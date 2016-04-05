а громадяни які не стоять на військовому обілку - нікому нічого не зобовязані
Тобто, тих 3,4 млн. чоловіків призовного віку, про яких не відомо нічого крім їх ІПН, про яких недавно згадували, цей закон ніяк не торкнеться?
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Додано: Сер 31 січ, 2024 05:32
а громадяни які не стоять на військовому обілку - нікому нічого не зобовязані
Тобто, тих 3,4 млн. чоловіків призовного віку, про яких не відомо нічого крім їх ІПН, про яких недавно згадували, цей закон ніяк не торкнеться?
Додано: Сер 31 січ, 2024 06:02
vitaliiangel ,
Питання стоїть існування країни. Є на це гроші?
Чи ти сподіваєшся , що не знайдеться грошей на створення реєстру призовників і тепер треба стати українським автономним округом ерефіі?
Це те, що мало бути зроблено ще без війни. Так як є реєстр виборців, як є реєстр платників податків, є у кожного хоча б електронна , пенсійна книжка, так має бути реєстр військьковозобовязаних. Повний, оновлений, зі всіма. Щоб не було принизливих бусиків під проходною заводу «комунар», де останнього діда ловлять. А здоровило роками лежить на дивані і переганяє пальцями гривню в конверти, рахуючи кількість піц які накаруселив. З нульовою користю для держави. Зате без призваних дідів завод вже не знають як працювати.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 31 січ, 2024 06:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 січ, 2024 06:05
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 31 січ, 2024 08:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 31 січ, 2024 06:15
А здоровило роками лежить на дивані
Зрозуміла Ваша невдоволенність, тільки Ви її чомусь звертаєте на одну конкретну людину, а не на безтолкову владу.
Як цей закон зачепить/знайде тих 3,4 млн. чоловіків?
Поки що, як я бачу, конкретно я вже н-ний раз піду до ТЦК, в мене вже є записи, відмітки, штампики, штрихкод, я вже 4 рази проходив ВЛК...
А закон, на мою думку, мав би не в черговий раз кошмарити "білих" в/з, а діставати в/з з "тіні"
Додано: Сер 31 січ, 2024 06:27
Та не омине воно цих 4 млн. Воно заради них і робиться.
А невдоволення не однією людиною. Це узагальнений образ. Який чомусь зв своєю непотрібністю державі не на дні не відсвічує , а веде себе максимально зухвало «я вас всіх отуди любив: не платив податки і не буду, не допомагав ЗСУ і не буту, і захищати теж не буду» . Отаких якраз також сотні тисяч. На щось живуть, але з них користі державі як з козла молока.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 31 січ, 2024 06:50, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 31 січ, 2024 06:28
В Україні немає потреби вводити електронні повістки. Наразі в нас є налагоджений план мобілізації, який виконується в заданих нормах. Водночас, термінове введення електронних повісток в росії він назвав панікою верхівки рф, та зазначив, що це вказує на величезні втрати серед окупантів. Про це Михайло Подоляк розповів 24 каналу.
12 квітня 2023 року
Додано: Сер 31 січ, 2024 06:31
Та не омине воно цих 4 млн. Кого заради них і робиться.
Поки що, із цього закону не ясно, яким чином, або треба ще приймати або вносити зміни до інших законів, а це дуже не швидко
Додано: Сер 31 січ, 2024 06:35
На щось живуть, але з них користі державі як з козла молока
Дуже і дуже спірно. Багато в чому можна аргументувати, що Ви і хто так думає - не праві. Але це не по темі.
Додано: Сер 31 січ, 2024 06:41
государство заберёт у них всё что оно им дало и 3,4 млн. будут горько плакать
никто не понимает главного. Нарушен общественный договор. Люди не собственность государства, как и частные банковские счета. Одно дело блокировать преступников, коррупционеров и проч. Другое - людей, КОТОРЫЕ НЕ ДАВАЛИ ПРИСЯГУ. Фактически рабство. Все должны. Чем закончится писать не хочу. Как минимум изоляцией от цивилизации.
статья старая не имеющая прямого отношения к текущим событиям, но объясняющая как работал общественный договор до войны и на каком он был этапе. Всё что происходит сейчас это деградация дем.институтов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 31 січ, 2024 07:48, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 31 січ, 2024 06:42
Порівнювати з людиною з інвалідністю, то корисніший. Хоч не бере безпосередньо з бюджету. Але та людина і не може інакше. Проте бере не безпосередньо. Скільки зараз витрачається на сектор оборони?? Це для нього послуга, чи ні?
Чому її хтось оплачує, а він ні. Маючи таку можливість
То тобі так здається через правовий нігілізм.
В кодексі законів (це ти називаєш суспільним договором?) є про обовʼязок кожного захищати державу. І нічого про присягу.
Ти «присягнув» цій державі коли народився в ній, отримав освіту і залишився жити. Поїхав би зарані - не був би винен нічого
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