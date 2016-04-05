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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 січ, 2024 06:55
hume написав:
Верующие. Лучше задонадте на что-то нужное для военных.. попы могут подождать когда война закончится.
А не здається Вам атеїсту, що давати поради релігіозним людям якось ...
якщо у Вас нема потреби в церкві не значить ,що в інших її нема.
З якої взагалі радості попи мають ждати?
Помню коронавірус був. Супермаркети одкриті, епіцентр одкритий, а до церкви даж на Великдень нізя, там корона.
Поліцаїв прислали блюсті порядок
бо супермаркет то необхідність а церква то таке...
От прям всі злякались і послухали цих долбодятлів , шо людям в парку забороняли бігати.
P/s в нас церква допомагає військовим прихожанам. Сам взяв церковні берци і літній мультикам.
Дограються вони з гонінням на церкву, вернеться Швачка
. І буде як вірші т.шевченка .
Ой не пється теє пиво , не пються й меди...
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Banderlog
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:29
Banderlog написав:
hume написав:
Верующие. Лучше задонадте на что-то нужное для военных.. попы могут подождать когда война закончится.
А не здається Вам атеїсту, що давати поради релігіозним людям якось ...
якщо у Вас нема потреби в церкві не значить ,що в інших її нема.
P/s в нас церква допомагає військовим прихожанам. Сам взяв церковні берци і літній мультикам.
Ой не пється теє пиво , не пються й меди...
Согласен, дал маху, верующим такие советы давать некомильфо.
Если церковь помогает военным это только + в карму.
Сейчас время такое..никому нельзя доверять (вам можно, я помню))
С вероятностью 50% донаты церковным мужам пойдут не туда куда нужно.
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hume
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:34
ще одна "ума палата"
лисий дядько в телеге , роптає, що загралися в демократію
і пропонує стріляти в коліна.
ще одна фобія на додачу ...
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Goodman
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:37
Goodman написав:
ще одна "ума палата"
лисий дядько в телеге , роптає, що загралися в демократію
і пропонує стріляти в коліна.
ще одна фобія на додачу ...
Этот лысый дядя мыслитель. Он думает так "выиграть" войну
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Бетон
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:42
Бетон ще пропонує мужикам одягати юбку і ходити
напевно стиліст кіркорова
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Goodman
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:44
vitaliiangel написав: Волинь написав:
. Якщо в вас цих документів немає вас мають право доставити до ТЦК. Органи місцевої влади зобовязані сприяти сприяти і тд.
доставили дальше что, хотите воевать? не хочу. дальше что? В какой норме Закона есть пункт, что нежелающих воевать нужно принуждать?
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
сколько статей Конституции нарушается?
доброго ранку! Порушені права можна спробувати вирішити через суд. Тільки ось час до рішення суду не призупиняють незаконні дії або обмеження прав
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:45
vitaliiangel написав:
Фактически рабство
Ну от - до вас тільки тепер збираються добратись/зробити рабами...
А нас вже 23міс. тримають за рабів/терпил!!!
п.с.
Що там в новому законі про демобілізацію - залишають скоти 36міс?
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:46
Goodman написав:Бетон
ще пропонує мужикам одягати юбку і ходити
напевно стиліст кіркорова
Є три варіанти: - піти в ТЦК і з собою взяти повний набір документів - піти на навчання в ВНЗ або почати писати кандидатську дисертацію - зібрати гроші і виїхати як волонтер через Шлях
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:47
Бетон
так и щас возят. вся тень у нас в долларе, не через банк же их переводят.
есть конторы, которые за копейки занимаются переводами (но они это называют «перестановкой» или «прием-выдачей»
) у них получаешь по коду просто. назвал код — забрал нал в условленном офисе или обменнике, никакой паспорт никто не спрашивает.
или отправляют нал новой почтой просто.
ЮСДТ в большом ходу уже, многие пользуются для расчетов.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:48
Успіх написав: vitaliiangel написав:
Фактически рабство
Ну от - до вас тільки тепер збираються добратись/зробити рабами...
А нас вже 23міс. тримають за рабів/терпил!!!
п.с.
Що там в новому законі про демобілізацію - залишають скоти 36міс?
Ви за яку стаю зараз ?
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