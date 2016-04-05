Xenon написав:⏺ Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону - уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші військово-облікові дані. Якщо в Україні - прийти в ТЦК, якщо за кордоном - електронною поштою або подзвонити в ТЦК.
⏺ Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку із вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабміну, стати на військовий облік. Це дасть їм право на безперешкодний в’їзд-виїзд з України.
⏺ Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному обстеженню.
⏺ Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року підлягають переогляду на придатність.
а громадяни які не стоять на військовому обілку - нікому нічого не зобовязані