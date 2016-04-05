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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6566656765686569
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:30

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Фактически рабство
Ну от - до вас тільки тепер збираються добратись/зробити рабами...
А нас вже 23міс. тримають за рабів/терпил!!!

п.с.
Що там в новому законі про демобілізацію - залишають скоти 36міс?

Не інтересно воно іще. Поки всі думають, що стає складніше дальше ухилятись
Коли змиряться з невідворотністю, начнуть думати про термін.
А потім як і ви скоро, перестануть думати про термін. :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Бачив я тут в запоріжжі церкви в таких будинках , що в нас на заході стидно б було якби в такій був телятник.


це ви гарно помітили-храми упц(рпц) розкішні, всі майже оновлені, сяють золотом
а храми пцу -бідні, отримали десь вагончик чи кімнатку у селі і там "Бога прославляють", але на початку церква Іісуса була бідна і як казав Іісус

Ісус же сказав Своїм учням: Поправді кажу вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне. Іще вам кажу: Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство ввійти!
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:36

  pesikot написав:
  Schmit написав:І перейшло б ще більше, якби у 2019 прийняли закон про присвоєння УПЦ-МП реальної назви - РПЦ-вУ. І не потрібно було б їх виганяти з лаври, бо мало хто захотів би відвідувати РПЦ. Але ж сталося "а какая разніца". Тепер пожинаємо результати.

От дійсно не хтів писати на тему релігії ...

Але ти - капець який не правий
бо мало хто захотів би відвідувати РПЦ

Багато хто відвідує церкви УПЦ МП, тому що ... вважають, що це осередок РПЦ.
Їм призначення УПЦ-МП - РПЦ, було б за свято

Є у нас Храм усіх святих Чернігівських
Хоч формально це УПЦ-МП, проте.
ЗСУ допомагають, дії РПЦ не підтримують.
"Боже, Україну бережи" співають

Так ось, багато "верующих" пішли звідти через позицію настоятеля по відношенню до України

Пішли в Троїцький монастир та Спаський Собор, де був фактичний осередок РПЦ

УПЦ МП з Троїцького монастиря та Спаського Собору попросили, тому що договір аренди закінчився ще в 2021 році, а підписувати новий договір аренди вони навіть не збирались

Але вони знайшли засіб проводити там служби

Памятаєте відео в мережі, як пашу мерседеса гнали з лаври, що відповідали його мітингуючі віряни на зауваження "не соромно вам під час війни відвідувати філіал рпц"? Приблизно таке: "ні, ми українська церква, читайте назву - УПЦ".
Тому все повинно називатись своїми справжніми іменами і філіал РПЦ не повинен ховатись за назвою української церкви. Якщо і тоді деякі люди все ж вирішать відвідувати РПЦ, то це буде їх вибір, а ми чітко знатимемо, хто є хто.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:38

  Banderlog написав:Коли змиряться з невідворотністю, начнуть думати про термін.
бюджет не треснет 3млн ухылянтам платить боевые? Ближе к реальности. Призыв ухылянтов это марення. Платить по 100к неэффективным людям даже бюджета США не хватит. Ну наловят ухылянтов и следующим шагом будет вопрос, а нафуя они нужны кормить и содержать. На 2 шага никто не мыслит. Сейчас задача наловить, а завтра будет завтра.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 31 січ, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:41

От що робити, коли про демобілізацію влада не подбала?

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Фактически рабство
Ну от - до вас тільки тепер збираються добратись/зробити рабами...
А нас вже 23міс. тримають за рабів/терпил!!!

п.с.
Що там в новому законі про демобілізацію - залишають скоти 36міс?

Не інтересно воно іще. Поки всі думають, що стає складніше дальше ухилятись
Коли змиряться з невідворотністю, начнуть думати про термін.
А потім як і ви скоро, перестануть думати про термін. :wink:
Так отож!))
Нє, ну я відклав 10% надії на закон, що приймуть 24міс, або менше :lol: - а от 90% "концентрації" поклав на "звільнитись з рабства за будь-яку ціну!"© :lol:

Тож, для себе терміни стараюсь встановити мінімальні))) "ще 2-3міс" максимум :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:46

  smdtranz написав:наверное, мы свернули не туда гдето, если отправить нал почтой выгоднее, чем безнал переводом.
пока ещё не выгоднее. А посылки тоже заблокируют. Вы дали им ценную идею. Спасибо.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:52

Хід конем!©)))

  vitaliiangel написав:Призыв ухылянтов это марення. Платить по 100к неэффективным людям даже бюджета США не хватит
... просто, в кінці року зробити курс х3 :lol:

"І оказиваєтса - жизнь налаживаєтса!"© :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:54

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Призыв ухылянтов это марення. Платить по 100к неэффективным людям даже бюджета США не хватит
... просто, в кінці року зробити курс х3 :lol:

"І оказиваєтса - жизнь налаживаєтса!"© :lol: :mrgreen:

пофиг на курс, когда горит хата.

коррупция=поражение
некомпетентность=поражение
неэффективность=поражение
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 09:55

  vitaliiangel написав:
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отказался от предложения Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного, сообщает The Times.


тому що Сирський розуміє, що він може протриматись 2-3 місяця (до встрати Авдіїки, чи ще чогось), краще не псувати репутацію

ВАЗ треба відпочити трохи в переглядання рейтингів (як він шуткував про Петро-інкогніто)
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