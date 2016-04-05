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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 65796580658165826583>
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:15

  Banderlog написав:
  pesikot написав:"Не вышел из машины – прострелили колено": комбриг ВСУ призвал к "жесткой" мобилизации
Об этом заявил командир 118-й бригады ВСУ Анатолий Стуженко в интервью "18 три нуля".
...
"Поверьте мне, мы
Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.
Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления



И ещё, как ... блядь ... прострел колена поможет мобилизации ?
Раньше говорили "у него одна извилина в мозгу и та от фуражки", теперь выросло новое поколение некоторых военных, у которых в мозгу нет извилин даже от фуражки

И у нас на форуме такие есть
а толку з здоровя ухилянта? Одному прострелять 10 бігати перестануть. :lol:
Гнати кажете таких з зсу? :lol:
а кого замість нього? Вас? Мене? Дестроярда?
Потянете командування 5 тьма тисячами мобілізованих?

Гнати !!!
Якщо воно робить такі заяви, то і військовий з нього - ніякий, нуль

З нього користі ніякою, а ось шкоди багато

До речі, може напишете його успіхи, як ком.брига ?
Бо Черкаси обороняти, ну це такий собі успіх

PS. І нагадую, військовий повинен мати розум.
Що зробити, що сказати, про що промовчати

Звичайно, якщо ви підтримуєте простріл колін цивільних, то питань до вас у мене - немає. Я про таких вже написав
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 31 січ, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:21

Рубрика: "Новини з полонини!")))

Розмова двох знайомих - один з арти, другий - з штурмовиків:
Ш: - Що вам платять?
Ар: - Та за виїзд...
Ш: - То скільки в місяць набігає?
Ар: - Кому як... і 40+ і 50+ і 60+...
Ш: - Нам теж начальство хотіло зробити "за виїзд", так ми твердо сказали - як не зробите всім однаково 100К, то самі підете штурмувати!
Ар: - і?
Ш: - і все нормально, всі отримують(вже отримали) 100К! Хоч ми, як і ви, міняємось 2/через/2дня, чи 3/3, чи 4/4 і т.д - як коли вийде.

Отаке ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 31 січ, 2024 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:21

  Banderlog написав: а толку з здоровя ухилянта? Одному прострелять 10 бігати перестануть. :lol:
Гнати кажете таких з зсу? :lol:
а кого замість нього? Вас? Мене? Дестроярда?
Потянете командування 5 тьма тисячами мобілізованих?

Тут два аспекти:
1. Розглядати людину з точки зору толку-користі - це шлях до Матриці з батарейками.
2. Починати прострілювати колінки громадянам - це шлях до розстрілів за три колоски.

Ну ладно бусики, як примус, але вогонь на ураження (в колінку) -- це вже за межами усього.
Тим паче що чому цей комбриг не пропонує його ввести у себе в бригаді, наприклад, за відмову від виконання наказу або крадіжку?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:27

Треба знати, в чиє колінко стріляти!©)))

  detroytred написав:Ну ладно бусики, як примус, але вогонь на ураження (в колінку) -- це вже за межами усього.
...краще колінко якогось законотворця :wink: :lol: :mrgreen: - який пише тупі закони, типу 36-48міс і т.д? :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:32

  Успіх написав: 36-48міс і т.д? :mrgreen: :lol:

36 міс. і рішення Ставки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:38

Жєсть

Свідок жахливої авіатрощі у Броварах викрав з місця події банківську картку загиблого і витрачав гроші з неї на онлайн-розваги
https://varta1.com.ua/news/svidok-zhahl ... 76349.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:39

  Успіх написав:
  detroytred написав:Ну ладно бусики, як примус, але вогонь на ураження (в колінку) -- це вже за межами усього.
...краще колінко якогось законотворця :wink: :lol: :mrgreen: - який пише тупі закони, типу 36-48міс і т.д? :mrgreen: :lol:

У нас війна чи ні ?

Бо як писати, що ми тут всі в тилу по кабакам сидим, то у нас війна

А як бажання демобілізації, то у нас не війна
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:41

  pesikot написав:


Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.
Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления


PS. І нагадую, військовий повинен мати розум.
Що зробити, що сказати, про що промовчати

Звичайно, якщо ви підтримуєте простріл колін цивільних, то питань до вас у мене - немає. Я про таких вже написав

а я вам нагадую шо військові не якісь кіборги з програмою захисту цивільних.
З якої радості в мене ваше коліно має визивати пієтєт? :lol: і з якої радості ми маєм мовчати? І звідки така певність, що український солдат воює за демократію і ліберальні цінності?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:47

  Banderlog написав:
  pesikot написав:


Блядь ... это не командир - это мудила в погонах, которых хочет проявлять свою власть.
Его надо гнать сцаными тряпками из ЗСУ за такие заявления


PS. І нагадую, військовий повинен мати розум.
Що зробити, що сказати, про що промовчати

Звичайно, якщо ви підтримуєте простріл колін цивільних, то питань до вас у мене - немає. Я про таких вже написав

а я вам нагадую шо військові не якісь кіборги з програмою захисту цивільних.

А що ти тоді захищаешь, якщо не цивільних ?

Себе коханого ? своє єго ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:48

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним 29 січня між ними виникли розбіжності через погляди щодо мобілізації, а сама – скільки військовослужбовців Україні потрібно призвати цього року. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на джерела.

Залужний запропонував мобілізувати близько 500 тисяч осіб, цифру, яку Зеленський вважав недоцільною з огляду на дефіцит форми, зброї та навчальних приміщень, а також потенційні проблеми, пов’язані з мобілізацією.
vitaliiangel
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