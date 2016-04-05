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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:17
Hotab написав:
То есть ты получишь пару раз дюлей и будешь все делать с пионерским огоньком.
на першому курсі ми працювали в колхозі(десь 40 днів, 25 вересня по 5 листопада)-збирали томати- норма 45 ящиків, нас в кубрику було 4 (ми всі знали один одного з 8 років, до того троє з одного класу).Один з нас мав зріст 190+см, збирати томати йому було анатомічно важко (він падав на коліна і греб землю, наче плугом)-ми вирішили збирати на круг, виходило не дуже (кожного дня на кінець дня у нас було по 41-42 ящика, ми не встигали виконати норму і увечері шли мити клозет (класичний сільський, а-ля М/Ж), старшини всі були віком за 22+ (2 після ЧКФ, один після Афгану (мав орден червоної зірки і купи медалей, десантник)-вони з нас знущались і казали киньте баскетболіста, навіщо він вам...ми казали що друга не кинемо (десь 4 дні поспіль я ходив мити клозети) -старшини намагались зруйнувати нашу дружбу (бо бачили в цьому опозицію їх владі), ми не скорились (хоч після 20 днів почали сваритись між собою), але за цей час старшинам ми були вже не цікаві і вони переключились на нові жертви(деспотії)
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:18
trololo написав: hume написав:
Вместе в Берёзой информация одновременно разошлась по другим блогерам. И, в отличие от инфо про смерть Залужного и другую ерунду, эта пошла не из РФ, а откуда-то изнутри (изнутри чего остаётся гадать. Минобороны, ОП или др) То есть кто-то её слил. Ради каких целей вопрос тоже риторический, возможно посмотреть реакцию. Но, сейчас эти новости обсуждает зарубежная пресса, а это не очень хорошо. Там и так много негативных статей с привязкой к нашей стране
не "сліл", а "вбросіл", тому що це була чергова брехня, а не "новость" і не "інформація". кому вигідні такі качелі? русні. хто розповсуджував? русня+корисні ідіоти. використовували їх в темну чи в світлу - значення не має.
західна преса на жаль теж деградувала. перепостити херню висосану із пальця, без верифікації - багато розуму не треба. мене більше турбує не хто це зробив і чому, а чому зливні бачки ніколи не визнають те, що їх поюзали, а стоять на своєму до кінця. прямо як русня.
інфа була від ГШ і ОП
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:18
Hotab написав:
Я доведу до ТЦК и истерики, а дальше «сама-сама».
никчема. сбежала в африку и корчишь рожи от туда.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 31 січ, 2024 16:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:21
prodigy
класний приклад. В якому колектив тягне одного, який хоче, але фізично не може. Так тягнуть пораненого , чи хто підвернув ногу. А от коли цей один навмисно кладе, а вам за це «мити туалет», ви ж знаєте що роблять.
корчишь рожи от туда.
Я можу тобі їх в Ірпені покорчить. Через місяць.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 31 січ, 2024 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:21
trololo написав: prodigy написав:
той, що на зарплаті у Коломойського, це Борислав (1974рн)(Батько — Юхим Абрамович Бляхер (7 березня 1950), мати — Емілія Григорівна Береза)
2 грудня 2014 року Дмитро Ярош, Борислав Береза, Борис Філатов і Володимир Парасюк створили у ВРУ депутатське об'єднання «Укроп».
а той, що тікав з Іловайську-це Юрій))(1970рн)
блін, завжди думав що це один чувак
борислава в іловайську не було? просто запамяталось як філатов в 2014 пишався мужністю берези який на відео на броні тікав з оточення.
Юрій Береза це кадровий військовий
В 1991 році закінчив Дніпропетровське вище зенітно-ракетне командне училище протиповітряної оборони за спеціальністю — інженер по експлуатації радіотехнічних засобів. Служив на Камчатці.
Кар'єра
З 1992 року — командир взводу; 3 1993 року — командир колійної роти в залізничних військах Збройних сил України. В 1997 році отримав звання майора.
З 1997 року — заступник командира військової частини в місті Харків. Пізніше — заступник начальника штабу, помічник начальника штабу.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:25
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 31 січ, 2024 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:31
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Я можу тобі їх в Ірпені покорчить. Через місяць.
иди на х .у. й хоть через месяц хоть завтра. нормальные люди так себя не ведут. Ума не хватает посмотреть как общаются другие форумчане? У тебя реальные проблемы с психикой.
А «нормальные люди» говорят «армия пожалеет, если меня возьмет. Я им докажу..»
Это ты чем угрожаешь? Тем, что из-за твоего забивания будут гибнуть другие. Так как к тебе надо относиться?
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:34
trololo написав: hume написав:
Вместе в Берёзой информация одновременно разошлась по другим блогерам. И, в отличие от инфо про смерть Залужного и другую ерунду, эта пошла не из РФ, а откуда-то изнутри (изнутри чего остаётся гадать. Минобороны, ОП или др) То есть кто-то её слил. Ради каких целей вопрос тоже риторический, возможно посмотреть реакцию. Но, сейчас эти новости обсуждает зарубежная пресса, а это не очень хорошо. Там и так много негативных статей с привязкой к нашей стране
не "сліл", а "вбросіл", тому що це була чергова брехня, а не "новость" і не "інформація". кому вигідні такі качелі? русні. хто розповсуджував? русня+корисні ідіоти. використовували їх в темну чи в світлу - значення не має.
західна преса на жаль теж деградувала. перепостити херню висосану із пальця, без верифікації - багато розуму не треба. мене більше турбує не хто це зробив і чому, а чому зливні бачки ніколи не визнають те, що їх поюзали, а стоять на своєму до кінця. прямо як русня.
Нью-Йорк Таймс и Вашингтон пост, нормальные источники. Там проблема что Залужный таки озвучил цифру 400тыс./год для замены и подкрепления. В 2025 они хотят идти в бой, большой судя по цифрам. А обеспечить набор, обучение и вооружение задача МО, Зеленский как предводитель большинства рады (правда только номинально они большинство, Безуглую не ставили на голосование с нарушениями что бы как раз не показать глубину раскола) должен обеспечить законы и Минфин и дип.корпус нагнуть под реализацию денег, поставок. И тут цуцванг идёт. Клещи коррупции в оп и непопулярных законов по рейтингу. Будем посмотреть, но Князеву 7 раз понижали залог и вот сегодня вышел, наверное ещё отсудит зарплату за время сидения и сядет судить по телефону и чемодану с у.е. опять)))
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:37
Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої ввійшли, зокрема, бронетехніка та протимінні засоби, боєприпаси та пайки для харчування військових. Про це повідомляється на офіційному сайті федерального уряду Німеччини.
Новий пакет допомоги включає таку техніку та засоби:
бронемашини – 24 бронетранспортери (раніше країна передала ЗСУ стільки ж), 4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (раніше 69);
захисні та спеціальні засоби – 1 протиморська мінна система, 2 системи відеоспостереження Satcom (раніше передали одну), 4 автомобілі для прикордонної служби (раніше 248);
протимінні засоби – 3 танки для розмінування WISENT 1 (раніше 19), мостоукладальник BIBER із запчастинами (раніше 14) та 14 спецпристроїв на танки для розмінування (раніше було передано 11).
Передано також боєприпаси для ППО та артилерії. Мова йде про ракету IRIS-T SLS та понад тисячу артилерійських снарядів калібру 155 мм відповідно.
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 31 січ, 2024 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:42
На користь ЗСУ зможуть вилучати транспорт - особливо логістичний, будівельний та агропромисловість
Згідно тексту законопроєкту: військово-транспортний обов'язок установлюється з метою "задоволення потреб військових транспортними засобами і технікою".
Це поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи… а також на громадян – власників транспорту.
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