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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:50
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Мобілізація має бути жорсткою: "не вийшов з машини - прострілили коліно. Має бути тільки так, інакше ми не переможемо, - командир 118 бригади ТрО Стуженко про повноваження співробітників ТЦК під час мобілізації.
победить русню не можем, значит будем воевать с безоружными ухылянтами. Хоть какая то победа.
Немає ухилянтів і війни - є мобілізаційний ресурс в статусі ( без оновлених данних ) , мобілізаційний ресурс поза межами держави та військовий стан з певними обмеженнями прав та майбутній закон про мобілізацію,а поки незаконні блокпости та операції бусік
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:53
smdtranz написав:Бетон
так и щас возят. вся тень у нас в долларе, не через банк же их переводят.
есть конторы, которые за копейки занимаются переводами (но они это называют «перестановкой» или «прием-выдачей»
) у них получаешь по коду просто. назвал код — забрал нал в условленном офисе или обменнике, никакой паспорт никто не спрашивает.
или отправляют нал новой почтой просто.
ЮСДТ в большом ходу уже, многие пользуются для расчетов.
Як ви готівку оцінить вбачаєте ?; Якщо 1:1 ,то опис необхідно вказати що там готівка,проте готівку поштою відправляти неможливо , тільки переказ є законним шляхом
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:56
vitaliiangel написав: Волинь написав:
. Якщо в вас цих документів немає вас мають право доставити до ТЦК. Органи місцевої влади зобовязані сприяти сприяти і тд.
доставили дальше что, хотите воевать? не хочу. дальше что?
Тоді підете копати окоп або розміновувати поле для сільського господарства, або водієм чи психологом/психіатром ...
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:58
fler написав: vitaliiangel написав: Волинь написав:
. Якщо в вас цих документів немає вас мають право доставити до ТЦК. Органи місцевої влади зобовязані сприяти сприяти і тд.
доставили дальше что, хотите воевать? не хочу. дальше что?
Тоді підете копати окоп або розміновувати поле для сільського господарства, або водієм чи психологом/психіатром ...
Військовий водій-психолог
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:02
сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.
Квітанція є ?
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:02
fler написав:
Тоді підете копати окоп або розміновувати поле для сільського господарства, або водієм чи психологом/психіатром ...
нема таких посад...
недавно двох дроноводів, провідних відправили стрільцями на штурм
все , що ви пишете , давно заняте і там потрібна фахова освіта.
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Goodman
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:03
Волинь написав:
Всіх найдуть, всіх здадуть
Воювати будуть всі!©
Все йде, як по віршу Т.Г.Шевченка
Доле, дети?
Доле, де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже,
То дай злої... Злої...
Ну от, доброї - нема, то дають злої, злої...
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:05
sens написав:
сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.
Квітанція є ?
я не пробовал.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:07
Goodman написав: fler написав:
Тоді підете копати окоп або розміновувати поле для сільського господарства, або водієм чи психологом/психіатром ...
нема таких посад...
недавно двох дроноводів, провідних відправили стрільцями на штурм
все , що ви пишете , давно заняте і там потрібна фахова освіта.
должности может и есть, но они уже кем-то заняты (20 тыс в тылу сразу очередь выстроится). Набирают пушечное мясо. Куда из 800 тыс всл никто не хочет идти. Делать то что знаешь и умеешь не предлагают. Эффективность не интересует, ответственности за конечный результат никто на себя не берёт, провалы будут скидывать друг на друга.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 31 січ, 2024 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:09
sens написав:
сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.
Квітанція є ?
Доброго ранку .
Ні квітанції не дають .
Вам приходить смс де і в якому місці забрати .
Але просто підійти і відправити не вдастся , треба щоб тебе знали .(це у тіх з якими працюю )
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