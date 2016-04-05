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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:46
Бетон написав:
Принуждение к электронным кабинетам призывников это хорошая норма.
Всем купят смартфоны, обяжут пройтись обучение и как следствие возникнет принуждение. Хоть смартфоны у всех будет. Несколько миллионов штук.
Наверное создадут отдельные суды, способные в 15 дневные срок выносить сотни тысяч решений. Неплохо неплохо.
Миллиард деревьев, миллион дронов....
в чому вона хороша?у мене 4 автомобіля. Купляю страхування лише на якій ізжу. Можна робити по Закону - є норма вручати за місцем реєстрації, не знаходить, спілкування з дільничим ,далі що робити теж треба підказувати? Сьогодні повним ходом робимо "бусік", примусовий привід до ТЦК. Права порушені . Чому немає коментарів щодо незаконних дій ?? Є тільки відео з місця подій і немає звернення в поліцію. Немає письмових звернень. Що треба робити якщо порушено права - звернутися до суду, як доказати провину тцк якщо незаконні вилучення особових предметів на які роблять відеофіксацію??? Це юридично - беззаконня
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sens
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:56
Hennady написав:
На користь ЗСУ зможуть вилучати транспорт - особливо логістичний, будівельний та агропромисловість
Згідно тексту законопроєкту: військово-транспортний обов'язок установлюється з метою "задоволення потреб військових транспортними засобами і технікою".
Це поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи… а також на громадян – власників транспорту.
Ученый изнасиловал журналиста.
И без нового закона сейчас можно мобилизовать транспорт. Даже процедуры компенсации прописаны.
Мне лень искать, но, скорее всего, речь идет о каких-то процедурных изменениях.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 16:19
sens написав: Бетон написав:
Принуждение к электронным кабинетам призывников это хорошая норма.
Всем купят смартфоны, обяжут пройтись обучение и как следствие возникнет принуждение. Хоть смартфоны у всех будет. Несколько миллионов штук.
Наверное создадут отдельные суды, способные в 15 дневные срок выносить сотни тысяч решений. Неплохо неплохо.
Миллиард деревьев, миллион дронов....
в чому вона хороша?у мене 4 автомобіля. Купляю страхування лише на якій ізжу. Можна робити по Закону - є норма вручати за місцем реєстрації, не знаходить, спілкування з дільничим ,далі що робити теж треба підказувати? Сьогодні повним ходом робимо "бусік", примусовий привід до ТЦК. Права порушені . Чому немає коментарів щодо незаконних дій ?? Є тільки відео з місця подій і немає звернення в поліцію. Немає письмових звернень. Що треба робити якщо порушено права - звернутися до суду, як доказати провину тцк якщо незаконні вилучення особових предметів на які роблять відеофіксацію??? Це юридично - беззаконня
В этом кроется высший смысл - безразличие обернется против его источника.
Видимо это и есть закон эволюции общества: получать по голове от своего выбора до тех пор, пока не научатся быть цивилизацией, как например, Польша либо сгинут к чертовой матери.
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Бетон
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Додано: Сер 31 січ, 2024 16:21
sens написав: Бетон написав:
Принуждение к электронным кабинетам призывников это хорошая норма.
Всем купят смартфоны, обяжут пройтись обучение и как следствие возникнет принуждение. Хоть смартфоны у всех будет. Несколько миллионов штук.
Наверное создадут отдельные суды, способные в 15 дневные срок выносить сотни тысяч решений. Неплохо неплохо.
Миллиард деревьев, миллион дронов....
в чому вона хороша?у мене 4 автомобіля. Купляю страхування лише на якій ізжу. Можна робити по Закону - є норма вручати за місцем реєстрації, не знаходить, спілкування з дільничим ,далі що робити теж треба підказувати? Сьогодні повним ходом робимо "бусік", примусовий привід до ТЦК. Права порушені . Чому немає коментарів щодо незаконних дій ?? Є тільки відео з місця подій і немає звернення в поліцію. Немає письмових звернень. Що треба робити якщо порушено права - звернутися до суду, як доказати провину тцк якщо незаконні вилучення особових предметів на які роблять відеофіксацію??? Це юридично - беззаконня
А в чем взаимосвязь между страховкой одного (то ли нескольких) личных авто и упомянутой операцией «Бусик» ?
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serg1974
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Додано: Сер 31 січ, 2024 16:29
serg1974 , то есть все его остальные посты, где ответы вовсе на на цитируемый текст, не удивляют?)
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Додано: Сер 31 січ, 2024 16:35
serg1974 написав: sens написав: Бетон написав:
Принуждение к электронным кабинетам призывников это хорошая норма.
Всем купят смартфоны, обяжут пройтись обучение и как следствие возникнет принуждение. Хоть смартфоны у всех будет. Несколько миллионов штук.
Наверное создадут отдельные суды, способные в 15 дневные срок выносить сотни тысяч решений. Неплохо неплохо.
Миллиард деревьев, миллион дронов....
в чому вона хороша?у мене 4 автомобіля. Купляю страхування лише на якій ізжу. Можна робити по Закону - є норма вручати за місцем реєстрації, не знаходить, спілкування з дільничим ,далі що робити теж треба підказувати? Сьогодні повним ходом робимо "бусік", примусовий привід до ТЦК. Права порушені . Чому немає коментарів щодо незаконних дій ?? Є тільки відео з місця подій і немає звернення в поліцію. Немає письмових звернень. Що треба робити якщо порушено права - звернутися до суду, як доказати провину тцк якщо незаконні вилучення особових предметів на які роблять відеофіксацію??? Це юридично - беззаконня
А в чем взаимосвязь между страховкой одного (то ли нескольких) личных авто и упомянутой операцией «Бусик» ?
Зв'язок будь-ласка, у мене є право мати авто , немає обов'язків щодо страхування кожного в разі якщо авто не використовується за призначенням. Зараз усі пишуть про обов'язки громадян,а про їх порушення права - ні.
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sens
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Додано: Сер 31 січ, 2024 16:37
sens , ну тепер все прояснилось))
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Додано: Сер 31 січ, 2024 16:38
sens написав:
Зв'язок будь-ласка, у мене є право мати авто , немає обов'язків щодо страхування кожного в разі якщо авто не використовується за призначенням. Зараз усі пишуть про обов'язки громадян,а про їх порушення права - ні.
я пишу )viewtopic.php?p=5680560#p5680560
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 31 січ, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 16:39
«Ухилянти, це як перелякані пацюки, вони коли в зграйці, то кусаються, але вони дограються, що доведеться таким, як я брати це в свої руки. У нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Повір ми їх зачистимо, що місця не залишиться», — екс-командир «Айдара» про ухилянтів
Поняли, пацюкы 😂😂
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Бетон
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