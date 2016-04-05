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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6562656365646565>
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:38

  Andrey2512 написав:Народ, а может цель этого закона - напугать пересичного?
тогда за неявку в тцк был бы расстрел с конфискацией.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:ну активізуються різні системи переводів типу Wise, Payoneer, Revolut, Monzo, Bunq, Skrill, Monese.
можливо на базі моб операторів типу M-Pesa. щось вигадають.

треба повертатись в Binance чувствую
Наївно.
Банан взагалі може здохнути скоро.
Поки найбільш перспективні в разі чого криптокартки
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

учтите, что 10379 не отозван. в нём уголовная отв. по ст.336 за отказ от ВЛК и штрафы от 50 тысяч админ по 210 ст.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Бетон написав:ну активізуються різні системи переводів типу Wise, Payoneer, Revolut, Monzo, Bunq, Skrill, Monese.
можливо на базі моб операторів типу M-Pesa. щось вигадають.

треба повертатись в Binance чувствую

банки выпустят анонимные карты. там куча ограничений но комуналку оплатить и ресторан достаточно. У меня такая была от фидо банка пока он не гавкнул. Крупные сети выпустят пополняемые подарочные сертификаты (или бонусные карты). Закинул 500 грн и на кассе снимают за товар. Это уже есть, только никто не пользуется. По типу топливных карт.
Не випустять, цю можливість остаточно зарубали ще до 2022
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А ось так трохи менше року тому описував народний депутат Гончаренко мобілізацію у РФ:

«Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала. Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м‘яса. Якщо росіянин ухиляється від призову – йому навіть водійські права (https://t.me/c/1488012873/17723) не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт».

ничего не напоминает?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:45

  Бетон написав:А ось так трохи менше року тому описував народний депутат Гончаренко мобілізацію у РФ:

«Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала. Електронні повістки, єдиний (https://t.me/c/1488012873/17723) реєстр гарматного м‘яса. Якщо росіянин ухиляється від призову – йому навіть водійські права (https://t.me/c/1488012873/17723) не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт».

ничего не напоминает?

а как над бусиками в ЛДНР ржали помните? На богатую фантазию наши явно не жалуются.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:58

  Бетон написав:А ось так трохи менше року тому описував народний депутат Гончаренко мобілізацію у РФ:

«Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала. Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м‘яса. Якщо росіянин ухиляється від призову – йому навіть водійські права (https://t.me/c/1488012873/17723) не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт».

ничего не напоминает?

Так мавпи в Верховній Зраді не вперше приймають якісь пакості проти населення зідравши це у русні. Мабуть і це проголосують і підпишуть. Читаю проект Закону https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604.
Кріпацтво.
Пересічний тілько зобов'язаний...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 00:08

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Картки блокнуть для примусового стягнення- і життя нестерпне стане.
наивность.

хай блокують. я завжди користуюсь тільки мінусовим балансом льготного періода.
доречі, це навіть відкриє нові можливості готівкових послуг. навіть цікаво. колись давно були полуги з перевезення готівки між містами. нормально буде, а банки в утіль як кровосісьну непотрібну складову - самі напросились


Да, убьют банковскую систему просто - ну перейдет на нал народ, а с ним и в тень, а потом опять будет удивление "чтож так мало налогов собрали"

П.С. Кат А - это высший ранг, начальники управлений и выше.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 00:17

В нас виявляється є Верховна Рада Криму. Якщо депутат її, то не мобілізують. А також якщо оберуть в депутати, то звільняють з військової служби. Це ж люди скілько років числяться, отримують зарплату, льготи як держслужбовці.Де ж взяти гроші на армію, дрони...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 00:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

С интересом почитал новый проект закона о мобилизации.
По сути, это уже все, дальше гайки закрутить просто невозможно, ну разве что еще женщин мобилизовать.
antey1969
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