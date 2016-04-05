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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:56
Faceless
,
Повністю "вийти з системи" зможуть не тільки лиш всі хронічно безробітні
Навіть ця категорія чимось торгує, хтось їм дистанційно дає гроші,
Так жити можна, але важко. Витримають одиниці,
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Hotab
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:04
ну активізуються різні системи переводів типу Wise, Payoneer, Revolut, Monzo, Bunq, Skrill, Monese.
можливо на базі моб операторів типу M-Pesa. щось вигадають.
треба повертатись в Binance чувствую
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Бетон
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:07
Бетон написав:
треба повертатись в Binance чувствую
Ха! там уже давно регистрация через KYC и ДІЮ
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Rack
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:11
Бетон написав:
ну активізуються різні системи переводів типу Wise, Payoneer, Revolut, Monzo, Bunq, Skrill, Monese.
можливо на базі моб операторів типу M-Pesa. щось вигадають.
треба повертатись в Binance чувствую
банки выпустят анонимные карты. там куча ограничений но комуналку оплатить и ресторан достаточно. У меня такая была от фидо банка пока он не гавкнул. Крупные сети выпустят пополняемые подарочные сертификаты (или бонусные карты). Закинул 500 грн и на кассе снимают за товар. Это уже есть, только никто не пользуется. По типу топливных карт.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:18
Hotab
Відповім вам тута щоб не офтопить в іншій гілці. В тельавізорі казали що СіКінги можуть знадобитися щоб виловлювати бажаючих ,,покупатися,, у Тисі або звалить у Румунією. Так що врятуєте (можливо) якогось захисника/майбутнього морського котика.
В авіапольові частини вас ніхто не записував. Ви ж цінний хвахівець.
Я строкову служив у давні часи в авіації, скільки дармоїдів було... Якщо не помінялося, може таки час авіапольові бригади формувати з допоміжного особового складу?
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alex lem
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:20
Здаётся мне, что мои дети не захотят жить в освобожденной стране такого типа.
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Rack
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:20
vitaliiangel
Закинул 500 грн и на кассе снимают за товар
А круселить с ней можно?
А деньги за аренду будут тебе отдавать сертификатами в магазин «Карапуз»?
може таки час авіапольові бригади формувати з допоміжного особового складу?
Я про них від вас дізнався.
Ну так в вас ВОС все одно не авіаційний. Тобто так само в окоп візьмуть.
Щодо «дармоїдів».. може і дармоїди , я ж не знаю кого ви бачили, але часто з позиції солдата взагалі дармоїди всі, крім нього, бо він копає яму і підмітає. А інші щось незрозуміле роблять.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 30 січ, 2024 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:22
Goodman написав:Goodman
Перше, буде змінено призовний вік з 27 до 25 років.
Також зміна щодо потенційних обмежень ухилянтів. Тепер це проводиться через суд, а не напряму військкоматом. ТЦК має звернутись до суду задля накладення потенційних обмежень:
— арешт банківських рахунків та цінностей, які зберігаються в банках
— обмеження на виїзд за кордон (?)
— обмеження прав на водіння машини
Касательно всего что касается мобилизации. Не увидел ничего нового, никакой мотивации,все сугубо через страх. А не то мы вам заблокируем счета.
Кроме возможной коррупции опять ничего не вижу. У кого есть серьёзное майно, круглые суммы и тд, с лёгкостью откупятся, точнее им придется это сделать, так как просто скрываться уже не выйдет, что-то да заблокируют. Благо в нашей стране было, а появилось ещё 100500 миллионов вариантов откоса от службы. Как правило все те кто задействован в отлове и принятии на учёт мобилизованных, во вторую половину дня и за деньги делают справки противоположные тем, что они готовили в первой половине дня по которым даже самые больные встали и пошли. С принятием закона коррупционная машина закрутится на 147% из за ограниченного термина между выпиской повестки, неявкой, и скорым ограничением некоторых прав.
Короче, идём путем тоталитарных стран, через запрещения, запугивания, ограничения, а не через мотивацию, правильный рекрутинг, повышенные выплаты, рекрутинг иностранцев етс. Что самое смешное, что с коррупцией существующая власть бороться совсем не хочет. Но вижу то же, что и последние полгода, пойдут в ЗСУ опять только бедные, а не все, как это должно быть.
ПС
Сегодня вроде выпустили человека причастного к розкраданню 1,5 млрд на вооружении для ЗСУ. Розкрадаешь державу на овердакуя мільярдів - йдешь до дому.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:23
⏺ Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону - уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші військово-облікові дані. Якщо в Україні - прийти в ТЦК, якщо за кордоном - електронною поштою або подзвонити в ТЦК.
⏺ Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабміну, стати на військовий облік. Це дасть їм право на безперешкодний в’їзд-виїзд з України.
⏺ Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному обстеженню.
⏺ Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року підлягають переогляду на придатність.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:26
У меня нет сомнений, что 1-го февраля ЕС примет решение о выделении Украине средств. Вопрос только в механике этого финансирования.
Если мы сможем получить хотя бы 30% фонда в 50 млрд евро сразу, это снимет самые болезненные проблемы бюджета и мобилизации, как минимум, на полгода, почти до выборов в США.
Если финансирование будет ограничено потолком в 12,5 млдр евро в год, которые будут выплачивать поквартально (требование Венгрии) – экономику ждет коллапс.
Рассмотрение в Раде законопроекта о мобилизации аж 6 февраля – говорит о том, что на него нет денег.
6-е это дата с запасом, чтобы понимать, какое решение будет принято на саммите в ЕС 1-го, и на какую сумму денег сможет рассчитывать украинский бюджет до конца 1-го полугодия от Европы.
Ситуация выглядит патово. У правительства нет ответа на вопрос, где брать средства, если помощи не будет, или она будет ограничена/растянута во времени.
При этом, вопрос с мобилизацией надо решать уже на вчера, но решить его нельзя, потому что не ясно, на сколько рекрутов у государства есть деньги, и позволит ли этот запас провести демобилизацию.
Очевидно, что если денег от ЕС будет недостаточно, то новая мобилизация будет ограничена, а демобилизации не будет совсем.
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