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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:10
Успіх написав: Волинь написав:
Всіх найдуть, всіх здадуть
Воювати будуть всі!©
Все йде, як по віршу Т.Г.Шевченка
Доле, дети?
Доле, де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже,
То дай злої... Злої...
Ну от, доброї - нема, то дають злої, злої...
Що таке мобілізація по-українськи - узаконене примусове обмеження прав.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:10
fler написав:
Тоді підете копати окоп або розміновувати поле для сільського господарства, або водієм чи психологом/психіатром ...
брехня, ніхто його й питати небуде. Будуть по ниркам лупити поки сам не попроситься в штурмовики
P.S. Що там банк. система вже валиться, черги на зняття депозитів є? ))
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Letusrock
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:11
Успіх написав:
Все йде, як по віршу Т.Г.Шевченка
звісна мова, вийде:
Минули літа, а село
Не перемінилось.
Тілько пустка на край села
Набік похилилась.
Коло пустки на милиці
Москаль шкандибає.
На садочок позирає,
В пустку заглядає.
Марне, брате, не вигляне
Чорнобрива з хати.
Не покличе стара мати
Вечеряти в хату.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:11
Успіх написав:
Воювати будуть всі!©
Невеличке уточнення: Всі хто невміє перепливти через Тису ))
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Letusrock
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:12
холява написав: sens написав:
сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.
Квітанція є ?
Доброго ранку .
Ні квітанції не дають .
Вам приходить смс де і в якому місці забрати .
Але просто підійти і відправити не вдастся , треба щоб тебе знали .(це у тіх з якими працюю )
мені цікаво наскільки це є законним шляхом? Ви самі собі відправити вирішили,що ви отримаєте для підтвердження отримання самому собі готівки. Які доступні - грн,дол,євро,біток
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sens
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:14
sens написав:
сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.
Квітанція є ?
Конечно что нет. Для чего вам она ? Все хорошо работает. В тени, разумеется. Вам шашечки или ехать ?
Востаннє редагувалось serg1974
в Сер 31 січ, 2024 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:15
Letusrock написав:
Всі хто невміє перепливти через Тису ))
До подій , один відпочивав там, то казав. що до мадяр ходили у магазин.
Нічого складного - просто дуже холодна вода.
Брід 20м , десь вище пояса, десь нижче. Ходять, переходять. шукають місця
де менше камер.
Нажаль, завжди так не буде .
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:19
sens написав: холява написав: sens написав:
сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.
Квітанція є ?
Доброго ранку .
Ні квітанції не дають .
Вам приходить смс де і в якому місці забрати .
Але просто підійти і відправити не вдастся , треба щоб тебе знали .(це у тіх з якими працюю )
мені цікаво наскільки це є законним шляхом? Ви самі собі відправити вирішили,що ви отримаєте для підтвердження отримання самому собі готівки. Які доступні - грн,дол,євро,біток
Все що забажаєте можете відправити .
Оговорюються відсотки .
Сам собі ,так і сам собі відправляеш , на кого бажаєшь ,смс прийде .
І іще одне питання наскільки законно ухиляння від війскового обов,язку ?
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холява
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:24
pesikot написав: Hotab написав:
А що, в 2024 році ще в̶и̶к̶о̶р̶и̶с̶т̶о̶в̶у̶ю̶т̶ь̶ ̶п̶о̶з̶у̶ ̶6̶9 ходять до церкви?
Мене, як розвідника, спалив unicdima
.
Його бажання піднасрати, переважає реальність
Ходять, ще й як ходять.
стосовно ще й як -це перебільшення ...не можна вважати 5-7 разів на рік
людини прихожанином (в канонічному сенсі)
на віть до 2022р ходили мало (до 7-9 в будні і 25 в неділю/суботу)-кажу за свій храм упц(самий великий у містечку), ПЦУ храм досі недобудований вже як 6 років (служба у списаному жд вагоні, але настрій різний у людей (від "догматиків")
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:30
sens
кладешь а посылку 10000 баксов, пакуешь ее как следует, потом на почте говоришь «одежда» и оценка 5000грн.
никто ж не проверяет
надёжность близка к 100%, не слышал чтоб у кого-то пропали деньги.
этим пользуются массово.
наверное, мы свернули не туда гдето, если отправить нал почтой выгоднее, чем безнал переводом.
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