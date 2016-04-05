Додано: Сер 31 січ, 2024 14:39

prodigy написав: вас теж не вважаю за довірено джерело інформації

але до Берези(Гончаренко) довіри трохи більше ніж до вас

Стосовно Бутусова? йому довіряю, ступень довіри: Береза+Гончаренко

саме більше довіряю ВАЗ і АБЕ вас теж не вважаю за довірено джерело інформаціїале до Берези(Гончаренко) довіри трохи більше ніж до васСтосовно Бутусова? йому довіряю, ступень довіри: Береза+Гончаренкосаме більше довіряю ВАЗ і АБЕ

Зеленский готовит увольнение главкома ВСУ Залужного - СМИ

13:17, 17 августа 2022



Сам Залужный свой пост якобы покидать не хочет, пишут СМИ. Фото: Минобороны

СМИ пишут о возможном переводе главкома ВСУ Валерия Залужного на пост министра обороны. Такой слух курсирует на украинских интернет-ресурсах уже несколько дней, а сегодня об этом, в частности, написало издание "Телеграф".



По данным издания, на место Залужного хотят поставить командующего сухопутных войск генерала Александра Сырского. А по другим слухам, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.



так я себе і не позиціоную як джерело інсайдів чи новинпросто в мене память трохи працює, і я памятаю, хто такий береза (був на ЗП у коломойського і тікав з іловайську в броньовику, кинувши своїх) і хто такий гончаренко (рускоміровец в якого батя - костусєв, якщо знаєте такого). а ви можете вірити кому завгодно, хоч соловйову, це ваша справа. але варто розуміти, що в цих клоунів доступу до реальної інфи нема (що вони в черговий раз і довели). і якщо звільнять, то про це ми дізнаємось не від них.мертвечуківська страна юа