Об этом заявил командир 118-й бригады ВСУ Анатолий Стуженко в интервью "18 три нуля". ... "Поверьте мне, мы Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть. Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления
И ещё, как ... блядь ... прострел колена поможет мобилизации ? Раньше говорили "у него одна извилина в мозгу и та от фуражки", теперь выросло новое поколение некоторых военных, у которых в мозгу нет извилин даже от фуражки
И у нас на форуме такие есть
а толку з здоровя ухилянта? Одному прострелять 10 бігати перестануть. Гнати кажете таких з зсу? а кого замість нього? Вас? Мене? Дестроярда? Потянете командування 5 тьма тисячами мобілізованих?
Гнати !!! Якщо воно робить такі заяви, то і військовий з нього - ніякий, нуль
З нього користі ніякою, а ось шкоди багато
До речі, може напишете його успіхи, як ком.брига ? Бо Черкаси обороняти, ну це такий собі успіх
PS. І нагадую, військовий повинен мати розум. Що зробити, що сказати, про що промовчати
Звичайно, якщо ви підтримуєте простріл колін цивільних, то питань до вас у мене - немає. Я про таких вже написав
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 31 січ, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Розмова двох знайомих - один з арти, другий - з штурмовиків: Ш: - Що вам платять? Ар: - Та за виїзд... Ш: - То скільки в місяць набігає? Ар: - Кому як... і 40+ і 50+ і 60+... Ш: - Нам теж начальство хотіло зробити "за виїзд", так ми твердо сказали - як не зробите всім однаково 100К, то самі підете штурмувати! Ар: - і? Ш: - і все нормально, всі отримують(вже отримали) 100К! Хоч ми, як і ви, міняємось 2/через/2дня, чи 3/3, чи 4/4 і т.д - як коли вийде.
Отаке
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 31 січ, 2024 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав: а толку з здоровя ухилянта? Одному прострелять 10 бігати перестануть. Гнати кажете таких з зсу? а кого замість нього? Вас? Мене? Дестроярда? Потянете командування 5 тьма тисячами мобілізованих?
Тут два аспекти: 1. Розглядати людину з точки зору толку-користі - це шлях до Матриці з батарейками. 2. Починати прострілювати колінки громадянам - це шлях до розстрілів за три колоски.
Ну ладно бусики, як примус, але вогонь на ураження (в колінку) -- це вже за межами усього. Тим паче що чому цей комбриг не пропонує його ввести у себе в бригаді, наприклад, за відмову від виконання наказу або крадіжку?
Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть. Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления
PS. І нагадую, військовий повинен мати розум. Що зробити, що сказати, про що промовчати
Звичайно, якщо ви підтримуєте простріл колін цивільних, то питань до вас у мене - немає. Я про таких вже написав
а я вам нагадую шо військові не якісь кіборги з програмою захисту цивільних. З якої радості в мене ваше коліно має визивати пієтєт? і з якої радості ми маєм мовчати? І звідки така певність, що український солдат воює за демократію і ліберальні цінності?
Під час зустрічі президента Володимира Зеленського із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним 29 січня між ними виникли розбіжності через погляди щодо мобілізації, а сама – скільки військовослужбовців Україні потрібно призвати цього року. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на джерела.
Залужний запропонував мобілізувати близько 500 тисяч осіб, цифру, яку Зеленський вважав недоцільною з огляду на дефіцит форми, зброї та навчальних приміщень, а також потенційні проблеми, пов’язані з мобілізацією.