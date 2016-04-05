Береза вчора казав, що колишніх слуг не буває (тобто всі голосують як треба партії і ОП, навіть такі покидьки як юрченко та інші кого "турнули" з фракції)
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:11
Береза вчора казав, що колишніх слуг не буває (тобто всі голосують як треба партії і ОП, навіть такі покидьки як юрченко та інші кого "турнули" з фракції)
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:13
Електронні повістки
Те, що особа вказала номер телефону в процесуальному документі, ще не означає, що вона автоматично дала згоду на отримання sms-повідомлень від суду, оскільки відповідно до Порядку надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі, затвердженого наказом ДСА, судовий виклик надсилається учаснику судового процесу за наявності відповідної його заяви та технічної можливості.
Тобто, текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення. Про це зазначив Верховний Суд у постанові від 20 грудня 2023 року по справі №646/837/23, який колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув касаційну скаргу чоловіка на ухвалу Харківського апеляційного суду про відмову у задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:16
применят упрощенную процедуру, несколько минут на прочтение заявы ТЦК - и решение готово, главное не сделать ошибок в ФИО/РНОКПП. Дело первоочередной срочности.
При желании - вообще не проблема, были б голоса в ВР на изменение законодательства (они есть/будут).
И все юристы/адвокаты дружно удут в #опу.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 31 січ, 2024 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:20
береза для мене не авторитет, а рядовий балабол типу бутусова. це ж він вкинув про відставку. вибачився вже за дезуху? чи втирає слабоумним, що "розголос врятував"?
це вже ж було сто разів, вбивали залужного, буданова, садили в тюрму. буданова призначали мін оборони. і ще мілліон подібної руснявої шляпи за ці два роки. викупать трохи нада, а не папугою повторювали всіх клоунів, які пишуть в інтернетах
русня з 2022 року розганяє тему звільнення залужного і конфлікту. писали навіть що США за нього вступились
Востаннє редагувалось trololo в Сер 31 січ, 2024 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ще з 2021р на НП уважно переглядають і якщо знаходят гроші-то витягують і повертають
чому? тому що ви зализаєте до них в гаманець-НП давно робить перекази грошей за плату
час -до 24г (по факту 2-3 години)
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:27
Посколько я уважаю дизайнера Хуго Босса и его первые костюмы на благо Фатерляндии 34года разработки(униформа электриков ) то только чёрный цвет, только самая тонкая шерсть баварских овечек, только хардкор!
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:32
вас теж не вважаю за довірено джерело інформації
але до Берези(Гончаренко) довіри трохи більше ніж до вас
Стосовно Бутусова? йому довіряю, ступень довіри: Береза+Гончаренко
саме більше довіряю ВАЗ і АБЕ
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:32
Не займаюсь незаконним шляхом збагачення, наркотичні засоби дуже добре закладають саме в різні ПК чи іншу техніку. Є у відкритому доступі судові вироки,де все розписано,засуджені особи отримують оплати на кріптогаманці
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:34
почему сразу рассвет и тюмень? У нас в Тикси пока ещё полярная ночь и задание тов.начальника раскачать вертолёт шоб кого то вырвало на штурмана
По поводу мойки снарядов психологами...Когда наконец вы нас лично поведёте в бой, героически бросившись первым на ДОТы Скадовска, как на том легендарном плакате времён ВОВ с ТТ-хой и летёхой "Вставай Слуга народная, вставай и подыхай!" ???
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"По штабній роботі – 65 людей на місце, по ІТ - 77, на операторів БПЛА - 60 людей на місце, по пресслужбі - 76 людей на місце", - наголосив Грезєв (засновник Lobby X)
На п’ятому місці - категорія "інші", куди входять кухарі, вибухотехніки, водолази та інші "специфічні" посади. Далі за популярністю — медицина, транспорт (суто водії, які працюють у логістиці), розвідка, зв’язок, піхота тощо. Загалом є понад 20 напрямків за військовими спеціальностями.
У нас сьогодні батальйон, потрібні просто тупо бухгалтери. Ми не можемо їх знайти. Нам потрібні фінансисти. Мені потрібен взагалі слюсар-електрик для того, щоб мені машини там ремонтувати. Ця людина не буде воювати. Вона не піде на фронт.
Я говорю за свій батальйон, я не знаю, як в інших відділах, але елементарно такі цивільні посади, абсолютно їх сьогодні не знайдеш ніде. - Аліна Михайлова (керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла.)
Додам від себе. І про спеціальності і про підготовку. Мій колега ~50 років, заступник начальника фінансового відділу великого промислового підприємства. Отже, можете уявити рівень спеціаліста і досвід. В армії не служив взагалі. У вересні 2023 мобілізовують (піхота, штурмовик), у грудні 2023 надзвичайно важке поранення в голову (під вогнем послали ще з одним солдатом витягувати пораненого) - трепанація, нема ока. Все.
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