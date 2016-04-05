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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:37
flysoulfly написав: Бетон написав:
Наверное создадут отдельные суды, способные в 15 дневные срок выносить сотни тысяч решений. Неплохо неплохо.....
применят упрощенную процедуру, несколько минут на прочтение заявы ТЦК - и решение готово, главное не сделать ошибок в ФИО/РНОКПП. Дело первоочередной срочности.
При желании - вообще не проблема, были б голоса в ВР на изменение законодательства (они есть/будут).
И все юристы/адвокаты дружно удут в #опу.
меняете в паспорте одну-две буквы, (с сергеев на сергеенко например). старый паспорт не сдаёте (утеря). В тцк показываете старый паспорт, в суде и банках новый. Из-за ошибки блокировки быть не должно. Потом идёте в тцк "исправлять ошибку" со старым паспортом и там громко недоумеваете почему суд считает, что у вас другая фамилия. Между мвд и тцк взаимодействия нет. Друг поменял фамилию хз когда, а в тцк до сих пор старая числится
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vitaliiangel
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:39
prodigy написав:
вас теж не вважаю за довірено джерело інформації
але до Берези(Гончаренко) довіри трохи більше ніж до вас
Стосовно Бутусова? йому довіряю, ступень довіри: Береза+Гончаренко
саме більше довіряю ВАЗ і АБЕ
так я себе і не позиціоную як джерело інсайдів чи новин
просто в мене память трохи працює, і я памятаю, хто такий береза (був на ЗП у коломойського і тікав з іловайську в броньовику, кинувши своїх) і хто такий гончаренко (рускоміровец в якого батя - костусєв, якщо знаєте такого). а ви можете вірити кому завгодно, хоч соловйову, це ваша справа. але варто розуміти, що в цих клоунів доступу до реальної інфи нема (що вони в черговий раз і довели). і якщо звільнять, то про це ми дізнаємось не від них.
мертвечуківська страна юа
Зеленский готовит увольнение главкома ВСУ Залужного - СМИ
13:17, 17 августа 2022
Сам Залужный свой пост якобы покидать не хочет, пишут СМИ. Фото: Минобороны
СМИ пишут о возможном переводе главкома ВСУ Валерия Залужного на пост министра обороны. Такой слух курсирует на украинских интернет-ресурсах уже несколько дней, а сегодня об этом, в частности, написало издание "Телеграф".
По данным издания, на место Залужного хотят поставить командующего сухопутных войск генерала Александра Сырского. А по другим слухам, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:39
sens написав:
Не займаюсь
до чого це мені?
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prodigy
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:45
trololo написав: prodigy написав:
Береза вчора казав, що колишніх слуг не буває (тобто всі голосують як треба партії і ОП, навіть такі покидьки як юрченко та інші кого "турнули" з фракції)
береза для мене не авторитет, а рядовий балабол типу бутусова. це ж він вкинув про відставку. вибачився вже за дезуху? чи втирає слабоумним, що "розголос врятував"?
це вже ж було сто разів, вбивали залужного, буданова, садили в тюрму. буданова призначали мін оборони. і ще мілліон подібної руснявої шляпи за ці два роки. викупать трохи нада, а не папугою повторювали всіх клоунів, які пишуть в інтернетах
русня з 2022 року розганяє тему звільнення залужного і конфлікту. писали навіть що США за нього вступились
Вместе в Берёзой информация одновременно разошлась по другим блогерам. И, в отличие от инфо про смерть Залужного и другую ерунду, эта пошла не из РФ, а откуда-то изнутри (изнутри чего остаётся гадать. Минобороны, ОП или др) То есть кто-то её слил. Ради каких целей вопрос тоже риторический, возможно посмотреть реакцию. Но, сейчас эти новости обсуждает зарубежная пресса, а это не очень хорошо. Там и так много негативных статей с привязкой к нашей стране
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:50
hume написав:
Вместе в Берёзой информация одновременно разошлась по другим блогерам. И, в отличие от инфо про смерть Залужного и другую ерунду, эта пошла не из РФ, а откуда-то изнутри (изнутри чего остаётся гадать. Минобороны, ОП или др) То есть кто-то её слил. Ради каких целей вопрос тоже риторический, возможно посмотреть реакцию. Но, сейчас эти новости обсуждает зарубежная пресса, а это не очень хорошо. Там и так много негативных статей с привязкой к нашей стране
не "сліл", а "вбросіл", тому що це була чергова брехня, а не "новость" і не "інформація". кому вигідні такі качелі? русні. хто розповсуджував? русня+корисні ідіоти. використовували їх в темну чи в світлу - значення не має.
західна преса на жаль теж деградувала. перепостити херню висосану із пальця, без верифікації - багато розуму не треба. мене більше турбує не хто це зробив і чому, а чому зливні бачки ніколи не визнають те, що їх поюзали, а стоять на своєму до кінця. прямо як русня.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:53
барабашов
,
По поводу мойки снарядов психологами...Когда наконец вы нас лично поведёте в бой, героически бросившись первым на ДОТы Скадовска, как на том легендарном плакате времён В
Кого «нас»?
Я доведу до ТЦК и истерики, а дальше «сама-сама».
Кстати, про психолога идея хорошая. Была бы военная кафедра у Витоса… готовый психолог роты. А они ЕМНИП в атаку не бегут.
Но вам панэ на плече нести «Максим» придется , 120 кг это 120 кг
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:56
vitaliiangel написав:
Свое мнение я сказал, государство получит от меня ровно столько, сколько оно мне дало.
не так. держава отримає рівно стільки, стільки зможе/захоче. змінити прізвище і піти в ТЦК "возмущаться" неточностями це план верняковий, надійний, як швейцарський годинник
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:58
vitaliiangel
,
Армия пожалеет если меня призовёт
Ты все очень неверно себе представляешь
От того что ты не хочешь чего-то делать в военном коллективе, в который ты уже попал, коллективу становится плохо. Ты медленный , значит долго выполняется задача, растет опасность смерти каждого.
И знаешь что делают в коллективе, где кто-то его намеренно подводит?
Да, ты верно понял. То есть ты получишь пару раз дюлей и будешь все делать с пионерским огоньком.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:00
trololo
я памятаю, хто такий береза (був на ЗП у коломойського і тікав з іловайську в броньовику, кинувши своїх)
ви забули що у ВР було два Берези
той, що на зарплаті у Коломойського, це Борислав (1974рн)(Батько — Юхим Абрамович Бляхер (7 березня 1950), мати — Емілія Григорівна Береза)
2 грудня 2014 року Дмитро Ярош, Борислав Береза, Борис Філатов і Володимир Парасюк створили у ВРУ депутатське об'єднання «Укроп».
а той, що тікав з Іловайську-це Юрій))(1970рн)
У квітні 2014 року за підтримки Ігоря Коломойського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова сформував добровольчий батальйон (згодом - полк) “Дніпро-1”, на чолі якого брав участь в АТО. Був одним з керівників Євромайдану у м.Дніпро.
стосовно Гончаренко , так топив за російську мову(член ПР до лютого 2014), про кустусева-це в молоко, батько Костусев не мав до нього відношення взагалі(майже)
Народився 16 вересня 1980 року в Одесі у родині Марини Федорівни Гончаренко, яка працювала в Одеському порту, потім вчителем у школі № 62 і Приморському ліцеї, та Олексія Костусєва. У трирічному віці батьки розлучилися
можете казати, що Гончаренко -перевзувся? так, згоден...а наш президент перевзувся? чи досі ні? ми всі робимо помилки (я особисто зневажаю ссср, і юлю тимошенко, до ющенко ставлення як до невдахи і не більше)
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prodigy
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:02
prodigy написав:
той, що на зарплаті у Коломойського, це Борислав (1974рн)(Батько — Юхим Абрамович Бляхер (7 березня 1950), мати — Емілія Григорівна Береза)
2 грудня 2014 року Дмитро Ярош, Борислав Береза, Борис Філатов і Володимир Парасюк створили у ВРУ депутатське об'єднання «Укроп».
а той, що тікав з Іловайську-це Юрій))(1970рн)
блін, завжди думав що це один чувак
борислава в іловайську не було? просто запамяталось як філатов в 2014 пишався мужністю берези який на відео на броні тікав з оточення.
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