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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 65596560656165626563 ... 6565>
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:51

  Goodman написав:Тепер це проводиться через суд, а не напряму військкоматом. ТЦК має звернутись до суду задля накладення потенційних обмежень:

— обмеження на виїзд за кордон (?)


А без решения суда запрет на выезд за границу, тот что сейчас, получается будет незаконный? Или как это все понимать?
katso
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:21

Успіх
- у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:25

Про бронювання військовозобов'язаних - деталі з тексту нового законопроєкту про мобілізацію

Для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема на посадах державної служби категорії "А" – всі військовозобов’язані підпадають під бронь. А для державної служби категорії "Б", "В" – до 50% кількості військовозобов’язаних.

Але бронь також відбуватиметься через електронний кабінет призовника.

Это всё, что нужно осознать каждому. Всё ясно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:30

Бетон ,

Всё ясно


Що саме? Ви розбирались, хто такі ці кат А?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:33

  Goodman написав: - У новому законопроєкті виключена норма захисту від призову для тих, хто мають дружину (чоловіка, чи батьків) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб.


Прибрано 1-2 групу родичів в принципі. Залишено лише 1-2 групу постійний нагляд. При цьому для 2 групи постійний нагляд за умови відсутності інших працездатних осіб. З 30 червня 2023 - це стосувалось 1-2 групи інвалідів без постійного нагляду. Постійний нагляд не потребував контролю наявності інших працездатних осіб.

Повістка вважається доставленою в момент надсилання її в електронний кабінет. Це рашкінський підхід.

Жорстко.

Нема арешту рухомого і нерухомого майна (поки). Це єдиний позитив порівняно з попередньою версією. Все інше - так само або гірше.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:37

adeges ,

Нема арешту рухомого і нерухомого майна (поки).


А що є? Штраф? Бо я ще не читав.
Якщо є штраф, а повторний мабуть великий, то при несплаті мабуть і арешти майна будуть. Через суд і і ДВС. Хоча майно то якась остання непотрібна міра. Картки блокнуть для примусового стягнення- і життя нестерпне стане.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:39

  Hotab написав:Бетон ,
Всё ясно

Що саме? Ви розбирались, хто такі ці кат А?


Сам факт, що голів сільрад, в плані звільнення від мобілізації, фактично прирівняли до "кат. А", цілком показує як мінімум рівень нижньго квантиля тих самих "кат. А", а швидше за все - їх медіану...
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:39

  Hotab написав:Картки блокнуть для примусового стягнення- і життя нестерпне стане.
наивность.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:43

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Картки блокнуть для примусового стягнення- і життя нестерпне стане.
наивность.

То просто тобі ще не блокали.
А мені - так. За смішну суму, про яку я і не знав.
І відразу підписався на опендатабот, щоб знати про всі суди про мене. І кеш став тримати.
Бо особисто мені стало дуже невесело, коли з 10-ти найбільших банків на протязі години - двох прилетіли смс про блокування моїх карт.
На щастя сплатив і за півдня все вирішив. І так зроблять всі, не мрій що «3 млн нє заблакіруют»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 січ, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:46

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Картки блокнуть для примусового стягнення- і життя нестерпне стане.
наивность.

хай блокують. я завжди користуюсь тільки мінусовим балансом льготного періода.
доречі, це навіть відкриє нові можливості готівкових послуг. навіть цікаво. колись давно були полуги з перевезення готівки між містами. нормально буде, а банки в утіль як кровосісьну непотрібну складову - самі напросились
Бетон
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