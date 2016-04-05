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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 65636564656565666567 ... 6569>
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 05:32

а громадяни які не стоять на військовому обілку - нікому нічого не зобовязані

Тобто, тих 3,4 млн. чоловіків призовного віку, про яких не відомо нічого крім їх ІПН, про яких недавно згадували, цей закон ніяк не торкнеться?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 06:02

vitaliiangel ,

Ключевой вопрос, есть ли на это всё деньги? Как и на новую мобилизацию


Питання стоїть існування країни. Є на це гроші?
Чи ти сподіваєшся , що не знайдеться грошей на створення реєстру призовників і тепер треба стати українським автономним округом ерефіі?
Це те, що мало бути зроблено ще без війни. Так як є реєстр виборців, як є реєстр платників податків, є у кожного хоча б електронна , пенсійна книжка, так має бути реєстр військьковозобовязаних. Повний, оновлений, зі всіма. Щоб не було принизливих бусиків під проходною заводу «комунар», де останнього діда ловлять. А здоровило роками лежить на дивані і переганяє пальцями гривню в конверти, рахуючи кількість піц які накаруселив. З нульовою користю для держави. Зате без призваних дідів завод вже не знають як працювати.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 31 січ, 2024 06:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 06:05

Зеленський у понеділок запропонував Залужному нову посаду – радника з питань оборони, але генерал відмовився, стверджують чотири джерела знайомі з ходом обговорень, – пише Financial Times.

Двоє з них сказали, що Зеленський чітко дав Залужному зрозуміти, що незалежно від того, чи прийме він цю посаду, його буде звільнено.

Чотири джерела кажуть, що в офісі Зеленського ухвалено рішення про звільнення Залужного, але командувача можуть не звільняти ще деякий час після того, як повідомлення про ці плани з’явились в українських ЗМІ.

https://www.ft.com/content/aa9aacfc-c24 ... 9ad4c553cb


Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отказался от предложения Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного, сообщает The Times.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 31 січ, 2024 08:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 06:15

А здоровило роками лежить на дивані

Зрозуміла Ваша невдоволенність, тільки Ви її чомусь звертаєте на одну конкретну людину, а не на безтолкову владу.
Як цей закон зачепить/знайде тих 3,4 млн. чоловіків?
Поки що, як я бачу, конкретно я вже н-ний раз піду до ТЦК, в мене вже є записи, відмітки, штампики, штрихкод, я вже 4 рази проходив ВЛК...
А закон, на мою думку, мав би не в черговий раз кошмарити "білих" в/з, а діставати в/з з "тіні"
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 06:27

  Hennady написав:А здоровило роками лежить на дивані

Зрозуміла Ваша невдоволенність, тільки Ви її чомусь звертаєте на одну конкретну людину, а не на безтолкову владу.
Як цей закон зачепить/знайде тих 3,4 млн. чоловіків?
Поки що, як я бачу, конкретно я вже н-ний раз піду до ТЦК, в мене вже є записи, відмітки, штампики, штрихкод, я вже 4 рази проходив ВЛК...
А закон, на мою думку, мав би не в черговий раз кошмарити "білих" в/з, а діставати в/з з "тіні"

Та не омине воно цих 4 млн. Воно заради них і робиться.
А невдоволення не однією людиною. Це узагальнений образ. Який чомусь зв своєю непотрібністю державі не на дні не відсвічує , а веде себе максимально зухвало «я вас всіх отуди любив: не платив податки і не буду, не допомагав ЗСУ і не буту, і захищати теж не буду» . Отаких якраз також сотні тисяч. На щось живуть, але з них користі державі як з козла молока.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 31 січ, 2024 06:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 06:28

В Україні немає потреби вводити електронні повістки. Наразі в нас є налагоджений план мобілізації, який виконується в заданих нормах. Водночас, термінове введення електронних повісток в росії він назвав панікою верхівки рф, та зазначив, що це вказує на величезні втрати серед окупантів. Про це Михайло Подоляк розповів 24 каналу.

12 квітня 2023 року
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 06:31

Та не омине воно цих 4 млн. Кого заради них і робиться.

Поки що, із цього закону не ясно, яким чином, або треба ще приймати або вносити зміни до інших законів, а це дуже не швидко
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 06:35

На щось живуть, але з них користі державі як з козла молока

Дуже і дуже спірно. Багато в чому можна аргументувати, що Ви і хто так думає - не праві. Але це не по темі.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 06:41

  Hennady написав:Зрозуміла Ваша невдоволенність, тільки Ви її чомусь звертаєте на одну конкретну людину, а не на безтолкову владу.
Як цей закон зачепить/знайде тих 3,4 млн. чоловіків?
государство заберёт у них всё что оно им дало и 3,4 млн. будут горько плакать

никто не понимает главного. Нарушен общественный договор. Люди не собственность государства, как и частные банковские счета. Одно дело блокировать преступников, коррупционеров и проч. Другое - людей, КОТОРЫЕ НЕ ДАВАЛИ ПРИСЯГУ. Фактически рабство. Все должны. Чем закончится писать не хочу. Как минимум изоляцией от цивилизации.

более значимым, является третий этап формирования нового общественного договора. Это этап постконституционного договора, постоянно реализуемый в обществе. На этом этапе, опираясь на эффективные демократические механизмы, гарантирующих быть услышанным каждому гражданину страны устанавливаются правила, по которым действует государство, занимаясь производством и распределением общественных благ. На этом этапе общество вмешивается не только в содержание законодательство, но и в механизм его исполнения, то есть в сферу публичного и коммерческого менеджмента, социальных технологий и технологий государственного управления.

На данный момент, в Украине, процедуры этого этапа формирования существуют в минимальном состоянии и не являются эффективно действующими. Самой мощной из них, является процедура частной конституционной жалобы, но и она, лишь только начинает применяться у нас.

Те же процедуры, которые достались нам от предыдущих исторических периодов, хотя и можно назвать в определенном смысле, эффективными, но явно недостаточными для современного уровня развития общества. Речь идет о системе различных политических партий и общественных объединений, институтах обращений граждан и жалоб, общественных инициатив и т. д.
https://rus.lb.ua/blog/katerina_odarche ... enniy.html

статья старая не имеющая прямого отношения к текущим событиям, но объясняющая как работал общественный договор до войны и на каком он был этапе. Всё что происходит сейчас это деградация дем.институтов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 31 січ, 2024 07:48, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 06:42

  Hennady написав:Дуже і дуже спірно. Багато в чому можна аргументувати, що Ви і хто так думає - не праві. Але це не по темі.

Порівнювати з людиною з інвалідністю, то корисніший. Хоч не бере безпосередньо з бюджету. Але та людина і не може інакше. Проте бере не безпосередньо. Скільки зараз витрачається на сектор оборони?? Це для нього послуга, чи ні?
Чому її хтось оплачує, а він ні. Маючи таку можливість


Нарушен общественный договор.


То тобі так здається через правовий нігілізм.
В кодексі законів (це ти називаєш суспільним договором?) є про обовʼязок кожного захищати державу. І нічого про присягу.
Ти «присягнув» цій державі коли народився в ній, отримав освіту і залишився жити. Поїхав би зарані - не був би винен нічого
Hotab
 
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