Об этом заявил командир 118-й бригады ВСУ Анатолий Стуженко в интервью "18 три нуля". ... "Поверьте мне, мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас скоро, военных, будут ногами пинать. Должно так: не вышел из машины – прострелили колено. Только так. Иначе мы не одержим победы. Жесткая мобилизация", - заметил командир.
Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть. Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления
Военный ЗСУ должен вызывать гордость и уважение, а не опасение, что какой-то неадекват в погонах прострелит тебе колено
А уж как российская пропаганда обрадуеться от таких заявлений
И ещё, как ... блядь ... прострел колена поможет мобилизации ? Раньше говорили "у него одна извилина в мозгу и та от фуражки", теперь выросло новое поколение некоторых военных, у которых в мозгу нет извилин даже от фуражки
Bobua написав:Що нині дає “побути у війську”? Чому військовозобов`язаним в тилах так весело живеться і вдається крутити дулі війську?
Бо ЧОМУСЬ до цього часу жоднній "військовій верхівці" не прийшло в голову, що треба РОБИТИ ЧІТКІ ТЕРМІНИ?!!! Що треба робити військову службу "позмінно"!(наприклад, рік-через-три роки, чи рік- через 4-6р, в залежності, яка є кількість придатних 27-60р)
Ну, невже, всі там такі без мізків, що не знають, що лише кончених зеків/покидьків суспільства можна ув'язнювати/позбавляти волі і ще й на довічно, чи на 36-48міс?!🤦🏻🤦🤦♂️ Але ж не воїнів ЗСУ!!!!!!!!!
alex lem написав: А потім коли стали техперсонал з авіації пхати в авіапольові дивізії
Я тоді зтер повідомлення, але, виявляється, в інеті є усе))
Тому оскільки Ви вкотре загадуєте про "авіапольові дивізії", то в Багдаді є все 22 Березня 2023: *Зведена стрілецька бригада Повітряних Сил Збройних Сил України активно готується до виконання завдань на полі бою. Бригада була створена зовсім недавно, проте більшість офіцерів, сержантів та солдатів, які увійшли до її складу, вже мають за плечима чималий бойовий досвід. Кістяком підрозділу стали воїни зведеного загону «Дика качка», які неодноразово відзначились у боях у 2014-2015 роках, утримували стратегічно важливі позиції та нищили окупантів.* https://armyinform.com.ua/2023/03/22/no ... -do-boyiv/
Об этом заявил командир 118-й бригады ВСУ Анатолий Стуженко в интервью "18 три нуля". ... "Поверьте мне, мы Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть. Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления
И ещё, как ... блядь ... прострел колена поможет мобилизации ? Раньше говорили "у него одна извилина в мозгу и та от фуражки", теперь выросло новое поколение некоторых военных, у которых в мозгу нет извилин даже от фуражки
И у нас на форуме такие есть
а толку з здоровя ухилянта? Одному прострелять 10 бігати перестануть. Гнати кажете таких з зсу? а кого замість нього? Вас? Мене? Дестроярда? Потянете командування 5 тьма тисячами мобілізованих?