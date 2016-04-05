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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:47
Hotab написав:Бетон
,
Всё ясно
Що саме? Ви розбирались, хто такі ці кат А?
найпопулярніший запит на гуглі цього вечора, доречі
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 30 січ, 2024 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:48
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Картки блокнуть для примусового стягнення- і життя нестерпне стане.
наивность.
То просто тобі ще не блокали.
А мені - так. За смішну суму, про яку я і не знав.
І відразу підписався на опендатабот, щоб знати про всі суди про мене. І кеш став тримати.
Бо особисто мені стало дуже невесело, коли з 10-ти найбільших банків на протязі години - двох прилетіли смс про блокування моїх карт.
На щастя сплатив і за півдня все вирішив. І так зроблять всі, не мрій що «3 млн нє заблакіруют»
По рішенню суду, тут процес невідворотньо розтягнеться
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:48
Бетон , розкажи мені про страждання банка , якщо тобі, користувачу КЛ , заблокують картки. А?
Чи якщо Віталя закине на карусель 15 кує , а воно зависне
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:48
Бетон вы немного отстали. Эта услуга как раз есть и стала пользоваться спросом в военное время. Называется перестановка (денежных средств) между городами и странами. Перевод.
Востаннє редагувалось serg1974
в Вів 30 січ, 2024 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:49
Є таке рішення: відмова від ІПН і заміна прізвища
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:52
serg1974 написав:Бетон
вы немного отстали. Эта услуга как раз есть и стала пользоваться спросом в военное время. Называется перестановка (денежных средств) между городами и странами. Перевод.
Знаю знаю. слышал. с помощью крипты вроде и юрлиц.
Hotab написав:Бетон
, розкажи мені про страждання банка , якщо тобі, користувачу КЛ , заблокують картки. А?
Чи якщо Віталя закине на карусель 15 кує , а воно зависне
дівчат будуть юзать))
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:53
Бетон написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Картки блокнуть для примусового стягнення- і життя нестерпне стане.
наивность.
хай блокують. я завжди користуюсь тільки мінусовим балансом льготного періода.
доречі, це навіть відкриє нові можливості готівкових послуг. навіть цікаво. колись давно були полуги з перевезення готівки між містами. нормально буде, а банки в утіль як кровосісьну непотрібну складову - самі напросились
Оборот готівки в тих масштабах вже не буде - ліміти планомірно зменшували останні роки, вимоги ідентифікації і т п. Хто в кредитах - з тих витрусять з будь яких надходжень, а перейти повністю на кеш не вийде, якщо ти хоч якось інтегрований в цивілізацію.
Повністю "вийти з системи" зможуть не тільки лиш всі хронічно безробітні
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:53
Бетон написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Картки блокнуть для примусового стягнення- і життя нестерпне стане.
наивность.
хай блокують. я завжди користуюсь тільки мінусовим балансом льготного періода.
доречі, це навіть відкриє нові можливості готівкових послуг. навіть цікаво. колись давно були полуги з перевезення готівки між містами. нормально буде, а банки в утіль як кровосісьну непотрібну складову - самі напросились
Есть как минимум 3 варианта обойти ограничения при наличии минимального мозга в голове.
Faceless написав:
Повністю "вийти з системи" зможуть не тільки лиш всі хронічно безробітні
это выстрел в ногу. начнут меньше тратить (или уйдут в тень) - упадут налоговые поступления.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 30 січ, 2024 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:54
Бетон написав:Є таке рішення: відмова від ІПН і заміна прізвища
З чого ви взяли, що воно допоможе?
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:54
pesikot написав:
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Багато хто відвідує церкви УПЦ МП, тому що ... вважають, що це осередок РПЦ.
Їм призначення УПЦ-МП - РПЦ, було б за свято
Є у нас Храм усіх святих Чернігівських
Хоч формально це УПЦ-МП, проте.
ЗСУ допомагають, дії РПЦ не підтримують.
"Боже, Україну бережи" співають
Так ось, багато "верующих" пішли звідти через позицію настоятеля по відношенню до України
Пішли в Троїцький монастир та Спаський Собор, де був фактичний осередок РПЦ
УПЦ МП з Троїцького монастиря та Спаського Собору попросили, тому що договір аренди закінчився ще в 2021 році, а підписувати новий договір аренди вони навіть не збирались
Але вони знайшли засіб проводити там служби
Сам я категорически против всех этих сект облапошиваюших обычных громадян, а чаще всего незащищённые слои населения, но это их выбор.. Иногда были истории, где уже мне пришлось участвовать в некоторых обрядах, которые я не заказывал. Я вообще человек глубоко неверующий, но иногда просят побыть крёстным. При этом все знают, что я ни разу не верующий, но отказываться вроде как нельзя. Везде одно и то же, крестил и в киевском и в московском патриархате и в Греко кат. Кстати само действие в г/к патриархате проходит куда умнее.
В мп на меня обиделись когда я их попросил в их же минимаркете на входе найти батарейки. Сказали, что таким не торгуют. В свою очередь я удивился, так как ассортимент был реально как у сувенирного ларька в туристической зоне Греции. Свечи, магнитики, бухло разного разлива, масло, мед, цепи, иконы, алтари, амулеты от демонов или для.. я хз, если пообщаться они с радостью достанут пару мощей кого то очень святого!) Не суть короче
И только в Греко католической церкви на
вопрос кому и сколько я должен за церемонию крещения мне сказали, что для нас честь крестить ребенка и если хотите сделать пожертвование то бросьте в ящик. Во всех остальных и КП и МП тупо прайс и тупо в карман. В каком-то патриархате ко мне пристали, что неверующий не может быть крёстным отцом, но из-за возможности упустить оговоренную сумму разрешили.
Верующие. Лучше задонадте на что-то нужное для военных.. попы могут подождать когда война закончится.
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