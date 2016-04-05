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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6566656765686569>
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:10

  Успіх написав:
  Волинь написав:Всіх найдуть, всіх здадуть
Воювати будуть всі!© :mrgreen:

Все йде, як по віршу Т.Г.Шевченка

Доле, дети?
Доле, де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже,
То дай злої... Злої...

Ну от, доброї - нема, то дають злої, злої... :mrgreen:

Що таке мобілізація по-українськи - узаконене примусове обмеження прав.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Тоді підете копати окоп або розміновувати поле для сільського господарства, або водієм чи психологом/психіатром ...


брехня, ніхто його й питати небуде. Будуть по ниркам лупити поки сам не попроситься в штурмовики


P.S. Що там банк. система вже валиться, черги на зняття депозитів є? ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Все йде, як по віршу Т.Г.Шевченка

звісна мова, вийде:

Минули літа, а село
Не перемінилось.
Тілько пустка на край села
Набік похилилась.
Коло пустки на милиці
Москаль шкандибає.
На садочок позирає,
В пустку заглядає.
Марне, брате, не вигляне
Чорнобрива з хати.
Не покличе стара мати
Вечеряти в хату.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Воювати будуть всі!©


Невеличке уточнення: Всі хто невміє перепливти через Тису ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:12

  холява написав:
  sens написав:сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.

Квітанція є ?


Доброго ранку .
Ні квітанції не дають .
Вам приходить смс де і в якому місці забрати .
Але просто підійти і відправити не вдастся , треба щоб тебе знали .(це у тіх з якими працюю )
мені цікаво наскільки це є законним шляхом? Ви самі собі відправити вирішили,що ви отримаєте для підтвердження отримання самому собі готівки. Які доступні - грн,дол,євро,біток
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:14

  sens написав:сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.

Квітанція є ?

Конечно что нет. Для чего вам она ? Все хорошо работает. В тени, разумеется. Вам шашечки или ехать ?
Востаннє редагувалось serg1974 в Сер 31 січ, 2024 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Всі хто невміє перепливти через Тису ))


До подій , один відпочивав там, то казав. що до мадяр ходили у магазин.
Нічого складного - просто дуже холодна вода.
Брід 20м , десь вище пояса, десь нижче. Ходять, переходять. шукають місця
де менше камер.
Нажаль, завжди так не буде .
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:19

  sens написав:
  холява написав:
  sens написав:сетевые обменки начали предлагать переводы из города в город.

Квітанція є ?


Доброго ранку .
Ні квітанції не дають .
Вам приходить смс де і в якому місці забрати .
Але просто підійти і відправити не вдастся , треба щоб тебе знали .(це у тіх з якими працюю )
мені цікаво наскільки це є законним шляхом? Ви самі собі відправити вирішили,що ви отримаєте для підтвердження отримання самому собі готівки. Які доступні - грн,дол,євро,біток


Все що забажаєте можете відправити .
Оговорюються відсотки .
Сам собі ,так і сам собі відправляеш , на кого бажаєшь ,смс прийде .
І іще одне питання наскільки законно ухиляння від війскового обов,язку ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:24

  pesikot написав:
  Hotab написав:А що, в 2024 році ще в̶и̶к̶о̶р̶и̶с̶т̶о̶в̶у̶ю̶т̶ь̶ ̶п̶о̶з̶у̶ ̶6̶9 ходять до церкви?

Мене, як розвідника, спалив unicdima.
Його бажання піднасрати, переважає реальність

Ходять, ще й як ходять.


стосовно ще й як -це перебільшення ...не можна вважати 5-7 разів на рік
людини прихожанином (в канонічному сенсі)

на віть до 2022р ходили мало (до 7-9 в будні і 25 в неділю/суботу)-кажу за свій храм упц(самий великий у містечку), ПЦУ храм досі недобудований вже як 6 років (служба у списаному жд вагоні, але настрій різний у людей (від "догматиків")
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:30

sens

кладешь а посылку 10000 баксов, пакуешь ее как следует, потом на почте говоришь «одежда» и оценка 5000грн.
никто ж не проверяет

надёжность близка к 100%, не слышал чтоб у кого-то пропали деньги.
этим пользуются массово.
наверное, мы свернули не туда гдето, если отправить нал почтой выгоднее, чем безнал переводом.
smdtranz
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