"Ми ставимо по одній (міні) через кожні 60 метрів. Вони встановлюють до 10 на квадратний метр", - заявив він.
?? діаметр ТМ-62 320 мм - отже девятьма штуками, бік до боку, буде повністю закладений 1 кв. метр як плиткою чи про які міни йдеться?
противопіхотні
Іспанське видання El Mundo поспілкувалося в районі Оріхова з українськими військовими, які вже займаються створенням оборонних укріплень. За їх словами, йде будівництво вже другої лінії оборони.
"Це не суцільна лінія, як російська. Ми встановлюємо оборонні точки на височинах", - заявив виданню один з українських військових.
При цьому, пише видання, один з саперів поскаржився на те, що в питаннях мінування їх можливості серйозно поступаються російським.
"Ми ставимо по одній (міні) через кожні 60 метрів. Вони встановлюють до 10 на квадратний метр", - заявив він.
Як підкреслює El mundo, хоча Зеленський і його радники відмовляються публічно визнавати, що будь-який гіпотетичний план наступу української армії залежить від чергової великої партії допомоги від союзників Києва, безумовно можна сказати те, що як на півночі, так і на південному сході війська отримали єдиний наказ: "утримувати лінію".
вважаю, що політтехнологи Порошенка вибрали не вірну стратегію, коли порадили президенту подорожувати по країні з Томасом (як на мене по рівню дебілізації (релігійності) Україна значно поступається болотам
до того, Україна багатоконфесійна країна і на січень 2019 доля вірян упц мп була більше за всі конфесії
де церква -це аналог армії (або зони)
В РПЦ сейчас 393 действующих епископов и митрополитов. Чтобы их всех круглосуточно "слушать и читать" нужен штат прмерно в 250 специалистов с особыми допусками, помещение и аппаратура. Дело хлопотное, громоздкое и затратное. Но! Гуня (патриарх) желает знать все о своих иерархах.
Штатную прослушку ФСБ привлекать к этому делу нельзя. Секретики церкви настолько грязны, что быстро вскипятят мозги чекистам и доведут до помешательства. Факт системного и тотального мониторинга патриархии за всеми "высоковольтными" носителями благодати открылся случайно.
Из 322 руководителей НКВД республик, краёв и областей СССР, занимавших эти посты в 30-е годы, был репрессирован 241 человек. В 1935-м в СССР было 37 комиссаров госбезопасности, к 1941-му в живых остались 2 из 37. Из 5 первых маршалов СССР репрессированы 3. Из 7 первых руководителей комсомола репрессированы 6. Ягоду расстреляли. Ежова расстреляли. Берию расстреляли. Начальника охраны Сталина Паукера расстреляли. Следующего начальника охраны Сталина Дагина расстреляли. Главред "Известий" Гронский провёл в ГУЛАГе 16 лет, другой главред, Стеклов, умер в лагерях. Главред "Правды" Крумин умер в ГУЛАГе, другого главреда, Никитина, расстреляли. Известнейшего советского пропагандиста Кольцова тоже расстреляли.
думаю , що про Кольцова мало відомо на форумі, про нього почати писати в часи "перестройки" Кольцов був талановитим покидьком (при народженні -Моисе́й Ха́имович Фри́длянд)
Инициатор возобновления издания и редактор журнала «Огонёк», один из основателей и редактор журнала «За рубежом», член редколлегии «Правды», создатель журналов «За рулём» и «Советское фото». Руководитель основанного им самим «Журнально-газетного объединения», — первоначально, до реорганизации в 1931 году, — акционерного общества «Огонёк», существовавшего с 1925 по 1938 годы. Сотрудник сатирического журнала «Бегемот». С 1934 по 1938 год занимал пост главного редактора сатирического журнала «Крокодил». Также был одним из создателей и главным редактором сатирического журнала «Чудак», в котором вёл постоянную рубрику «Календарь Чудака»[9].
И следует рассказ о соловецкой жизни, даже завидно становится… Закроем на минуту «первоисточник». Вот строки из обвинительного заключения по делу № 877 «О преступлениях Надзорсостава СЛОН ОГПУ»: «…Кроме избиения «дрынами» и «шутильниками» — специально обугленными палками, заключенные летом ставились «на комары» — в раздетом виде или в положении «смирно», или усаживались «на жердочки», то есть узкие скамьи, на которых должны были сидеть на корточках без движения и соблюдать полнейшую тишину. На ночь им не выдавалось ни одной теплой вещи.
Для издевательства над заключенными выстраивались и специальные карцеры высотой в 1 метр, пол, потолок и стены которых набивались острыми сучьями, и заключенные, попадавшие туда, не выдерживали и «загибались», то есть умирали…
При переходе через мост лица из Надзорсостава, указывая на того или иного заключенного, кричали: «Дельфин!» — а те должны были бросаться в воду. Не подчинившиеся подвергались избиению и насильно сбрасывались в воду…
рекомендую всім прочитати статю з Нової Газети для розуміння що нащадки палачів 30-40х сьогодні катують і вбивають в Україні
ще є гарна тема
Використання психіатрії в політичних цілях в СРСР — практика боротьби радянської влади з дисидентами та правозахисниками, яка полягала у зловживанні психіатричним діагнозом, лікуванням і утримуванням в ізоляції. Винесення психіатричного діагнозу дозволяло владі уникати гласного судового процесу над інакодумцями шляхом відправлення їх у психіатричні лікарні без суду й на невизначений строк. Крім того, оголошення незгодних психічно хворими дозволяло владі ігнорувати питання про політичних в'язнів.