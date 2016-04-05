Додано: Сер 31 січ, 2024 14:36

"По штабній роботі – 65 людей на місце, по ІТ - 77, на операторів БПЛА - 60 людей на місце, по пресслужбі - 76 людей на місце", - наголосив Грезєв (засновник Lobby X)

На п’ятому місці - категорія "інші", куди входять кухарі, вибухотехніки, водолази та інші "специфічні" посади. Далі за популярністю — медицина, транспорт (суто водії, які працюють у логістиці), розвідка, зв’язок, піхота тощо. Загалом є понад 20 напрямків за військовими спеціальностями.



У нас сьогодні батальйон, потрібні просто тупо бухгалтери. Ми не можемо їх знайти. Нам потрібні фінансисти. Мені потрібен взагалі слюсар-електрик для того, щоб мені машини там ремонтувати. Ця людина не буде воювати. Вона не піде на фронт.

Я говорю за свій батальйон, я не знаю, як в інших відділах, але елементарно такі цивільні посади, абсолютно їх сьогодні не знайдеш ніде. - Аліна Михайлова (керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла.)



Додам від себе. І про спеціальності і про підготовку. Мій колега ~50 років, заступник начальника фінансового відділу великого промислового підприємства. Отже, можете уявити рівень спеціаліста і досвід. В армії не служив взагалі. У вересні 2023 мобілізовують (піхота, штурмовик), у грудні 2023 надзвичайно важке поранення в голову (під вогнем послали ще з одним солдатом витягувати пораненого) - трепанація, нема ока. Все.