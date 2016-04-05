Додано: Сер 31 січ, 2024 15:17

Hotab написав: То есть ты получишь пару раз дюлей и будешь все делать с пионерским огоньком. То есть ты получишь пару раз дюлей и будешь все делать с пионерским огоньком.

на першому курсі ми працювали в колхозі(десь 40 днів, 25 вересня по 5 листопада)-збирали томати- норма 45 ящиків, нас в кубрику було 4 (ми всі знали один одного з 8 років, до того троє з одного класу).Один з нас мав зріст 190+см, збирати томати йому було анатомічно важко (він падав на коліна і греб землю, наче плугом)-ми вирішили збирати на круг, виходило не дуже (кожного дня на кінець дня у нас було по 41-42 ящика, ми не встигали виконати норму і увечері шли мити клозет (класичний сільський, а-ля М/Ж), старшини всі були віком за 22+ (2 після ЧКФ, один після Афгану (мав орден червоної зірки і купи медалей, десантник)-вони з нас знущались і казали киньте баскетболіста, навіщо він вам...ми казали що друга не кинемо (десь 4 дні поспіль я ходив мити клозети) -старшини намагались зруйнувати нашу дружбу (бо бачили в цьому опозицію їх владі), ми не скорились (хоч після 20 днів почали сваритись між собою), але за цей час старшинам ми були вже не цікаві і вони переключились на нові жертви(деспотії)