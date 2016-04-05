Бетон написав:ну активізуються різні системи переводів типу Wise, Payoneer, Revolut, Monzo, Bunq, Skrill, Monese. можливо на базі моб операторів типу M-Pesa. щось вигадають.
треба повертатись в Binance чувствую
банки выпустят анонимные карты. там куча ограничений но комуналку оплатить и ресторан достаточно. У меня такая была от фидо банка пока он не гавкнул. Крупные сети выпустят пополняемые подарочные сертификаты (или бонусные карты). Закинул 500 грн и на кассе снимают за товар. Это уже есть, только никто не пользуется. По типу топливных карт.
Не випустять, цю можливість остаточно зарубали ще до 2022
А ось так трохи менше року тому описував народний депутат Гончаренко мобілізацію у РФ:
«Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала. Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м‘яса. Якщо росіянин ухиляється від призову – йому навіть водійські права (https://t.me/c/1488012873/17723) не дозволено мати.
Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт».
Бетон написав:А ось так трохи менше року тому описував народний депутат Гончаренко мобілізацію у РФ:
«Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала. Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м‘яса. Якщо росіянин ухиляється від призову – йому навіть водійські права (https://t.me/c/1488012873/17723) не дозволено мати.
Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт».
ничего не напоминает?
Так мавпи в Верховній Зраді не вперше приймають якісь пакості проти населення зідравши це у русні. Мабуть і це проголосують і підпишуть. Читаю проект Закону https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604. Кріпацтво. Пересічний тілько зобов'язаний...
Hotab написав:Картки блокнуть для примусового стягнення- і життя нестерпне стане.
наивность.
хай блокують. я завжди користуюсь тільки мінусовим балансом льготного періода. доречі, це навіть відкриє нові можливості готівкових послуг. навіть цікаво. колись давно були полуги з перевезення готівки між містами. нормально буде, а банки в утіль як кровосісьну непотрібну складову - самі напросились
Да, убьют банковскую систему просто - ну перейдет на нал народ, а с ним и в тень, а потом опять будет удивление "чтож так мало налогов собрали"
П.С. Кат А - это высший ранг, начальники управлений и выше.
В нас виявляється є Верховна Рада Криму. Якщо депутат її, то не мобілізують. А також якщо оберуть в депутати, то звільняють з військової служби. Це ж люди скілько років числяться, отримують зарплату, льготи як держслужбовці.Де ж взяти гроші на армію, дрони...