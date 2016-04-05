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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 657865796580658165826583>
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Не вышел из машины – прострелили колено": комбриг ВСУ призвал к "жесткой" мобилизации
Об этом заявил командир 118-й бригады ВСУ Анатолий Стуженко в интервью "18 три нуля".
...
"Поверьте мне, мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас скоро, военных, будут ногами пинать. Должно так: не вышел из машины – прострелили колено. Только так. Иначе мы не одержим победы. Жесткая мобилизация", - заметил командир.

Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.
Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления

Военный ЗСУ должен вызывать гордость и уважение, а не опасение, что какой-то неадекват в погонах прострелит тебе колено

А уж как российская пропаганда обрадуеться от таких заявлений

И ещё, как ... блядь ... прострел колена поможет мобилизации ?
Раньше говорили "у него одна извилина в мозгу и та от фуражки", теперь выросло новое поколение некоторых военных, у которых в мозгу нет извилин даже от фуражки

И у нас на форуме такие есть
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Ягідному триває робота зі створення меморіального комплексу
Люди перебували в підвалі в жахливих умовах, адже місця майже не було. Жили сидячи і навіть спали стоячи. Якщо це взагалі можна назвати сном…

Із 5 по 30 березня від нестачі кисню, ліків і догляду загинули 10 бранців, п’ятьох жителів села було страчено.

Про жахіття, які пережили люди в Ягідному, вже знає весь світ. І забувати того, що там коїлося, не можна.

Не буде ніякого миру, не буде ніякого перемир"я.
Рашисти прийшли сюда нас вбивати
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:35

https://m.youtube.com/watch?v=T_jbkY-GJSA
З 32хв. по 52 хв. про негаразди та проблеми. І це в елітній 47 бр.
З 1ч.00 по 1.10ч. саме про мотивацію.

"Я навіть і не знаю, яка є нас перевага. Єдина наша перевага - це люди".
Але командир так і не пояснив, як воювати з не такими вмотивованими, і ще й без цієї переваги?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:40

Bobua
Не хочешь захищати країну ?

так і напиши: - я не хочу захищати країну
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:44

  unicdima написав:
  pesikot написав:Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.

Пацюки завищали, розуміють, що часи ліберастії проходять :mrgreen:

Так ты ж такое и есть.
Поэтому и откликнулся

Извилин нет, но хочешь власти ) До усрачки, до дрожи в своих коленках и хочешь простреливать чужие коленки

Ты прекрасно работаешь на российскую пропаганду. Из-за собственной тупости.
Молодец.

І пацюк - це ти. Який гризе все навкруги ) навіть те, що потрібно

PS. термін "ліберастія" - це теж російський негативний наратив
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 31 січ, 2024 19:50, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:49

  unicdima написав:
  pesikot написав:Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.

Пацюки завищали, розуміють, що часи ліберастії проходять :mrgreen:

Хочешь диктатуры немного, так чуть-чуть, по гланды сверху, а не на полную длину ножки от табурета ниже копчика?
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:50

хоть что то хорошее на общем фоне
Жозеп Боррель повідомив, що країни ЄС цього року погодилися надати Україні військову допомогу на €21 млрд.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:57

За, Бу, Марч. та інші ГЕнералісімуси - невже вони такі далек

  Bobua написав:Що нині дає “побути у війську”?
Чому військовозобов`язаним в тилах так весело живеться і вдається крутити дулі війську?
Бо ЧОМУСЬ до цього часу жоднній "військовій верхівці" не прийшло в голову, що треба РОБИТИ ЧІТКІ ТЕРМІНИ?!!!
Що треба робити військову службу "позмінно"!(наприклад, рік-через-три роки, чи рік- через 4-6р, в залежності, яка є кількість придатних 27-60р)

Ну, невже, всі там такі без мізків, що не знають, що лише кончених зеків/покидьків суспільства можна ув'язнювати/позбавляти волі і ще й на довічно, чи на 36-48міс?!🤦🏻🤦🤦‍♂️
Але ж не воїнів ЗСУ!!!!!!!!!
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:57

  alex lem написав: А потім коли стали техперсонал з авіації пхати в авіапольові дивізії

Я тоді зтер повідомлення, але, виявляється, в інеті є усе))

Тому оскільки Ви вкотре загадуєте про "авіапольові дивізії", то в Багдаді є все
22 Березня 2023:
*Зведена стрілецька бригада Повітряних Сил Збройних Сил України активно готується до виконання завдань на полі бою.
Бригада була створена зовсім недавно, проте більшість офіцерів, сержантів та солдатів, які увійшли до її складу, вже мають за плечима чималий бойовий досвід. Кістяком підрозділу стали воїни зведеного загону «Дика качка», які неодноразово відзначились у боях у 2014-2015 роках, утримували стратегічно важливі позиції та нищили окупантів.*
https://armyinform.com.ua/2023/03/22/no ... -do-boyiv/

Коментар під статтею не передає і відсотку дивовижних див там.
__________________________________
Стосовно відстрочки в новому Законопроекті саме зрозуміле пояснення змін ось тут:
https://armyinform.com.ua/2024/01/31/mo ... dstrochku/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:05

  pesikot написав:"Не вышел из машины – прострелили колено": комбриг ВСУ призвал к "жесткой" мобилизации
Об этом заявил командир 118-й бригады ВСУ Анатолий Стуженко в интервью "18 три нуля".
...
"Поверьте мне, мы
Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.
Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления



И ещё, как ... блядь ... прострел колена поможет мобилизации ?
Раньше говорили "у него одна извилина в мозгу и та от фуражки", теперь выросло новое поколение некоторых военных, у которых в мозгу нет извилин даже от фуражки

И у нас на форуме такие есть
а толку з здоровя ухилянта? Одному прострелять 10 бігати перестануть. :lol:
Гнати кажете таких з зсу? :lol:
а кого замість нього? Вас? Мене? Дестроярда?
Потянете командування 5 тьма тисячами мобілізованих?
Banderlog
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