, Україна багатоконфесійна країна і на січень 2019 доля вірян упц мп була більше за всі конфесії

де церква -це аналог армії (або зони)


В РПЦ сейчас 393 действующих епископов и митрополитов. Чтобы их всех круглосуточно "слушать и читать" нужен штат прмерно в 250 специалистов с особыми допусками, помещение и аппаратура.
Дело хлопотное, громоздкое и затратное.
Но!
Гуня (патриарх) желает знать все о своих иерархах.

Штатную прослушку ФСБ привлекать к этому делу нельзя. Секретики церкви настолько грязны, что быстро вскипятят мозги чекистам и доведут до помешательства.
Факт системного и тотального мониторинга патриархии за всеми "высоковольтными" носителями благодати открылся случайно.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:06

МіГ-31К і ракета Кинжал. Все про літак, через який так часто оголошують тривоги
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:27

нагадую парторгу

Из 322 руководителей НКВД республик, краёв и областей СССР, занимавших эти посты в 30-е годы, был репрессирован 241 человек.
В 1935-м в СССР было 37 комиссаров госбезопасности, к 1941-му в живых остались 2 из 37.
Из 5 первых маршалов СССР репрессированы 3.
Из 7 первых руководителей комсомола репрессированы 6.
Ягоду расстреляли.
Ежова расстреляли.
Берию расстреляли.
Начальника охраны Сталина Паукера расстреляли.
Следующего начальника охраны Сталина Дагина расстреляли.
Главред "Известий" Гронский провёл в ГУЛАГе 16 лет, другой главред, Стеклов, умер в лагерях.
Главред "Правды" Крумин умер в ГУЛАГе, другого главреда, Никитина, расстреляли.
Известнейшего советского пропагандиста Кольцова тоже расстреляли.


думаю , що про Кольцова мало відомо на форумі, про нього почати писати в часи "перестройки"
Кольцов був талановитим покидьком (при народженні -Моисе́й Ха́имович Фри́длянд)
Инициатор возобновления издания и редактор журнала «Огонёк», один из основателей и редактор журнала «За рубежом», член редколлегии «Правды», создатель журналов «За рулём» и «Советское фото». Руководитель основанного им самим «Журнально-газетного объединения», — первоначально, до реорганизации в 1931 году, — акционерного общества «Огонёк», существовавшего с 1925 по 1938 годы. Сотрудник сатирического журнала «Бегемот». С 1934 по 1938 год занимал пост главного редактора сатирического журнала «Крокодил». Также был одним из создателей и главным редактором сатирического журнала «Чудак», в котором вёл постоянную рубрику «Календарь Чудака»[9].


И следует рассказ о соловецкой жизни, даже завидно становится… Закроем на минуту «первоисточник». Вот строки из обвинительного заключения по делу № 877 «О преступлениях Надзорсостава СЛОН ОГПУ»: «…Кроме избиения «дрынами» и «шутильниками» — специально обугленными палками, заключенные летом ставились «на комары» — в раздетом виде или в положении «смирно», или усаживались «на жердочки», то есть узкие скамьи, на которых должны были сидеть на корточках без движения и соблюдать полнейшую тишину. На ночь им не выдавалось ни одной теплой вещи.

Для издевательства над заключенными выстраивались и специальные карцеры высотой в 1 метр, пол, потолок и стены которых набивались острыми сучьями, и заключенные, попадавшие туда, не выдерживали и «загибались», то есть умирали…

При переходе через мост лица из Надзорсостава, указывая на того или иного заключенного, кричали: «Дельфин!» — а те должны были бросаться в воду. Не подчинившиеся подвергались избиению и насильно сбрасывались в воду…

https://novayagazeta.ru/articles/2020/0 ... rei-livrei

рекомендую всім прочитати статю з Нової Газети для розуміння що нащадки палачів 30-40х
сьогодні катують і вбивають в Україні

ще є гарна тема
Використання психіатрії в політичних цілях в СРСР — практика боротьби радянської влади з дисидентами та правозахисниками, яка полягала у зловживанні психіатричним діагнозом, лікуванням і утримуванням в ізоляції. Винесення психіатричного діагнозу дозволяло владі уникати гласного судового процесу над інакодумцями шляхом відправлення їх у психіатричні лікарні без суду й на невизначений строк. Крім того, оголошення незгодних психічно хворими дозволяло владі ігнорувати питання про політичних в'язнів.


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BA%D0%B8
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:32

prodigy вы бы удивились, увидев что в Киеве происходило, захватив его в 22 россияне )))

Или тут не было коллаборантов и ждунов?))
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:політтехнологи Порошенка вибрали не вірну стратегію, коли порадили
президенту подорожувати по країні з Томасом


Ось цим і відрізняються державні діячі від політиків.
Державний діяч думає про майбутнє держави. Сьогодні ми бачимо, що Томос - це правильний крок для майбутнього України.

Політики ж думають про наступні вибори. Тому, шашлики, асфальт, відосики ...
V2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:22

  prodigy написав:"Ми ставимо по одній (міні) через кожні 60 метрів. Вони встановлюють до 10 на квадратний метр"

Це все ж таки гіпербола, бо інакше вибух однієї міни викликав би ланцюгову детонацію всіх інших.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:43

Ой+ , думаю що правильне формулювання «10 на один метр фронту»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 15:29

  V2 написав:
  prodigy написав:політтехнологи Порошенка вибрали не вірну стратегію, коли порадили
президенту подорожувати по країні з Томасом


Ось цим і відрізняються державні діячі від політиків.
Державний діяч думає про майбутнє держави. Сьогодні ми бачимо, що Томос - це правильний крок для майбутнього України.

Політики ж думають про наступні вибори. Тому, шашлики, асфальт, відосики ...

І чим правильний? Все чого добились це розкололи ще й київський патріархат)
Banderlog
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