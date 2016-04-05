RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 65656566656765686569>
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 08:50

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Мобілізація має бути жорсткою: "не вийшов з машини - прострілили коліно. Має бути тільки так, інакше ми не переможемо, - командир 118 бригади ТрО Стуженко про повноваження співробітників ТЦК під час мобілізації.
победить русню не можем, значит будем воевать с безоружными ухылянтами. Хоть какая то победа.

Немає ухилянтів і війни - є мобілізаційний ресурс в статусі ( без оновлених данних ) , мобілізаційний ресурс поза межами держави та військовий стан з певними обмеженнями прав та майбутній закон про мобілізацію,а поки незаконні блокпости та операції бусік
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15601
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 08:53

  smdtranz написав:Бетон

так и щас возят. вся тень у нас в долларе, не через банк же их переводят.
есть конторы, которые за копейки занимаются переводами (но они это называют «перестановкой» или «прием-выдачей» :P ) у них получаешь по коду просто. назвал код — забрал нал в условленном офисе или обменнике, никакой паспорт никто не спрашивает.
или отправляют нал новой почтой просто.
ЮСДТ в большом ходу уже, многие пользуются для расчетов.

Як ви готівку оцінить вбачаєте ?; Якщо 1:1 ,то опис необхідно вказати що там готівка,проте готівку поштою відправляти неможливо , тільки переказ є законним шляхом
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15601
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 08:56

  vitaliiangel написав:
  Волинь написав:. Якщо в вас цих документів немає вас мають право доставити до ТЦК. Органи місцевої влади зобовязані сприяти сприяти і тд.
доставили дальше что, хотите воевать? не хочу. дальше что?


Тоді підете копати окоп або розміновувати поле для сільського господарства, або водієм чи психологом/психіатром ...
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4595
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 08:58

  fler написав:
  vitaliiangel написав:
  Волинь написав:. Якщо в вас цих документів немає вас мають право доставити до ТЦК. Органи місцевої влади зобовязані сприяти сприяти і тд.
доставили дальше что, хотите воевать? не хочу. дальше что?


Тоді підете копати окоп або розміновувати поле для сільського господарства, або водієм чи психологом/психіатром ...

Військовий водій-психолог
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15601
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:02

сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.

Квітанція є ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15601
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Тоді підете копати окоп або розміновувати поле для сільського господарства, або водієм чи психологом/психіатром ...

нема таких посад...
недавно двох дроноводів, провідних відправили стрільцями на штурм
все , що ви пишете , давно заняте і там потрібна фахова освіта.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6369
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:03

Класика))

  Волинь написав:Всіх найдуть, всіх здадуть
Воювати будуть всі!© :mrgreen:

Все йде, як по віршу Т.Г.Шевченка

Доле, дети?
Доле, де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже,
То дай злої... Злої...

Ну от, доброї - нема, то дають злої, злої... :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5952
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:05

  sens написав:сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.

Квітанція є ?

я не пробовал.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21952
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2365 раз.
Подякували: 3332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:07

  Goodman написав:
  fler написав:Тоді підете копати окоп або розміновувати поле для сільського господарства, або водієм чи психологом/психіатром ...

нема таких посад...
недавно двох дроноводів, провідних відправили стрільцями на штурм
все , що ви пишете , давно заняте і там потрібна фахова освіта.

должности может и есть, но они уже кем-то заняты (20 тыс в тылу сразу очередь выстроится). Набирают пушечное мясо. Куда из 800 тыс всл никто не хочет идти. Делать то что знаешь и умеешь не предлагают. Эффективность не интересует, ответственности за конечный результат никто на себя не берёт, провалы будут скидывать друг на друга.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 31 січ, 2024 09:09, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21952
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2365 раз.
Подякували: 3332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:09

  sens написав:сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.

Квітанція є ?


Доброго ранку .
Ні квітанції не дають .
Вам приходить смс де і в якому місці забрати .
Але просто підійти і відправити не вдастся , треба щоб тебе знали .(це у тіх з якими працюю )
холява
2
 
Повідомлень: 4160
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4107 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
  #<1 ... 65656566656765686569>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1490 165788
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 00:28
Hotab
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 554479
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.