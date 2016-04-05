А без решения суда запрет на выезд за границу, тот что сейчас, получается будет незаконный? Или как это все понимать?
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Додано: Вів 30 січ, 2024 21:51
Додано: Вів 30 січ, 2024 22:21
Успіх
- у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.
Додано: Вів 30 січ, 2024 22:25
Про бронювання військовозобов'язаних - деталі з тексту нового законопроєкту про мобілізацію
Для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема на посадах державної служби категорії "А" – всі військовозобов’язані підпадають під бронь. А для державної служби категорії "Б", "В" – до 50% кількості військовозобов’язаних.
Але бронь також відбуватиметься через електронний кабінет призовника.
Это всё, что нужно осознать каждому. Всё ясно
Додано: Вів 30 січ, 2024 22:33
Прибрано 1-2 групу родичів в принципі. Залишено лише 1-2 групу постійний нагляд. При цьому для 2 групи постійний нагляд за умови відсутності інших працездатних осіб. З 30 червня 2023 - це стосувалось 1-2 групи інвалідів без постійного нагляду. Постійний нагляд не потребував контролю наявності інших працездатних осіб.
Повістка вважається доставленою в момент надсилання її в електронний кабінет. Це рашкінський підхід.
Жорстко.
Нема арешту рухомого і нерухомого майна (поки). Це єдиний позитив порівняно з попередньою версією. Все інше - так само або гірше.
Додано: Вів 30 січ, 2024 22:37
adeges ,
А що є? Штраф? Бо я ще не читав.
Якщо є штраф, а повторний мабуть великий, то при несплаті мабуть і арешти майна будуть. Через суд і і ДВС. Хоча майно то якась остання непотрібна міра. Картки блокнуть для примусового стягнення- і життя нестерпне стане.
Додано: Вів 30 січ, 2024 22:39
Додано: Вів 30 січ, 2024 22:39
Додано: Вів 30 січ, 2024 22:43
То просто тобі ще не блокали.
А мені - так. За смішну суму, про яку я і не знав.
І відразу підписався на опендатабот, щоб знати про всі суди про мене. І кеш став тримати.
Бо особисто мені стало дуже невесело, коли з 10-ти найбільших банків на протязі години - двох прилетіли смс про блокування моїх карт.
На щастя сплатив і за півдня все вирішив. І так зроблять всі, не мрій що «3 млн нє заблакіруют»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 січ, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 січ, 2024 22:46
хай блокують. я завжди користуюсь тільки мінусовим балансом льготного періода.
доречі, це навіть відкриє нові можливості готівкових послуг. навіть цікаво. колись давно були полуги з перевезення готівки між містами. нормально буде, а банки в утіль як кровосісьну непотрібну складову - самі напросились
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